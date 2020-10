LIVESTREAM Vuelta: 2 koplopers zullen het peloton amper verontrusten in sprintersrit

16:04 16 uur 04. Ik moet in mezelf geloven. Ik heb een zeer sterke ploeg en trek dus met vertrouwen naar de sprint. . Jasper Philipsen (UAE Emirates). Ik moet in mezelf geloven. Ik heb een zeer sterke ploeg en trek dus met vertrouwen naar de sprint. Jasper Philipsen (UAE Emirates)

15:58 15 uur 58. Top 10 op dag 4. Wie kon een woordje meepraten in de vorige massasprint? Bennett won voor Philipsen, Mareczko, Ackermann, Thijssen, Moschetti, Kanter, Raim, Morin en Cort. Het deelnemersveld is wat de sprinters betreft dus behoorlijk mager. . Top 10 op dag 4 Wie kon een woordje meepraten in de vorige massasprint? Bennett won voor Philipsen, Mareczko, Ackermann, Thijssen, Moschetti, Kanter, Raim, Morin en Cort. Het deelnemersveld is wat de sprinters betreft dus behoorlijk mager.

15:54 15 uur 54. Nog 25 kilometer en we bereiken het lokale circuit. In het peloton is dit de etappe bij uitstek om bij te praten. Twee aan twee tellen ze de kilometers af. . Nog 25 kilometer en we bereiken het lokale circuit. In het peloton is dit de etappe bij uitstek om bij te praten. Twee aan twee tellen ze de kilometers af.

15:50 Sprint. Bij de tussensprint ligt er nog 1 seconde op het peloton te wachten. Bij Ineos nemen ze geen risico's: Dylan van Baarle versnelt en ontneemt Primoz Roglic die gelegenheid. De Sloveen toonde overigens geen belangstelling. . 15 uur 50. Sprint Bij de tussensprint ligt er nog 1 seconde op het peloton te wachten. Bij Ineos nemen ze geen risico's: Dylan van Baarle versnelt en ontneemt Primoz Roglic die gelegenheid. De Sloveen toonde overigens geen belangstelling.

15:49 15 uur 49. Voor wie nog twijfelt over het dragen van een helm: dit is de gehavende helm van Hector Saez (Caja Rural) na een val. Voor wie nog twijfelt over het dragen van een helm: dit is de gehavende helm van Hector Saez (Caja Rural) na een val

15:46 15 uur 46. Bennett in het spoor van Kelly? Sam Bennett won dit jaar de groene trui in de Tour en volgde op die manier Sean Kelly op. Ook deze aankomstplaats heeft een Ierse link. Aguilar de Campoo ligt in de provincie Palencia. De laatste aankomst in deze streek was in 1986. Toen won... Sean Kelly. . Bennett in het spoor van Kelly? Sam Bennett won dit jaar de groene trui in de Tour en volgde op die manier Sean Kelly op. Ook deze aankomstplaats heeft een Ierse link. Aguilar de Campoo ligt in de provincie Palencia. De laatste aankomst in deze streek was in 1986. Toen won... Sean Kelly.

15:45 15 uur 45. Nog 66 kilometer en het wedstrijdverhaal ligt al een tijdje muurvast. Deceuninck-Quick Step ontvangt geen extra knechten, maar dat is voorlopig ook geen must. . Nog 66 kilometer en het wedstrijdverhaal ligt al een tijdje muurvast. Deceuninck-Quick Step ontvangt geen extra knechten, maar dat is voorlopig ook geen must.

15:37 Eten. Zijn er hongerige renners? Dan is dit het moment om een etenszakje aan te nemen. De locatie van de bevoorradingszone wordt overigens nooit openbaar gemaakt om samenscholingen van toeschouwers te vermijden. . 15 uur 37. Eten Zijn er hongerige renners? Dan is dit het moment om een etenszakje aan te nemen. De locatie van de bevoorradingszone wordt overigens nooit openbaar gemaakt om samenscholingen van toeschouwers te vermijden.

15:34 15 uur 34. De ploegleider van Hector Saez toont de gebroken helm van de Spanjaard, die met zijn hoofd wellicht tegen de stoeprand gevallen is. Saez zit weer in het peloton, maar zijn helm is naar de vaantjes. . De ploegleider van Hector Saez toont de gebroken helm van de Spanjaard, die met zijn hoofd wellicht tegen de stoeprand gevallen is. Saez zit weer in het peloton, maar zijn helm is naar de vaantjes.

