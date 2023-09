LIVE: Sprintersploegen houden vier vluchters binnen schot

Ayuso in de achtergrond. In het peloton beleven de klassementsmannen vandaag een rustige namiddag. Juan Ayuso komt achteraan terug na een mechanisch probleem. . 14 uur 39.

clock 14:36

14 uur 36. Mathis Le Berre. Voorin is Mathis Le Berre de bekendste naam. De jonge Fransman van Arkéa-Samsic reed zich in het voorjaar bij ons in de kijker in de Omloop, Brugge-De Panne en de E3. In de openingsklassieker werd hij nog 23e na een dag in de vlucht. .