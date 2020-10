Sam Bennett kan kanonskogel Philipsen nog net remonteren in Vuelta-sprint

17:15 17 uur 15 match afgelopen Einde



17:14 17 uur 14. Mareczko wordt 3e, voor Ackermann en Thijssen. Er eindigen dus 2 Belgen in de top 5. . Mareczko wordt 3e, voor Ackermann en Thijssen. Er eindigen dus 2 Belgen in de top 5.

17:14 17 uur 14. Slim gespeeld van Philipsen, maar niet slim genoeg. Of Bennett was gewoon te sterk. . Slim gespeeld van Philipsen, maar niet slim genoeg. Of Bennett was gewoon te sterk.

17:13 17 uur 13. Bennett wint! Jasper Philipsen lijkt de anderen te verrassen met een heel lange sprint. Sam Bennett slaagt er op de valreep in om hem nog te remonteren. Balen voor Philipsen. . Bennett wint! Jasper Philipsen lijkt de anderen te verrassen met een heel lange sprint. Sam Bennett slaagt er op de valreep in om hem nog te remonteren. Balen voor Philipsen.

17:13 Laatste km. PHilipsen gaat van heel ver aan. . 17 uur 13. Laatste km. PHilipsen gaat van heel ver aan.

17:12 Laatste km. Philipsen, Bennett en Ackermann. De verwachte 3 zijn op de afspraak. Ook Moschetti zit niet ver. Maar hij is alleen. . 17 uur 12. Laatste km. Philipsen, Bennett en Ackermann. De verwachte 3 zijn op de afspraak. Ook Moschetti zit niet ver. Maar hij is alleen.

17:12 Laatste km. In dalende lijn hebben we de laatste kilometer ingezet. Philipsen wordt nu ook gebracht. . 17 uur 12. Laatste km. In dalende lijn hebben we de laatste kilometer ingezet. Philipsen wordt nu ook gebracht.

17:11 17 uur 11. Het waaiert een beetje uit. De massale aanwezigheid van treintjes, zoals in de Tour, zien we niet. . Het waaiert een beetje uit. De massale aanwezigheid van treintjes, zoals in de Tour, zien we niet.

17:10 17 uur 10. Onder het spandoek van de 3 kilometer gooit Deceuninck-Quick Step de troeven op tafel. Voorlopig wordt de krachtmeting met Bora-Hansgrohe gewonnen. . Onder het spandoek van de 3 kilometer gooit Deceuninck-Quick Step de troeven op tafel. Voorlopig wordt de krachtmeting met Bora-Hansgrohe gewonnen.

17:10 17 uur 10. De mannen van Deceuninck-Quick Step zitten klaar om de sprong te wagen. Timing is belangrijk. Sven Nys. De mannen van Deceuninck-Quick Step zitten klaar om de sprong te wagen. Timing is belangrijk. Sven Nys

17:10 17 uur 10. Het zijn in ieder geval brede wegen, dus gevaarlijke toestanden zijn het momenteel niet. . Het zijn in ieder geval brede wegen, dus gevaarlijke toestanden zijn het momenteel niet.

17:09 17 uur 09. Ook Sunweb meldt zich nu nadrukkelijk. Voor wie of wat? UAE houdt het voorlopig nog rustig, al is Philipsen nog goed omringd. . Ook Sunweb meldt zich nu nadrukkelijk. Voor wie of wat? UAE houdt het voorlopig nog rustig, al is Philipsen nog goed omringd.

17:06 17 uur 06. De snelheid ligt bijzonder hoog. Bora-Hansgrohe heeft nu de kop genomen. Het spel voor de positionering is ingezet. . De snelheid ligt bijzonder hoog. Bora-Hansgrohe heeft nu de kop genomen. Het spel voor de positionering is ingezet.

17:04 17 uur 04. De sprintersploegen bekijken het nog altijd vanaf de tweede rij. Movistar is het actiefst en ook Israel en Astana zitten goed vooraan. . De sprintersploegen bekijken het nog altijd vanaf de tweede rij. Movistar is het actiefst en ook Israel en Astana zitten goed vooraan.

17:00 17 uur . Alles samen. De veer breekt dan toch bij Smit, die zich op de kant zet en laat inlopen. Een compact peloton begint aan de laatste 14 kilometer. . Alles samen De veer breekt dan toch bij Smit, die zich op de kant zet en laat inlopen. Een compact peloton begint aan de laatste 14 kilometer.

16:57 16 uur 57. Smit mag nog wat spartelen op zijn bovenbuis, zo'n 50 meter voor het peloton uit Maar hij wil maar niet opgeven. . Smit mag nog wat spartelen op zijn bovenbuis, zo'n 50 meter voor het peloton uit Maar hij wil maar niet opgeven.

16:55 16 uur 55. Het is stilte voor de storm. Sven Nys. Het is stilte voor de storm. Sven Nys

16:52 16 uur 52. De klassementsploegen blijven aan de top van de piramide in het peloton. De sprintersploegen mogen zich even terug in de wachtkamer zetten. . De klassementsploegen blijven aan de top van de piramide in het peloton. De sprintersploegen mogen zich even terug in de wachtkamer zetten.