15:32 15 uur 32. De rode trui kent een dagje in de anonimiteit. Zijn vaste waakhond Andrey Amador wijkt geen meter van zijn zijde. . De rode trui kent een dagje in de anonimiteit. Zijn vaste waakhond Andrey Amador wijkt geen meter van zijn zijde.

15:26 Osorio (Burgos) en Bagues (Caja Rural) zijn de zonnetjes in huis. 15 uur 26. Osorio (Burgos) en Bagues (Caja Rural) zijn de zonnetjes in huis

15:26 15 uur 26. Twee keer trappen en het peloton is bij ons kopduo. José De Cauwer. Twee keer trappen en het peloton is bij ons kopduo. José De Cauwer

15:24 15 uur 24. Nog 82 kilometer. Over 2 uurtjes zijn we binnen. In het peloton moeten ze min of meer op de rem staan, want anders rijden ze het gat in één ruk dicht. 2'05", dat is het verschil. . Nog 82 kilometer Over 2 uurtjes zijn we binnen. In het peloton moeten ze min of meer op de rem staan, want anders rijden ze het gat in één ruk dicht. 2'05", dat is het verschil.

15:22 15 uur 22. El Tarangu. Renaat Schotte en José De Cauwer hadden het zonet in de uitzending over de podcast El Tarangu, een absolute aanrader. Wie de uitzendingen nog niet heeft beluisterd, kan hieronder de nodige informatie vinden. . El Tarangu Renaat Schotte en José De Cauwer hadden het zonet in de uitzending over de podcast El Tarangu, een absolute aanrader. Wie de uitzendingen nog niet heeft beluisterd, kan hieronder de nodige informatie vinden.

15:19 15 uur 19. Mocht een van de sprinters vandaag geen gooi kunnen doen naar ritwinst, dan volgt morgen een herkansing. Al is het terrein vrijdag iets meer geaccidenteerd. . Mocht een van de sprinters vandaag geen gooi kunnen doen naar ritwinst, dan volgt morgen een herkansing. Al is het terrein vrijdag iets meer geaccidenteerd.

15:15 15 uur 15. Het peloton zal straks niet voor een verrassing komen te staan. Ze kunnen de aankomst al eens verkennen net voor de lokale lus van 34 kilometer wordt aangesneden. . Het peloton zal straks niet voor een verrassing komen te staan. Ze kunnen de aankomst al eens verkennen net voor de lokale lus van 34 kilometer wordt aangesneden.

15:15 15 uur 15. Ik hoop dat Jasper Philipsen straks zijn duivels weer kan ontbinden. José De Cauwer. Ik hoop dat Jasper Philipsen straks zijn duivels weer kan ontbinden. José De Cauwer

15:11 15 uur 11. Gisteren stapte Tom Dumoulin uit de Vuelta: in Extra Time Koers kwam de opgave van de Nederlander aan bod. Gisteren stapte Tom Dumoulin uit de Vuelta: in Extra Time Koers kwam de opgave van de Nederlander aan bod

15:08 Nieuwe val in het peloton. Hoewel er van stress niet echt veel sprake kan zijn, moet het peloton toch weer in de remmen. AG2R heeft twee renners die tegen de vlakte zijn gegaan: Godon en Tanfield. Zonder veel erg. . 15 uur 08. Nieuwe val in het peloton Hoewel er van stress niet echt veel sprake kan zijn, moet het peloton toch weer in de remmen. AG2R heeft twee renners die tegen de vlakte zijn gegaan: Godon en Tanfield. Zonder veel erg.

15:06 15 uur 06. Jasper Philipsen (UAE) werd vorige vrijdag 2e, maar met Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) was er nog een landgenoot op de afspraak. De 22-jarige pistier kwam vorig jaar zwaar ten val in de Gentse Zesdaagse en is stilaan weer de oude. Hij werd dit seizoen al 2e in de Gooikse Pijl en kan zich vandaag weer meten met Bennett en co. . Jasper Philipsen (UAE) werd vorige vrijdag 2e, maar met Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) was er nog een landgenoot op de afspraak. De 22-jarige pistier kwam vorig jaar zwaar ten val in de Gentse Zesdaagse en is stilaan weer de oude. Hij werd dit seizoen al 2e in de Gooikse Pijl en kan zich vandaag weer meten met Bennett en co.

