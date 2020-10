LIVE Vuelta: geen coronagevallen, ritje voor avonturiers met klimmersbenen

13:27 13 uur 27. We zijn intussen goed en wel begonnen aan de 7e etappe. Tot aan de voet van de eerste klim - na 60 kilometer - ontmoeten we niet al te veel oneffenheden. Al is de term "Spaans vlak" niet voor niets in het leven geroepen. . We zijn intussen goed en wel begonnen aan de 7e etappe. Tot aan de voet van de eerste klim - na 60 kilometer - ontmoeten we niet al te veel oneffenheden. Al is de term "Spaans vlak" niet voor niets in het leven geroepen.

13:23 Mechanische pech. Het peloton telt nog 163 renners. Kort voor de officiële start moet Dan Martin geholpen worden door de volgwagen van Israel Start-Up Nation. . 13 uur 23. Mechanische pech Het peloton telt nog 163 renners. Kort voor de officiële start moet Dan Martin geholpen worden door de volgwagen van Israel Start-Up Nation.

13:18 Op zijn fiets valt Chris Froome niet op, met zijn fiets wel. Het exemplaar wordt later geveild. 13 uur 18.

13:17 13 uur 17. Ik blijf geloven dat we het einde van de Vuelta zullen halen. Autonome regio's kunnen maatregelen opleggen, maar ik hoop dat we als professionele sporters dan een uitzondering krijgen. . Vuelta-baas Javier Guillen. Ik blijf geloven dat we het einde van de Vuelta zullen halen. Autonome regio's kunnen maatregelen opleggen, maar ik hoop dat we als professionele sporters dan een uitzondering krijgen. Vuelta-baas Javier Guillen

13:14 13 uur 14. Madrid? Voor wie het gemist heeft: er kwam vanochtend goed nieuws uit het peloton, want niemand heeft positief getest op het coronavirus op de rustdag. Madrid komt een stapje dichter, al kan het verloop van deze Vuelta ook bepaald worden door politieke motieven. De Spaanse regering heeft zondag de medische noodtoestand afgekondigd. Of er gevolgen zijn voor deze laatste grote ronde van het jaar, is nog niet duidelijk. . Madrid? Voor wie het gemist heeft: er kwam vanochtend goed nieuws uit het peloton, want niemand heeft positief getest op het coronavirus op de rustdag.

Madrid komt een stapje dichter, al kan het verloop van deze Vuelta ook bepaald worden door politieke motieven.

De Spaanse regering heeft zondag de medische noodtoestand afgekondigd. Of er gevolgen zijn voor deze laatste grote ronde van het jaar, is nog niet duidelijk.

Er zijn overigens nog zekerheden: Movistar voert na de etappe van zondag het ploegenklassement aan. Met Mas op 5, Soler op 7 en Valverde op 10 heeft het nog meerdere pionnen in de top 10.

13:09 13 uur 09. Tim Wellens voert nog steeds de bergstand aan. Hij voelt de klassementsmannen wel in zijn nek hijgen: Wellens heeft 19 punten verzameld, Richard Carapaz (18) en Dan Martin (16) staan te drummen. . Tim Wellens voert nog steeds de bergstand aan. Hij voelt de klassementsmannen wel in zijn nek hijgen: Wellens heeft 19 punten verzameld, Richard Carapaz (18) en Dan Martin (16) staan te drummen.

13:04 De Puerto de Orduna ademt wielergeschiedenis (vooral in de jaren 70). 13 uur 04.

Truitjes. Op de eerste startrij zien we Richard Carapaz (leider algemeen klassement), Primoz Roglic (leider puntenstand), Tim Wellens (bergkoning) en Enric Mas (beste jongere).

13:01 13 uur 01. We zijn begonnen aan deze etappe, maar eerst mogen de renners hun benen nog even opwarmen. Dat kan geen kwaad, want het is vrij fris in het Baskenland. Maar zoals gezegd: gelukkig is het (voorlopig) droog. . We zijn begonnen aan deze etappe, maar eerst mogen de renners hun benen nog even opwarmen. Dat kan geen kwaad, want het is vrij fris in het Baskenland. Maar zoals gezegd: gelukkig is het (voorlopig) droog.

