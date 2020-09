Waalse Pijl krijgt nieuwe naam op erelijst, maar wie wordt het?

09:54

09 uur 54. 3 actieve ex-winnaars afwezig. De voorbije 6 jaar kregen we met Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde amper 2 winnaars. Beiden zijn er vandaag wel niet bij, want ze nemen na het WK even een adempauze met het oog op Luik-Bastenaken-Luik van zondag. Ook Philippe Gilbert, winnaar in zijn wonderjaar 2011, is afwezig. Hij is actief in de BinckBank Tour. .