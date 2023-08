Kaden Groves laat ook in de Ronde van Spanje zijn snelle benen spreken, 3 Belgen in top 5

De 4e rit van de Vuelta in een notendop:

Groves en Alpecin-Deceuninck scoren bij eerste echte kans

Veel sprinters waren niet te verleiden voor de drieweekse in Spanje, maar de afwezigen zouden vandaag ongelijk hebben.

Het werd een klassieke sprintersetappe, waar een kleine kopgroep amper speelruimte kreeg van Team DSM (voor Alberto Dainese) en Alpecin-Deceuninck (voor Kaden Groves).

Lotto - Dstny verzorgde in de persoon van Eduardo Sepulveda het voorspel met als beloning een verlengd verblijf in de bolletjestrui.

Na wat een zorgeloos dagje leek te worden waarin de bestelde massasprint er zonder slag of stoot aankwam, liep het toch weer mis in deze Vuelta, die wel vervloekt lijkt.

Op 4 kilometer van de aankomst in Tarragona gingen ze massaal tegen het asfalt in het peloton. Bryan Coquard was het grootste slachtoffer, uit de top 10 van het klassement viel Santiago Buitrago weg.

Ook in een linke bocht op 400 meter van de finish ging het mis. Marijn van den Berg nam te veel risico en schoof onderuit.

Juan Sebastian Molano Benavides slalomde er langs en zette zijn sprint van erg ver in. Kaden Groves liet even het gat vallen en sprong er dan met overmacht op en over.

Bingo dus voor Alpecin-Deceuninck, Edward Theuns (3e), Milan Menten (4e) en Dries Van Gestel (5e) maakten het Belgische feestje compleet. Remco Evenepoel blijft in de rode trui staan na een rustig dagje.