15:00 Ackermann bij de dokter. Bij de val van Hector Saez was ook een renner van Bora-Hansgrohe betrokken. Aangezien Pascal Ackermann de wedstrijddokter opzoekt, zal de Duitser meer dan waarschijnlijk het slachtoffer geweest zijn. . 15 uur . Ackermann bij de dokter Bij de val van Hector Saez was ook een renner van Bora-Hansgrohe betrokken. Aangezien Pascal Ackermann de wedstrijddokter opzoekt, zal de Duitser meer dan waarschijnlijk het slachtoffer geweest zijn.

14:59 Doet Pascal Ackermann vandaag beter dan zijn 4e plaats in de 4e etappe? . 14 uur 59. Doet Pascal Ackermann vandaag beter dan zijn 4e plaats in de 4e etappe?

14:58 14 uur 58. De gevallen Saez, van wie de helm geschonden was, zit tussen de sliert volgwagens en zal dus weer kunnen komen postvatten in het peloton. . De gevallen Saez, van wie de helm geschonden was, zit tussen de sliert volgwagens en zal dus weer kunnen komen postvatten in het peloton.

14:56 14 uur 56. Bij de vorige kans hebben we bewezen dat we een van de sterkste sprintersploegen in deze Vuelta hebben. . Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Bij de vorige kans hebben we bewezen dat we een van de sterkste sprintersploegen in deze Vuelta hebben. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step)

14:55 14 uur 55. Het peloton laat de teugels een beetje vieren, want Garrison ging iets te voortvarend tewerk. . Het peloton laat de teugels een beetje vieren, want Garrison ging iets te voortvarend tewerk.

14:51 14 uur 51. Of het verantwoord is, weten we niet, maar Saez kruipt met een stevige grimas toch weer op zijn fiets. . Of het verantwoord is, weten we niet, maar Saez kruipt met een stevige grimas toch weer op zijn fiets.

14:49 Crash in het peloton. Caja Rural is vertegenwoordigd in de kopgroep, maar dreigt een mannetje te verliezen in het peloton. Hector Saez heeft een stevige smak gemaakt en blijft lang liggen. Een opgave hangt in de lucht. . 14 uur 49. Crash in het peloton Caja Rural is vertegenwoordigd in de kopgroep, maar dreigt een mannetje te verliezen in het peloton. Hector Saez heeft een stevige smak gemaakt en blijft lang liggen. Een opgave hangt in de lucht.

14:47 14 uur 47. Of er gesprint zal worden, dat zullen we straks wel zien. Voor het scenario van Sam Bennett en co is dit alleszins het ideale scenario. Aritz Bagues (31, Caja Rural) en Juan Felipe Osorio (25, Burgos) houden nog 3'03" over op 106 kilometer van de finish. . Of er gesprint zal worden, dat zullen we straks wel zien. Voor het scenario van Sam Bennett en co is dit alleszins het ideale scenario. Aritz Bagues (31, Caja Rural) en Juan Felipe Osorio (25, Burgos) houden nog 3'03" over op 106 kilometer van de finish.

14:42 14 uur 42. Twijfels over massasprint? José De Cauwer kijkt even in zijn glazen bol en weet na de verkenning niet of een massasprint een zekerheid is. "We krijgen hier nog een lokale lus en op 15 kilometer van de aankomst gaat men over een bruggetje. Daarna is het op en af op smalle wegen. Als je hier verkend hebt en je geeft er met je ploeg een snok aan... Er kan hier iets van gemaakt worden", ziet onze analist. . Twijfels over massasprint? José De Cauwer kijkt even in zijn glazen bol en weet na de verkenning niet of een massasprint een zekerheid is.

"We krijgen hier nog een lokale lus en op 15 kilometer van de aankomst gaat men over een bruggetje. Daarna is het op en af op smalle wegen. Als je hier verkend hebt en je geeft er met je ploeg een snok aan... Er kan hier iets van gemaakt worden", ziet onze analist.

