LIVESTREAM: Kijk naar de ploegentijdrit in de Vuelta, speelt regen een rol?

clock 19:19 Groupama-FDJ bezet voorlopig de hotseat. 19 uur 19. Groupama-FDJ bezet voorlopig de hotseat

clock 19:18 19 uur 18. Alpecin-Deceuninck. We zijn al toe aan het 3e Belgische team: Alpecin-Deceuninck. Met 6 Belgen: Tim Merlier, Floris De Tier, Jimmy Janssens, Xandro Meurisse, Lionel Taminiaux en Gianni Vermeersch. . Alpecin-Deceuninck We zijn al toe aan het 3e Belgische team: Alpecin-Deceuninck. Met 6 Belgen: Tim Merlier, Floris De Tier, Jimmy Janssens, Xandro Meurisse, Lionel Taminiaux en Gianni Vermeersch.

clock 19:16 Primoz Roglic en Jumbo-Visma gaan als laatste van start (om 19.58 uur). 19 uur 16. Primoz Roglic en Jumbo-Visma gaan als laatste van start (om 19.58 uur)

BikeExchange snel onderweg. Bij het enige tussenpunt (na 11 km) heeft BikeExchange Groupama-FDJ van de troon geduwd. 5 seconden is wel een miniem verschil. Houden de Australiërs die bonus vast tot aan de streep?



5 seconden is wel een miniem verschil. Houden de Australiërs die bonus vast tot aan de streep?

clock 19:13 19 uur 13. Lotto-Soudal staat klaar. Thomas De Gendt draagt het rugnummer 111 op zijn rug. Hij is de wegkapitein van het jeugdige Lotto-Soudal in deze lastige opdracht tegen de klok. . Lotto-Soudal staat klaar Thomas De Gendt draagt het rugnummer 111 op zijn rug. Hij is de wegkapitein van het jeugdige Lotto-Soudal in deze lastige opdracht tegen de klok.

clock 19:12 19 uur 12. Vroeger was dat vaak een gevecht: wie wordt de eerste Belgische ploeg in de ploegentijdrit? José De Cauwer. Vroeger was dat vaak een gevecht: wie wordt de eerste Belgische ploeg in de ploegentijdrit? José De Cauwer

Volgens de gps-metingen zou BikeExchange even snel onderweg zijn als leider Groupama-FDJ. Ondertussen zijn 11 van de 23 teams al uit de startblokken geschoten. Het gaat snel vooruit.



Ondertussen zijn 11 van de 23 teams al uit de startblokken geschoten. Het gaat snel vooruit.

clock 19:08 19 uur 08. Bakelants: "Het is schade beperken, een beetje een verplicht nummer". Bakelants: "Het is schade beperken, een beetje een verplicht nummer"

clock 19:07 19 uur 07. Groupama-FDJ overal op 1. Bij het tussenpunt en aan de aankomst staat hetzelfde team helemaal bovenaan: Groupama-FDJ. Met een eindgemiddelde van liefst 55,2 km/u. . Groupama-FDJ overal op 1 Bij het tussenpunt en aan de aankomst staat hetzelfde team helemaal bovenaan: Groupama-FDJ. Met een eindgemiddelde van liefst 55,2 km/u.

clock 19:05 Remco Evenepoel begint eraan met Quick Step om 19.50 uur. 19 uur 05. Remco Evenepoel begint eraan met Quick Step om 19.50 uur

clock 19:03 Intermarché-Wanty-Gobert heeft de beste tijd aan de streep. 19 uur 03. Intermarché-Wanty-Gobert heeft de beste tijd aan de streep

clock 19:01 19 uur 01. Met BikeExchange rolt een van de schaduwfavorieten van het podium. De Australiërs waren een grootmacht in deze discipline, schitteren ze vandaag opnieuw? . Met BikeExchange rolt een van de schaduwfavorieten van het podium. De Australiërs waren een grootmacht in deze discipline, schitteren ze vandaag opnieuw?