16:52 16 uur 52. Alsof hij aan een afdaling van een zware col bezig is, zet Smit zich op zijn buis om zoveel mogelijk snelheid te maken. Een bijzonder zicht wel. . Alsof hij aan een afdaling van een zware col bezig is, zet Smit zich op zijn buis om zoveel mogelijk snelheid te maken. Een bijzonder zicht wel.

16:49 16 uur 49. Smit solo. Willie Smit heeft de hulp van Tanfield niet nodig. De Zuid-Afrikaan gaat er alleen vandoor. In de verte zien we het peloton wel al opdoemen. . Smit solo Willie Smit heeft de hulp van Tanfield niet nodig. De Zuid-Afrikaan gaat er alleen vandoor. In de verte zien we het peloton wel al opdoemen.

16:47 Sprint. Veel wordt hem niet in de weg gelegd, maar Harry Tanfield komt als eerste voorbij aan de tussensprint. Hij trekt zijn inspanning door, Willie Smit bijt in het lokaas. De Spanjaarden zijn gezien. . 16 uur 47. Sprint Veel wordt hem niet in de weg gelegd, maar Harry Tanfield komt als eerste voorbij aan de tussensprint. Hij trekt zijn inspanning door, Willie Smit bijt in het lokaas. De Spanjaarden zijn gezien.

16:43 16 uur 43. De sprintersploegen krijgen vooraan weer het gezelschap van de klassementsploegen. Komen we weer aan een windstuk? . De sprintersploegen krijgen vooraan weer het gezelschap van de klassementsploegen. Komen we weer aan een windstuk?

Deze geërodeerde rotsformatie is voorlopig het hoogtepunt van deze etappe, zowel letterlijk als figuurlijk. 16 uur 35. Deze geërodeerde rotsformatie is voorlopig het hoogtepunt van deze etappe, zowel letterlijk als figuurlijk.

Ook de reden van de opgave van Daniel Martinez is nu bekend. Zoals verwacht heeft hij nog te veel last van zijn val in de eerste rit. 16 uur 28. Ook de reden van de opgave van Daniel Martinez is nu bekend. Zoals verwacht heeft hij nog te veel last van zijn val in de eerste rit.

16:26 16 uur 26. Die lange wegen duren oneindig, zeker als je in de kopgroep zit. Sven Nys. Die lange wegen duren oneindig, zeker als je in de kopgroep zit. Sven Nys

16:23 16 uur 23. Gerben Thijssen. Jasper Philipsen is niet de enige Belg die zich vandaag in de kijker kan rijden. Bij Lotto-Soudal rekenen ze op Gerben Thijssen, die een maand geleden nog 2e werd in de Gooikse Pijl . Gerben Thijssen Jasper Philipsen is niet de enige Belg die zich vandaag in de kijker kan rijden. Bij Lotto-Soudal rekenen ze op Gerben Thijssen, die een maand geleden nog 2e werd in de Gooikse Pijl

16:15 Tijdsverschil. Het tempo in het peloton is onder de 40 km/u gezakt. Zo krijgen de 4 leiders (Maté, Smit, Tanfield en Ezquerra) bijna weer een extra minuut cadeau: 2 minuten is nu de buffer. . 16 uur 15. Tijdsverschil Het tempo in het peloton is onder de 40 km/u gezakt. Zo krijgen de 4 leiders (Maté, Smit, Tanfield en Ezquerra) bijna weer een extra minuut cadeau: 2 minuten is nu de buffer.

De reden waarom Simon Geschke niet meer gestart was, is blijkbaar vermoeidheid. Geschke had er inderdaad al de Tour opzitten en reed daarna nog het WK en de Ardense koersen. 16 uur 05. De reden waarom Simon Geschke niet meer gestart was, is blijkbaar vermoeidheid. Geschke had er inderdaad al de Tour opzitten en reed daarna nog het WK en de Ardense koersen.

16:02 16 uur 02. We zijn de eerste dagen goed doorgekomen. Ik heb zelf vooral energie gespaard met het oog op de etappe van vandaag. Jasper Philipsen (UAE). We zijn de eerste dagen goed doorgekomen. Ik heb zelf vooral energie gespaard met het oog op de etappe van vandaag. Jasper Philipsen (UAE)

16:00 16 uur . Het koersverhaal van het voorbije halfuur zit al een tijdje muurvast. De vluchters rijden iets meer dan een minuut voor het peloton uit. Nieuwe pogingen om een waaier te trekken zagen we niet meer. . Het koersverhaal van het voorbije halfuur zit al een tijdje muurvast. De vluchters rijden iets meer dan een minuut voor het peloton uit. Nieuwe pogingen om een waaier te trekken zagen we niet meer.