14:40 14 uur 40. Die twee vluchters zullen wel vanzelf terugwaaien. . Renaat Schotte. Die twee vluchters zullen wel vanzelf terugwaaien. Renaat Schotte

14:40 14 uur 40. Met een achterstand van 3'25" is er geen vuiltje aan de lucht voor de sprintersploegen. Ian Garrison wordt gesteund door een mannetje van UAE Emirates, de ploeg van Jasper Philipsen. . Met een achterstand van 3'25" is er geen vuiltje aan de lucht voor de sprintersploegen. Ian Garrison wordt gesteund door een mannetje van UAE Emirates, de ploeg van Jasper Philipsen.

14:37 Gemiddelde snelheid. Het eerste wedstrijduur is in de boeken geschreven. Na 60 minuten staat er 41,1 kilometer op de teller. . 14 uur 37. Gemiddelde snelheid Het eerste wedstrijduur is in de boeken geschreven. Na 60 minuten staat er 41,1 kilometer op de teller.

De bestemming van vandaag.

14:35 14 uur 35. Eén en livestream. Daar zijn onze commentatoren. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Daar zijn onze commentatoren. Veel kijkplezier!

14:32 14 uur 32. Dit peloton telt nog veel renners die zeer gemotiveerd zijn voor deze Vuelta, maar enkele soldaten snakken ook naar de break na dit bizarre seizoen. We zijn na vandaag halfweg, wat meteen ook betekent dat dit seizoen nog 10 overwinningen uitgedeeld worden. Wie dus nog iets wil rapen, mag geen kans laten schieten. . Dit peloton telt nog veel renners die zeer gemotiveerd zijn voor deze Vuelta, maar enkele soldaten snakken ook naar de break na dit bizarre seizoen. We zijn na vandaag halfweg, wat meteen ook betekent dat dit seizoen nog 10 overwinningen uitgedeeld worden. Wie dus nog iets wil rapen, mag geen kans laten schieten.

14:28 Ian Garrison bepaalt het tempo in het peloton. 14 uur 28. Ian Garrison bepaalt het tempo in het peloton

14:25 14 uur 25. Ik moet in deze vlakke ritten uit de problemen blijven. Ik bereid me voor op een superlastig weekend. . Daniel Martin (Israel Start-Up Nation). Ik moet in deze vlakke ritten uit de problemen blijven. Ik bereid me voor op een superlastig weekend. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation)

14:21 14 uur 21. Het peloton drukt het gaspedaal niet eens echt in en toch kalft het verschil al af: 3'52" is de laatste waarneming. . Het peloton drukt het gaspedaal niet eens echt in en toch kalft het verschil al af: 3'52" is de laatste waarneming.

14:16 14 uur 16. Bij de start werd er her en der ook over de wind gepraat, want na een 50-tal kilometer bereiken we een potentiële waaierzone. Al zou de wind volgens de laatste berichten niet strak genoeg staan om brokken te maken. . Bij de start werd er her en der ook over de wind gepraat, want na een 50-tal kilometer bereiken we een potentiële waaierzone. Al zou de wind volgens de laatste berichten niet strak genoeg staan om brokken te maken.



14:11 14 uur 11. Tour en Vuelta. Opvallend: de huidige top 10 van het klassement heeft de Ronde van Frankrijk in de benen en heeft die Tour ook uitgereden. Hun bobijntje is nog niet af. Pello Bilbao deed nog straffer: hij reed na de Tour meteen de Giro en sloot die af op de 5e plaats. . Tour en Vuelta Opvallend: de huidige top 10 van het klassement heeft de Ronde van Frankrijk in de benen en heeft die Tour ook uitgereden. Hun bobijntje is nog niet af. Pello Bilbao deed nog straffer: hij reed na de Tour meteen de Giro en sloot die af op de 5e plaats.

14:06 14 uur 06. Over een halfuur duwen Renaat Schotte en José De Cauwer de juiste knopjes in gang. U hoeft dus niets te missen op Eén en met onze livestream. . Over een halfuur duwen Renaat Schotte en José De Cauwer de juiste knopjes in gang. U hoeft dus niets te missen op Eén en met onze livestream.

14:02 De topfavoriet voor vandaag mocht het plan uit de doeken doen. 14 uur 02. De topfavoriet voor vandaag mocht het plan uit de doeken doen

14:02 14 uur 02. Het heeft even geduurd, maar Deceuninck-Quick Step neemt zijn verantwoordelijkheid. Bij een achterstand van 5'14" komt er een mannetje naar het front. . Het heeft even geduurd, maar Deceuninck-Quick Step neemt zijn verantwoordelijkheid. Bij een achterstand van 5'14" komt er een mannetje naar het front.

