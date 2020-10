Ion Izagirre is sterkste vluchter, Carapaz lost Roglic af als leider

Rit 6 in de Vuelta in een notendop:

Broers Izagirre spelen het ploegenspel perfect

Beklimmingen van de Portalet, de Aubisque, de Soulor en aankomst op de Tourmalet, zó had deze Pyreneeënrit eruit moeten zien. De groeiende coronapandemie en de strengere maatregelen in Frankrijk beslisten er anders over.

Plan B dus: een korte, minder zware rit naar het skistation Aramon Formigal (1e categorie) met onderweg ook een colletje van 3e en 2e categorie. Toch leverde de hertekende Pyreneeënrit spektakel op. Een vroege vlucht van 23 renners kreeg de zegen van het peloton en liep tot meer dan 4 minuten uit.

In de afdaling van de Alto de Cotefablo ging Gorka Izagirre solo, terwijl in het peloton de mannen van Ineos Grenadiers voor verbrokkeling zorgden. Plots zat zelfs Primoz Roglic in de problemen, maar de rode trui kon terugkeren.

Op de slotklim hield Gorka Izagirre ondanks een krappe voorsprong lang stand tegen de uitgedunde achtervolgersgroep met onder meer Guillaume Martin, Michael Woods en Rui Costa. Eenmaal gegrepen waagde zijn broer Ion zijn kans. Hij bleef wél voorop en pakte de ritzege in Formigal. Perfect gespeeld door de broers van Astana.