clock 18:59 18 uur 59. De favoriet vandaag? Ik heb 6 namen opgeschreven: BikeExchange, Bora-Hansgrohe, UAE, Ineos, Quick Step en Jumbo-Visma. José De Cauwer. De favoriet vandaag? Ik heb 6 namen opgeschreven: BikeExchange, Bora-Hansgrohe, UAE, Ineos, Quick Step en Jumbo-Visma. José De Cauwer

clock 18:57 Lotto-Soudal start om 19.14 uur. 18 uur 57. Lotto-Soudal start om 19.14 uur

clock 18:56 18 uur 56. De 1e finish. Voor Burgos-BH zit de helse openingsproef er al op. De Spanjaarden zetten een tijd neer van 26'38", goed voor een gemiddelde van 52,5 km/u. . De 1e finish Voor Burgos-BH zit de helse openingsproef er al op. De Spanjaarden zetten een tijd neer van 26'38", goed voor een gemiddelde van 52,5 km/u.

Renaat Schotte heeft ondertussen het woord genomen in onze uitzending. Ook José De Cauwer heeft er veel zin in.



clock 18:52 Israel-Premier Tech goed van start. Na 11 kilometer zwaait Israel-Premier Tech voorlopig de plak. Froome en co zijn daar 6 tellen sneller dan Intermarché-Wanty-Gobert. . 18 uur 52. time point Israel-Premier Tech goed van start Na 11 kilometer zwaait Israel-Premier Tech voorlopig de plak. Froome en co zijn daar 6 tellen sneller dan Intermarché-Wanty-Gobert.

clock 18:51 18 uur 51. Er staat een mensenzee in Utrecht. Renaat Schotte. Er staat een mensenzee in Utrecht Renaat Schotte

Onthoofd Arkéa-Samsic. Arkéa-Samsic is het volgende team dat de weide ingestuurd wordt. Een Vuelta-debuut in mineur voor het Franse team, want kopman Nairo Quintana is er niet. De Colombiaan past voor de Vuelta omdat hij zich wil verdedigen in een Tramadol-zaak.



Een Vuelta-debuut in mineur voor het Franse team, want kopman Nairo Quintana is er niet. De Colombiaan past voor de Vuelta omdat hij zich wil verdedigen in een Tramadol-zaak.

clock 18:41 Tijdelijke regenbui. De toeschouwers in Utrecht hebben werk met hun paraplu's. Daarnet moesten ze die massaal openklappen. Nu verdwijnen de paraplu's weer uit het straatbeeld want het is al gestopt met regenen. . 18 uur 41. rain Tijdelijke regenbui De toeschouwers in Utrecht hebben werk met hun paraplu's. Daarnet moesten ze die massaal openklappen. Nu verdwijnen de paraplu's weer uit het straatbeeld want het is al gestopt met regenen.

clock 18:40 Intermarché-Wanty-Gobert is het 1e Belgische team in actie. 18 uur 40. Intermarché-Wanty-Gobert is het 1e Belgische team in actie

clock 18:39 18 uur 39. Bij Intermarché-Wanty-Gobert zijn er plots enkele bresjes in de trein te bespeuren. Maar de Belgische ploeg lijmt de wagonnetjes snel weer aan elkaar. . Bij Intermarché-Wanty-Gobert zijn er plots enkele bresjes in de trein te bespeuren. Maar de Belgische ploeg lijmt de wagonnetjes snel weer aan elkaar.

clock 18:39 Parapluweer in Utrecht. 18 uur 39. Parapluweer in Utrecht

Tweevoudig winnaar Froome. Met Israel-Premier Tech krijgen we een interessante combinatie op de Nederlandse wegen. Tweevoudig Vuelta-winnaar Chris Froome is de ster van het team. Met Bevin, De Marchi en Impey hebben ze nog enkele ervaren hardrijders in de gelederen.