13:57 13 uur 57. Ineos kan zich vandaag volledig sparen. Vluchter Bagues is "de grootste bedreiging". Zijn achterstand in het klassement: 1u39'05". . Ineos kan zich vandaag volledig sparen. Vluchter Bagues is "de grootste bedreiging". Zijn achterstand in het klassement: 1u39'05".

13:55 3 jarige renners. Of er getrakteerd wordt, weten we niet, maar het peloton telt vandaag zowaar 3 jarigen. Primoz Roglic (31), Emils Liepins (28) en Martin Salmon (23) zijn de feestvarkens met dienst. . 13 uur 55. 3 jarige renners Of er getrakteerd wordt, weten we niet, maar het peloton telt vandaag zowaar 3 jarigen. Primoz Roglic (31), Emils Liepins (28) en Martin Salmon (23) zijn de feestvarkens met dienst.

13:51 13 uur 51. Voor het klassement speelt Chris Froome al lang geen rol van betekenis meer. De Brit staat liefst 113e op 1u40'44" van leider en ploegmakker Richard Carapaz. Ex-rivaal Alberto Contador is vol lof over de rol als knecht die de Brit nu vertolkt. "Dat toont zijn bescheidenheid", stelt de analist van Eurosport. . Voor het klassement speelt Chris Froome al lang geen rol van betekenis meer. De Brit staat liefst 113e op 1u40'44" van leider en ploegmakker Richard Carapaz. Ex-rivaal Alberto Contador is vol lof over de rol als knecht die de Brit nu vertolkt. "Dat toont zijn bescheidenheid", stelt de analist van Eurosport.

13:51 13 uur 51. Chris Froome die werkt voor Richard Carapaz: het is alsof Roger Federer de knecht is van Alexander Zverev. Alberto Contador (Eurosport). Chris Froome die werkt voor Richard Carapaz: het is alsof Roger Federer de knecht is van Alexander Zverev. Alberto Contador (Eurosport)

13:45 Tijdsverschil. Hoeveel tijd krijgt het duo? Het peloton staat na enkele kilometers 2'30" in het krijt. . 13 uur 45. Tijdsverschil Hoeveel tijd krijgt het duo? Het peloton staat na enkele kilometers 2'30" in het krijt.

Aanvaller Stan Dewulf werd gisteren beloond met de prijs voor de strijdlust.

13:39 13 uur 39. We krijgen het scenario waar we een beetje voor gevreesd hadden. Wellicht geloven ook de kleine Spaanse ploegen niet in een stunt tegenover de sprintersploegen, al weet je natuurlijk nooit... Maar wat er ook gebeurt, zij zijn nu al zeker van hun portie publiciteit. . We krijgen het scenario waar we een beetje voor gevreesd hadden. Wellicht geloven ook de kleine Spaanse ploegen niet in een stunt tegenover de sprintersploegen, al weet je natuurlijk nooit... Maar wat er ook gebeurt, zij zijn nu al zeker van hun portie publiciteit.

13:37 13 uur 37. Is het pleit al beslecht? We treffen 2 dappere zielen in de spits van de koers: Aritz Bagues (Caja Rural) en Juan Felipe Osorio (Burgos) krijgen in geen tijd 20 seconden cadeau. . Is het pleit al beslecht? We treffen 2 dappere zielen in de spits van de koers: Aritz Bagues (Caja Rural) en Juan Felipe Osorio (Burgos) krijgen in geen tijd 20 seconden cadeau.

13:34 13 uur 34. Dat de aanloopstrook naar de officiële start vrij veel tijd in beslag neemt, heeft te maken met de gezondheidsprotocollen in deze Vuelta. De organisatie doet er alles aan om stadscentra te vermijden en daardoor moeten er compromissen gemaakt worden en geregeld extra kilometers gereden worden. . Dat de aanloopstrook naar de officiële start vrij veel tijd in beslag neemt, heeft te maken met de gezondheidsprotocollen in deze Vuelta. De organisatie doet er alles aan om stadscentra te vermijden en daardoor moeten er compromissen gemaakt worden en geregeld extra kilometers gereden worden.

