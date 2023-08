De sprinters in de Vuelta smeren hun benen in voor 1 van weinige kansen

clock 09:24

09 uur 24. Evenepoel wil rode trui kwijt. Na zijn indrukwekkende zege gisteren zit Evenepoel ook in de rode leiderstrui, terwijl hij die eigenlijk nog niet zo vroeg in de Vuelta wilde om de druk op zijn ploeg af te houden. "Maar de koerssituatie heeft hier nu eenmaal over beslist", vertelde de Belgische kampioen gisteren. Evenepoel wil zijn rode trui met plezier weer afstaan, al lukt dat wellicht niet vandaag, waarin de sprintersploegen ervoor willen zorgen dat vluchters weer gegrepen worden. De ploeg van de leider zal wel wat minder energie verbruiken vandaag, omdat ze steun krijgt van die ploegen. "Na de rit van vandaag zien we wel wat er gebeurt", blikte Evenepoel al verder vooruit. "Misschien kan ik mijn trui later eens afgeven aan een renner in een vlucht. Veel zal afhangen van de wedstrijdsituatie." "Misschien dat het gebeurt in de rit met start in Denia (etappe 8, red.). Dat wordt, denk ik, de eerste kans waar we het rood echt kunnen weggeven. Maar dan wel aan iemand waarvan we weten dat hij de Vuelta niet kan winnen. We zien wel." .