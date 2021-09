LIVE Vuelta: Het peloton zet zich schrap voor Lagos de Covadonga

Niet alleen in onze scholen, ook in de Ronde van Spanje vallen de maskers vandaag af. De 17e etappe voert het peloton naar Lagos de Covadonga, een klassieker in de Vuelta in Asturië. Op de grillige slotklim staat de rode trui op het spel. Kijk vanaf 15.30 u op Eén en met onze livestream naar het klauterfestijn.