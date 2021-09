Wie wint 'mini-Luik-Bastenaken-Luik' in de Vuelta?

11:37 11 uur 37. Truien. Tenzij Primoz Roglic onverwachts een enorme inzinking krijgt, is zijn rode trui veilig. Zeker met de tijdrit die morgen nog op het programma staat. Ook de groene trui van Fabio Jakobsen en de witte van Egan Bernal lijken in het slotweekend van deze Vuelta niet meer bedreigd te worden. Dan blijft enkel de bollentrui over. Michael Storer heeft vijf luttele puntjes voorsprong op Romain Bardet, dus dat kan nog een hele strijd worden. Als er toch nog gebikkeld wordt door de klassementsmannen, wordt Roglic (op elf punten) heel misschien een gevaarlijke klant. . Truien Tenzij Primoz Roglic onverwachts een enorme inzinking krijgt, is zijn rode trui veilig. Zeker met de tijdrit die morgen nog op het programma staat.

Ook de groene trui van Fabio Jakobsen en de witte van Egan Bernal lijken in het slotweekend van deze Vuelta niet meer bedreigd te worden.

Dan blijft enkel de bollentrui over. Michael Storer heeft vijf luttele puntjes voorsprong op Romain Bardet, dus dat kan nog een hele strijd worden. Als er toch nog gebikkeld wordt door de klassementsmannen, wordt Roglic (op elf punten) heel misschien een gevaarlijke klant.

11:22 DSM ziet het wel zitten. Is bollenman Storer weer iets van plan? 11 uur 22. DSM ziet het wel zitten. Is bollenman Storer weer iets van plan?

11:08 11 uur 08. Castro de Herville, de laatste helling van de dag, ligt op het grondgebied van de gemeente Mos. Daar startte vorig jaar de rit naar Puebla de Sanabria. Jasper Philipsen pakte die etappe, zijn eerste ritwinst in een grote ronde. Mos is ook de geboorteplaats van Oscar Pereiro, de verrassende winnaar van de Ronde van Frankrijk in 2006. Hij mocht pas in september 2007 vieren, toen Floyd Landis gestraft werd voor het gebruik van synthetisch testosteron. . Castro de Herville, de laatste helling van de dag, ligt op het grondgebied van de gemeente Mos. Daar startte vorig jaar de rit naar Puebla de Sanabria. Jasper Philipsen pakte die etappe, zijn eerste ritwinst in een grote ronde.

Mos is ook de geboorteplaats van Oscar Pereiro, de verrassende winnaar van de Ronde van Frankrijk in 2006. Hij mocht pas in september 2007 vieren, toen Floyd Landis gestraft werd voor het gebruik van synthetisch testosteron.

10:54 10 uur 54.