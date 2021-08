Ligt 3e ritzege al klaar voor Jasper Philipsen aan Spaanse kust?

09:12

09 uur 12. Philipsen aast op nummer 3. In de Tour moest hij telkens weer vrede nemen met de ereplaatsen, in de Vuelta sloeg Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) wel al twee keer toe. In Burgos en Albacete mocht hij twee keer juichen en zijn honger is nog niet gestild. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) is voorlopig de enige die onze landgenoot al eens kon afstoppen in Spanje. .