Tweevoudig Vuelta-winnaar Chris Froome is de ster van het team. Met Bevin, De Marchi en Impey hebben ze nog enkele ervaren hardrijders in de gelederen.

clock 18:35 Burgos-BH mocht de spits afbijten. 18 uur 35. Burgos-BH mocht de spits afbijten

clock 18:32 Regen aan de aankomst. Speelt de regen een belangrijke rol de komende 2 uren? Er verschijnen druppels op de lens van de camera. Aan de aankomst gaan de paraplu's massaal open. . 18 uur 32. rain Regen aan de aankomst Speelt de regen een belangrijke rol de komende 2 uren? Er verschijnen druppels op de lens van de camera. Aan de aankomst gaan de paraplu's massaal open.

clock 18:30 18 uur 30 match begonnen start time START! Tres, dos, uno... de Vuelta is begonnen!



Het Spaanse tweedeklasseteam Burgos-BH heeft het bal geopend. 4 minuten na hen is Intermarché-Wanty-Gobert al aan de beurt.

clock 18:25 18 uur 25. Nog 5 minuten. De paarse ridders van Burgos-BH staan al te popelen om de Vuelta op gang te blazen. Zij gaan over 5 minuten als eerste team van start. . Nog 5 minuten De paarse ridders van Burgos-BH staan al te popelen om de Vuelta op gang te blazen. Zij gaan over 5 minuten als eerste team van start.

clock 17:59 De wegen zijn opgedroogd in Utrecht, maar er hangt nieuwe dreiging in de lucht. 17 uur 59. De wegen zijn opgedroogd in Utrecht, maar er hangt nieuwe dreiging in de lucht

Topfavorieten ploegentijdrit. Met Roglic, Dennis en Affini lijkt Jumbo-Visma over de sterkste tijdrijders te beschikken. Ook Quick Step-Alpha Vinyl heeft een geweldige drietand voor deze opener met Evenepoel, Cavagna en Alaphilippe. Ineos Grenadiers pakt dan weer in de breedte uit met heel wat paardenkracht: Ethan Hayter, Dylan van Baarle, Pavel Sivakov, Tao Geoghegan Hart, Luke Plapp, Ben Turner, Carlos Rodriguez en Richard Carapaz. Andere teams die van deze discipline een erezaak maken: Team BikeExchange, Israel-Premier Tech en Team DSM.



Ineos Grenadiers pakt dan weer in de breedte uit met heel wat paardenkracht: Ethan Hayter, Dylan van Baarle, Pavel Sivakov, Tao Geoghegan Hart, Luke Plapp, Ben Turner, Carlos Rodriguez en Richard Carapaz.



Andere teams die van deze discipline een erezaak maken: Team BikeExchange, Israel-Premier Tech en Team DSM.

Parcours. In hartje Utrecht krijgen de ploegen een biljartvlak parcours van 23,3 km voorgeschoteld. Het 1e deel is vrij technisch en bochtenrijk. Daarna volgt nog een serie rechte stukken voor de tempobeulen. Een tussentijd krijgen we na 11 kilometer. Daar zullen we al wat wijzer zijn over de krachtverhoudingen. Aan de streep telt de tijd van de 5e renner.



Een tussentijd krijgen we na 11 kilometer. Daar zullen we al wat wijzer zijn over de krachtverhoudingen. Aan de streep telt de tijd van de 5e renner.



clock 17:08 Quick Step-Alpha Vinyl laat de geoliede trein met Evenepoel al eens denderen. 17 uur 08. Quick Step-Alpha Vinyl laat de geoliede trein met Evenepoel al eens denderen

clock 16:50 BikeExchange verkent het parcours, de wegen beginnen er wat natter bij te liggen. 16 uur 50. BikeExchange verkent het parcours, de wegen beginnen er wat natter bij te liggen

clock 16:50 16 uur 50. Vuelta Ook volgend jaar opent de Vuelta in Barcelona met een ploegentijdrit

clock 16:19 16 uur 19. En ook in 2020 was Roglic na rit 1 leider. Maakt hij vandaag zijn hattrick compleet? En ook in 2020 was Roglic na rit 1 leider. Maakt hij vandaag zijn hattrick compleet?

