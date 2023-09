Alberto Dainese houdt Filippo Ganna opnieuw van sprintstunt in onthoofde Vuelta-spurt

Alberto Dainese heeft zijn gram gehaald in de Vuelta. De Italiaanse spurter van DSM-Firmenich was de snelste van het pak in rit 19 na een onthoofde sprint. Hij versloeg Filippo Ganna (Ineos), die zo opnieuw tweede wordt in een massasprint. Groene trui en favoriet Kaden Groves viel in de slotkilometer en deed niet mee.