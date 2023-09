De Tourmalet doemt op in de Vuelta, Robbe Ghys is 3e Belgische opgever

clock 12:12 12 uur 12. Een verslag van de jongste Tour-etappe (rit 6) over de Tourmalet. Een verslag van de jongste Tour-etappe (rit 6) over de Tourmalet

clock 12:08 Tourmalet: 18,9 km aan 7,4 procent. In de voorbije Tour de France dook de Tourmalet ook al op in de etappe naar Cauterets, vroeg in de Ronde van Frankrijk. Jumbo-Visma wilde Tadej Pogacar daar al op de knieën krijgen, maar kreeg lik op stuk. Toen werd er geklommen vanuit Sainte Marie de Campan, in deze Vuelta beginnen we te kruipen langs Luz-Saint-Sauveur. Die westelijke bergpas zou op papier iets milder zijn, maar het venijn zit in de staart. In de laatste 2 kilometer zakt het percentage niet onder de 9 procent. . 12 uur 08. hill

clock 12:03 12 uur 03. De Tourmalet had normaal in de Vuelta van 2020 moeten figureren, maar door corona gingen die festiviteiten niet door. De laatste doortocht op de reus van de Pyreneeën dateert van 1995. Laurent Jalabert, de latere eindwinnaar, won die dag de etappe naar Luz Ardiden. De Fransman van ONCE had de eindwinst toen al min of meer op zak, Abraham Olano stond al op ruime achterstand. ONCE hield die Vuelta in een wurggreep, een beetje zoals Jumbo-Visma dat 28 jaar later doet. Al is er nog altijd onduidelijkheid over de pikorde bij dat Nederlandse gele blok. Voor de volledigheid: Jalabert won die Vuelta voor Olano (Mapei-GB). Once-ploegmaats Johan Bruyneel en Melchor Mauri eindigden op 3 en 4, Richard Virenque (Festina) was 5e. .

clock 11:56 Jumbo-Visma bereidt zich voor op de eerste D-Day in de Pyreneeën. . 11 uur 56.

clock 11:18 Robbe Ghys verlaat de Vuelta. Enkele uren voor de start kunnen we al 2 opgaves noteren. Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck) stapt af. Hij kampt met een zitvlakblessure. Ghys kwam eerder in deze Vuelta spectaculair ten val, maar dat is niet de reden van zijn opgave: "Mijn lichaam was goed hersteld na de crash van vorige week, maar mijn zadelpijn laat me niet toe om verder te gaan. Ik vlieg vandaag naar huis, maandag word ik geopereerd. Ik ben ontgoocheld dat ik zo de Vuelta moet verlaten", reageerde Ghys. Ook bij TotalEnergies is er een leeg stoeltje in de bus vanmiddag: Alan Jousseaume verschijnt niet aan de start door een heupbreuk. . 11 uur 18. give up

clock 06:42 06 uur 42. Het menu vandaag.

clock 06:40 06 uur 40. Ik denk dat ik best zo lang mogelijk kan wachten om aan te vallen, maar soms moet je ook op je instinct koersen. Ik besef dat dit een enorme kans is, maar ik wil ook niet te veel druk op mij nemen. Sepp Kuss (leider Vuelta).

clock 06:39 06 uur 39. Kuss: "Wie als eerste gaat? Die met de beste benen of juist die met de minste benen". Kuss: "Wie als eerste gaat? Die met de beste benen of juist die met de minste benen"