clock 16:18 16 uur 18. Vorig jaar pakte Roglic in Burgos meteen de eerste rode trui. Vorig jaar pakte Roglic in Burgos meteen de eerste rode trui

clock 16:17 Eerste regenbuitje. 2 uur voor de start van de ploegentijdrit dartelen de eerste regendruppels naar beneden. Van hevige buien is (nog) geen sprake. . 16 uur 17. rain Eerste regenbuitje 2 uur voor de start van de ploegentijdrit dartelen de eerste regendruppels naar beneden. Van hevige buien is (nog) geen sprake.

clock 16:17 16 uur 17. Vuelta QUIZ: De laatste 10 Belgen met 1 ritzege in de Vuelta

clock 15:30 Lotto-Soudal stoomde zich deze week klaar op het Circuit van Zolder. 15 uur 30. Lotto-Soudal stoomde zich deze week klaar op het Circuit van Zolder

Wanneer regen? De vraag van vandaag: wanneer openen de regenwolken hun sluizen in Utrecht? Onze man ter plekke laat weten dat er enkele dreigende wolken komen opzetten. Aanvankelijk werd er regen verwacht in de 1e helft van de ploegentijdrit. Nu geven de voorspellingen 20 uur aan.



Aanvankelijk werd er regen verwacht in de 1e helft van de ploegentijdrit. Nu geven de voorspellingen 20 uur aan.

clock 15:14 Grijze wolken boven Utrecht. 15 uur 14. Grijze wolken boven Utrecht

clock 15:11 Een speciale timing: EF kondigt de komst aan van Vuelta-favoriet Richard Carapaz. 15 uur 11. Een speciale timing: EF kondigt de komst aan van Vuelta-favoriet Richard Carapaz

clock 14:46 14 uur 46. In 2009 startte de Vuelta al eens in Nederland. In 2009 startte de Vuelta al eens in Nederland

Burgos met een renner minder. Het Spaanse wielerteam Burgos BH heeft nog voor de start van de Vuelta een renner verloren door een coronabesmetting. De Spanjaard Manuel Peñalver heeft positief getest, waardoor de ploeg straks met zijn zevenen zal moeten starten. Eerder deze week testte Angel Madrazo, kamergenoot van Peñalver, al positief. Voor Madrazo kon met Victor Langellotti wel nog tijdig een vervanger aangewezen worden.



Eerder deze week testte Angel Madrazo, kamergenoot van Peñalver, al positief. Voor Madrazo kon met Victor Langellotti wel nog tijdig een vervanger aangewezen worden.

clock 12:17 12 uur 17.

clock 19-08-2022 19-08-2022.

Remco Evenepoel is niet van plan om als eerste over de finish te rijden in de ploegentijdrit van de Vuelta. "De tactische bespreking volgt nog", aldus de kopman donderdag op een persmoment. "Maar het zal geen verrassing zijn als ik zeg dat ik niet als eerste over de finish zal komen."



clock 17:40 Geen Nairo Quintana, wel een fluogeel shirt. . 17 uur 40. Geen Nairo Quintana, wel een fluogeel shirt.

clock 16:33 Tenzij hij nog eens verrast, stopt Alejandro Valverde na dit seizoen. De 42-jarige Spanjaard wordt door zijn team Movistar geëerd. Het blauwe truitje wordt vervangen door een wit exemplaar met een handtekening van Valverde en met verwijzingen naar zijn grootste zeges. . 16 uur 33. Tenzij hij nog eens verrast, stopt Alejandro Valverde na dit seizoen. De 42-jarige Spanjaard wordt door zijn team Movistar geëerd. Het blauwe truitje wordt vervangen door een wit exemplaar met een handtekening van Valverde en met verwijzingen naar zijn grootste zeges.

clock 15:55 Ex-ritwinnaar Angel Madrazo heeft slecht nieuws gekregen: de Spanjaard heeft positief getest op het coronavirus en zal niet deelnemen. . 15 uur 55. Ex-ritwinnaar Angel Madrazo heeft slecht nieuws gekregen: de Spanjaard heeft positief getest op het coronavirus en zal niet deelnemen.

clock 18-08-2022 18-08-2022.