13:33 13 uur 33. Ik vond dat ik gisteren goed geklommen heb op de slotcol. Het was een goeie voorbereiding op deze etappe. Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Ik vond dat ik gisteren goed geklommen heb op de slotcol. Het was een goeie voorbereiding op deze etappe. Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe)

13:33 Nieuw wiel voor Ackermann. Ook Pascal Ackermann begint met pech aan zijn dag. De Duitser rijdt lek bij kilometerpaal 0. . 13 uur 33. Nieuw wiel voor Ackermann Ook Pascal Ackermann begint met pech aan zijn dag. De Duitser rijdt lek bij kilometerpaal 0.

13:30 Sam Bennett rekent op zijn ploegmaats om het peloton te controleren. 13 uur 30. Sam Bennett rekent op zijn ploegmaats om het peloton te controleren

13:29 13 uur 29. Aanvallen is toegestaan! Na de opwarming van zo'n 13 kilometer is de 9e etappe op gang gevlagd. Wie durft het aan om een ontsnapping te lanceren? . Aanvallen is toegestaan! Na de opwarming van zo'n 13 kilometer is de 9e etappe op gang gevlagd. Wie durft het aan om een ontsnapping te lanceren?

13:24 Val van Amador. Een val bij Ineos in de geneutraliseerde zone: het doet ons terugdenken aan de Giro. Andrey Amador treedt in de voetsporen van Geraint Thomas. Hopelijk is de averij minder groot voor de meesterknecht van Richard Carapaz. . 13 uur 24. Val van Amador Een val bij Ineos in de geneutraliseerde zone: het doet ons terugdenken aan de Giro. Andrey Amador treedt in de voetsporen van Geraint Thomas. Hopelijk is de averij minder groot voor de meesterknecht van Richard Carapaz.

13:20 13 uur 20. Er zal zo meteen vooral gekeken worden naar Deceuninck-Quick Step, Bora-Hansgrohe en UAE-Emirates. Sam Bennett, Pascal Ackermann en Jasper Philipsen prijken op zowat elk favorietenlijstje. . Er zal zo meteen vooral gekeken worden naar Deceuninck-Quick Step, Bora-Hansgrohe en UAE-Emirates. Sam Bennett, Pascal Ackermann en Jasper Philipsen prijken op zowat elk favorietenlijstje.

13:15 13 uur 15. Tenzij we zo meteen nog verrast worden, telt dit peloton nog altijd 157 renners. Gisteren gingen Tom Dumoulin, Kenny Elissonde en Michal Golas niet meer van start, maar op weg naar de Alto de Moncalvillo speelden we geen rugnummer kwijt. . Tenzij we zo meteen nog verrast worden, telt dit peloton nog altijd 157 renners. Gisteren gingen Tom Dumoulin, Kenny Elissonde en Michal Golas niet meer van start, maar op weg naar de Alto de Moncalvillo speelden we geen rugnummer kwijt.

13:13 13 uur 13. Mijn team krijgt 10 op 10 voor het werk, maar ik voelde me zelf niet zo goed als ik gehoopt had. Ik heb tijd verloren, maar ik blijf gemotiveerd. . Enric Mas (Movistar). Mijn team krijgt 10 op 10 voor het werk, maar ik voelde me zelf niet zo goed als ik gehoopt had. Ik heb tijd verloren, maar ik blijf gemotiveerd. Enric Mas (Movistar)

13:10 13 uur 10. Movistar. Het ploegenklassement wordt - hoe kan het ook anders - aangevoerd door Movistar. De blauwhemden gingen gisteren all-in, maar bleven met lege handen achter. Kopman Enric Mas verloor bijna een minuut, Alejandro Valverde en Marc Soler houden als 8e en 9e nog net stand in de top 10 van het klassement. . Movistar Het ploegenklassement wordt - hoe kan het ook anders - aangevoerd door Movistar. De blauwhemden gingen gisteren all-in, maar bleven met lege handen achter. Kopman Enric Mas verloor bijna een minuut, Alejandro Valverde en Marc Soler houden als 8e en 9e nog net stand in de top 10 van het klassement.

13:09 Vaste prik: de begroeting tussen Carapaz en Roglic. 13 uur 09. Vaste prik: de begroeting tussen Carapaz en Roglic

13:05 13 uur 05. Is er gesleuteld aan de eerste startrij na de aankomst bergop van gisteren? Neen. Rood (Richard Carapaz), groen (Primoz Roglic), wit (Enric Mas) en bollen (Guillaume Martin) hebben geen nieuwe eigenaar gekregen. . Is er gesleuteld aan de eerste startrij na de aankomst bergop van gisteren? Neen. Rood (Richard Carapaz), groen (Primoz Roglic), wit (Enric Mas) en bollen (Guillaume Martin) hebben geen nieuwe eigenaar gekregen.