12:54 De nieuwe leider. 12 uur 54.

12:45 12 uur 45. Mijn benen voelden zondag goed aan. Als er ruimte is, dan probeer ik vandaag iets. En anders spaar ik mijn cartouches voor de etappe van woensdag. . David Gaudu (Groupama-FDJ). Mijn benen voelden zondag goed aan. Als er ruimte is, dan probeer ik vandaag iets. En anders spaar ik mijn cartouches voor de etappe van woensdag. David Gaudu (Groupama-FDJ)

12:43 Vandaag geen regen? De renners zijn misschien nog altijd aan het bibberen na de ijskoude en kletsnatte etappe van zondag. Vandaag zouden de weergoden de renners grotendeels sparen. Een spatje regen links of rechts valt niet uit te sluiten, maar de koersomstandigheden zouden toch een stuk aangenamer moeten zijn. . 12 uur 43. Vandaag geen regen? De renners zijn misschien nog altijd aan het bibberen na de ijskoude en kletsnatte etappe van zondag. Vandaag zouden de weergoden de renners grotendeels sparen. Een spatje regen links of rechts valt niet uit te sluiten, maar de koersomstandigheden zouden toch een stuk aangenamer moeten zijn.

12:33 De klim die deze rit zal kruiden. 12 uur 33. De klim die deze rit zal kruiden

12:31 12 uur 31. Morgen aankomst bergop. Zullen de mannen van het klassement zich tonen? Wellicht wel, al is het lang niet zeker of de ritzege ook de inzet van de dag wordt. Morgen wacht namelijk een aankomst bergop, een belangrijker examen. De Puerto de Orduna, die dus twee keer voor de wielen wordt geschoven, is geen klein broertje. Het wordt net geen 8 kilometer buffelen met een gemiddelde van 7,7 procent. De klim telt een 15-tal haarspelbochten en is grillig met een piek tot 14 procent net voor de vrij milde slotkilometer. Boven heeft de wind ook vrij spel. . Morgen aankomst bergop Zullen de mannen van het klassement zich tonen? Wellicht wel, al is het lang niet zeker of de ritzege ook de inzet van de dag wordt. Morgen wacht namelijk een aankomst bergop, een belangrijker examen.

De Puerto de Orduna, die dus twee keer voor de wielen wordt geschoven, is geen klein broertje. Het wordt net geen 8 kilometer buffelen met een gemiddelde van 7,7 procent.

De klim telt een 15-tal haarspelbochten en is grillig met een piek tot 14 procent net voor de vrij milde slotkilometer. Boven heeft de wind ook vrij spel.

11:28 11 uur 28.

11:25 11 uur 25. Medisch bulletin: bubbel in de Vuelta houdt stand. Positief nieuws uit de Vuelta: bij de controle op de rustdag van gisteren zijn geen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Alle 684 testen gaven een negatief resultaat. Het ging om een 3e testronde na eerdere controles voor de start van de Vuelta. . Medisch bulletin: bubbel in de Vuelta houdt stand Positief nieuws uit de Vuelta: bij de controle op de rustdag van gisteren zijn geen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Alle 684 testen gaven een negatief resultaat.

Het ging om een 3e testronde na eerdere controles voor de start van de Vuelta.

09:44 09 uur 44. Het verslag van de uitgeregende Vuelta-rit van afgelopen zondag. Het verslag van de uitgeregende Vuelta-rit van afgelopen zondag

09:43 09 uur 43. Deze rode trui is een beloning voor mijn team, dat echt goed gereden heeft. Maar deze Vuelta is uiteraard nog lang niet voorbij. Richard Carapaz (Ineos) veroverde zondag de leiderstrui. Deze rode trui is een beloning voor mijn team, dat echt goed gereden heeft. Maar deze Vuelta is uiteraard nog lang niet voorbij. Richard Carapaz (Ineos) veroverde zondag de leiderstrui

09:41 De opdracht van vandaag. 09 uur 41. De opdracht van vandaag