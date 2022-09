D-Day voor Remco Evenepoel: deze 5 cols moet hij nog overleven om de Vuelta te winnen

clock 11:33 11 uur 33. Strijd om de plekken in de top 10. De grootste belager van Remco Evenepoel is uiteraard Enric Mas (Movistar). De Spanjaard staat op 2'07" van de leider. De 3e in het klassement, Juan Ayuso (UAE), staat al op 5'14". Het meeste gevaar moet dus van Mas komen vandaag. Ayuso is ook nog niet zeker van een eventuele 3e plek op het eindpodium in Madrid. Miguel Angel Lopez (Astana) achtervolgt al op 42 seconden en in een etappe als vandaag kan nog veel gebeuren. Ook Carlos Rodriguez (Ineos) kan nog concurrentie krijgen van Joao Almeida (UAE) in de strijd voor de 5e plaats. Ben O'Connor (AG2R Citroën), op plaats 8, voelt de hete adem van Rigoberto Uran (EF-Easypost) in de nek. Er kan nog veel gebeuren in het algemeen klassement in de 20e etappe. . Strijd om de plekken in de top 10 De grootste belager van Remco Evenepoel is uiteraard Enric Mas (Movistar). De Spanjaard staat op 2'07" van de leider. De 3e in het klassement, Juan Ayuso (UAE), staat al op 5'14". Het meeste gevaar moet dus van Mas komen vandaag.



Ayuso is ook nog niet zeker van een eventuele 3e plek op het eindpodium in Madrid. Miguel Angel Lopez (Astana) achtervolgt al op 42 seconden en in een etappe als vandaag kan nog veel gebeuren. Ook Carlos Rodriguez (Ineos) kan nog concurrentie krijgen van Joao Almeida (UAE) in de strijd voor de 5e plaats. Ben O'Connor (AG2R Citroën), op plaats 8, voelt de hete adem van Rigoberto Uran (EF-Easypost) in de nek. Er kan nog veel gebeuren in het algemeen klassement in de 20e etappe.

clock 11:28 11 uur 28. Algemeen klassement. 1. Remco Evenepoel 2. Enric Mas +2'07" 3. Juan Ayuso +5'14" 4. Miguel Angel Lopez +5'56" 5. Carlos Rodriguez +6'49" 6. Joao Almeida +7'14" 7. Thymen Arensman +8'09" 8. Ben O'Connor +9'34" 9. Rigoberto Uran +9'56" 10. Jai Hindley 12'03"

clock 11:26 11 uur 26. Etappe van de waarheid. Rond 17.30 u weten we of België na 44 jaar een nieuwe winnaar van een grote ronde krijgt. Remco Evenepoel staat voor een belangrijke etappe in zijn jonge carrière. Kan iemand de rode trui nog bedreigen in deze laatste zware bergrit? Om 12.45 u vertrekken de renners in Moralzarzal en na 181 kilometer kennen we de winnaar van de voorlaatste etappe van de Vuelta 2022. Gisteren namen de klassementsmannen een snipperdagje, maar vandaag is het de allerlaatste kans om Evenepoel het vuur aan de schenen te leggen op Spaanse bodem.



Om 12.45 u vertrekken de renners in Moralzarzal en na 181 kilometer kennen we de winnaar van de voorlaatste etappe van de Vuelta 2022. Gisteren namen de klassementsmannen een snipperdagje, maar vandaag is het de allerlaatste kans om Evenepoel het vuur aan de schenen te leggen op Spaanse bodem.

clock 09:10 09 uur 10. Het parcours: 5 cols, maar zwaartepunt in het begin. 5 beklimmingen scheiden Remco Evenepoel nog van eindwinst in de Vuelta. We beginnen er al snel aan, met de Puerta de Navacerrada, misschien wel de zwaarste van het kwintet. Als de tegenstand nog een aanval wil plaatsen, begint ze er dus best vroeg aan. Datgene wat volgt, is toch net iets minder dan de Navacerrada, al schuilt het gevaar wellicht in de opeenvolging van cols. Na de Navacerrada volgen de Navafria en Canencia, allebei van 2e categorie, en afsluiten doen we met de Morcuera en de Puerto de Cotos. Die slotklim is toch iets meer een loper, met weinig moordend steile stukken. Speelt dat in de kaart van Evenepoel?



Als de tegenstand nog een aanval wil plaatsen, begint ze er dus best vroeg aan. Datgene wat volgt, is toch net iets minder dan de Navacerrada, al schuilt het gevaar wellicht in de opeenvolging van cols.



Na de Navacerrada volgen de Navafria en Canencia, allebei van 2e categorie, en afsluiten doen we met de Morcuera en de Puerto de Cotos. Die slotklim is toch iets meer een loper, met weinig moordend steile stukken. Speelt dat in de kaart van Evenepoel?

clock 09:08 09 uur 08. Ik denk niet dat we een duel man-tegen-man gaan krijgen, maar dat sommigen het eerder op de verrassing zullen spelen in de valleien. Of dat er pionnen vooruit worden gestuurd op de eerste klim. José De Cauwer. Ik denk niet dat we een duel man-tegen-man gaan krijgen, maar dat sommigen het eerder op de verrassing zullen spelen in de valleien. Of dat er pionnen vooruit worden gestuurd op de eerste klim. José De Cauwer

clock 09:03 De Navacerrada (10,3 km - 6,8% gemiddeld). 09 uur 03. De Navacerrada (10,3 km - 6,8% gemiddeld)

clock 09:02 Puerto de la Morcuera (9,4 km, 6,9% gemiddeld). 09 uur 02. Puerto de la Morcuera (9,4 km, 6,9% gemiddeld)