13:02 13 uur 02. Hier gaan we voor deze 9e dag. De Ronde van Spanje kiest veelal voor een lange geneutraliseerde zone. Rond 13.25u zal de wedstrijdjury iedereen vrije baan geven. . Hier gaan we voor deze 9e dag. De Ronde van Spanje kiest veelal voor een lange geneutraliseerde zone. Rond 13.25u zal de wedstrijdjury iedereen vrije baan geven.

13:01 13 uur 01 match begonnen Start



12:56 12 uur 56. Zoals Primoz Roglic aangeeft: het wordt een cruciaal weekend voor de klassementsmannen. De Angliru van zondag hoeft geen introductie, maar onderschat ook de zaterdagetappe naar La Farrapona niet. In de slotweek hebben we dinsdag (tijdrit) en zaterdag (La Covatilla) nog belangrijke afspraken. . Zoals Primoz Roglic aangeeft: het wordt een cruciaal weekend voor de klassementsmannen. De Angliru van zondag hoeft geen introductie, maar onderschat ook de zaterdagetappe naar La Farrapona niet. In de slotweek hebben we dinsdag (tijdrit) en zaterdag (La Covatilla) nog belangrijke afspraken.

12:55 12 uur 55. Vandaag en morgen zijn relatief vlak. Het komende weekend wordt zeer zwaar. Ik blijf gefocust. Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Vandaag en morgen zijn relatief vlak. Het komende weekend wordt zeer zwaar. Ik blijf gefocust. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

Vanavond volgt de verjaardagstaart.

12:45 12 uur 45. Over een kwartiertje wordt het peloton losgelaten in Castrillo del Val. Het weer is ook vandaag een opsteker: de zon houdt de renners gezelschap. . Over een kwartiertje wordt het peloton losgelaten in Castrillo del Val. Het weer is ook vandaag een opsteker: de zon houdt de renners gezelschap.

09:38 09 uur 38. VIDEO: zo snelde Sam Bennett naar ritwinst op dag 4 van deze Vuelta. VIDEO: zo snelde Sam Bennett naar ritwinst op dag 4 van deze Vuelta

09:35 09 uur 35. Tweedaagse voor de sprinters. De sprinters op deze deelnemerslijst wisten voor aanvang al dat ze niet te veel kansen zouden krijgen. Sam Bennett schoot op de 4e dag in de roos, maar voor het overige kampeerden de snelle mannen tussen al de beklimmingen door in de bus. Vandaag én morgen komen ze wel aan hun trekken. Het traject van vandaag telt geen uitsteeksels, morgen liggen er links en rechts al wat meer bultjes. Bennett is ook vandaag de topfavoriet, Pascal Ackermann is op papier zijn grootste concurrent. Wij kijken vanuit Belgisch perspectief natuurlijk ook uit naar Jasper Philipsen en Gerben Thijssen. . Tweedaagse voor de sprinters De sprinters op deze deelnemerslijst wisten voor aanvang al dat ze niet te veel kansen zouden krijgen.

Sam Bennett schoot op de 4e dag in de roos, maar voor het overige kampeerden de snelle mannen tussen al de beklimmingen door in de bus.

Vandaag én morgen komen ze wel aan hun trekken. Het traject van vandaag telt geen uitsteeksels, morgen liggen er links en rechts al wat meer bultjes.

Bennett is ook vandaag de topfavoriet, Pascal Ackermann is op papier zijn grootste concurrent. Wij kijken vanuit Belgisch perspectief natuurlijk ook uit naar Jasper Philipsen en Gerben Thijssen.

09:34 09 uur 34. Het was een mooi gevecht met een sterke Primoz Roglic, maar dat motiveert me nog meer. Deze Vuelta wordt extra spannend! Leider Richard Carapaz (Ineos). Het was een mooi gevecht met een sterke Primoz Roglic, maar dat motiveert me nog meer. Deze Vuelta wordt extra spannend! Leider Richard Carapaz (Ineos)

09:33 Het parcours van vandaag. 09 uur 33. Het parcours van vandaag