Oude vos Rui Costa graait ritzege mee in de Vuelta, Remco Evenepoel strandt op 4e plek

Rui Costa heeft op zijn 36e voor het eerst in zijn carrière een ritzege behaald in de Vuelta. In de 15e etappe was de wereldkampioen van 2013 aan de streep de snelste van een groepje van 3. Remco Evenepoel kleurde net als gisteren de rit, maar moest vandaag vrede nemen met de 4e plek.