15:39 Tijdsverschil. In het peloton hebben ze de teugels weer gevierd en zo hebben de koplopers weer meer dan een minuut voorsprong. . 15 uur 39. Tijdsverschil In het peloton hebben ze de teugels weer gevierd en zo hebben de koplopers weer meer dan een minuut voorsprong.

15:21 Gemiddelde snelheid. Door de versnelling van het voorbije halfuur is het gemiddelde gestegen naar meer dan 50 km/u. De snelste etappe ooit in de Vuelta lijkt ons niet in gevaar, want in 2001 won Igor Gonzalez de Galdeano een rit met een gemiddelde van 55,1 km/u. Het leverde hem nadien de bijnaam Speedy Gonzalez op. . 15 uur 21. Gemiddelde snelheid Door de versnelling van het voorbije halfuur is het gemiddelde gestegen naar meer dan 50 km/u. De snelste etappe ooit in de Vuelta lijkt ons niet in gevaar, want in 2001 won Igor Gonzalez de Galdeano een rit met een gemiddelde van 55,1 km/u. Het leverde hem nadien de bijnaam Speedy Gonzalez op.

15:20 15 uur 20. Windstilte. De vredespijp wordt weer gerookt in het peloton. Ze kunnen bijna op de rug van de koplopers spuwen, maar nu laten ze de 4 toch weer rijden. De eerste veldslag is voorbij, maar daarmee nog niet de hele oorlog. . Windstilte De vredespijp wordt weer gerookt in het peloton. Ze kunnen bijna op de rug van de koplopers spuwen, maar nu laten ze de 4 toch weer rijden. De eerste veldslag is voorbij, maar daarmee nog niet de hele oorlog.

15:16 15 uur 16. In de achtergrond zien we de moderne windmolens vrolijk ronddraaien, maar het gevecht tegen de wind(molens) in het peloton is nog niet geleverd. Wie wordt de Don Quichote met dienst? . In de achtergrond zien we de moderne windmolens vrolijk ronddraaien, maar het gevecht tegen de wind(molens) in het peloton is nog niet geleverd. Wie wordt de Don Quichote met dienst?

15:15 15 uur 15. Dan had iedereen eens het gevoel: we zijn op ons gemak. Ruben Van Gucht. Dan had iedereen eens het gevoel: we zijn op ons gemak. Ruben Van Gucht

15:15 15 uur 15. Ook Ineos gooit er de beuk in. Jumbo-Visma is wat afwezig in de kop van het peloton. . Ook Ineos gooit er de beuk in. Jumbo-Visma is wat afwezig in de kop van het peloton.

15:12 15 uur 12. Het is Movistar dat de boel op een lint trekt. Hier en daar dreigt het te breken. . Het is Movistar dat de boel op een lint trekt. Hier en daar dreigt het te breken.

15:11 Waaiertje. Vanuit het niets wordt er plots een waaier getrokken in het peloton. We trekken wel snel een dorpje binnen, dus daar is er weer beschutting. Maar voor hoe lang? . 15 uur 11. Waaiertje Vanuit het niets wordt er plots een waaier getrokken in het peloton. We trekken wel snel een dorpje binnen, dus daar is er weer beschutting. Maar voor hoe lang?

15:03 15 uur 03. Cort . In het peloton zien we nog altijd 3 ploegen die - weliswaar niet al te fanatiek - werken: Deceuninck-Quick Step, Bora-Hansgrohe en Trek-Segafredo. Ook goed voorin verzameld: EF Pro Cycling. Magnus Cort Nielsen zal zijn zinnen gezet hebben op deze etappe. In 2016 was het 2 keer feest voor hem, onder meer in de slotrit in Madrid. . Cort In het peloton zien we nog altijd 3 ploegen die - weliswaar niet al te fanatiek - werken: Deceuninck-Quick Step, Bora-Hansgrohe en Trek-Segafredo. Ook goed voorin verzameld: EF Pro Cycling. Magnus Cort Nielsen zal zijn zinnen gezet hebben op deze etappe. In 2016 was het 2 keer feest voor hem, onder meer in de slotrit in Madrid.

15:03 15 uur 03. Jij legt mij op de proef, Ruben! In de Driedaagse ging het over Arthur Blanckaert (Will Tura) en nu over Jimmy Frey. Sven Nys. Jij legt mij op de proef, Ruben! In de Driedaagse ging het over Arthur Blanckaert (Will Tura) en nu over Jimmy Frey. Sven Nys

15:03 15 uur 03. RETRO 2016: Magnus Cort wint de slotrit in Madrid. RETRO 2016: Magnus Cort wint de slotrit in Madrid

14:57 14 uur 57. Voor de klimmers is dit een kans om de batterijen op te laden voor wat nog komt, want dat is nog heel wat. Er zal nu vooral nervositeit zijn bij de sprinters. Sven Nys. Voor de klimmers is dit een kans om de batterijen op te laden voor wat nog komt, want dat is nog heel wat. Er zal nu vooral nervositeit zijn bij de sprinters. Sven Nys

14:57 14 uur 57. In het peloton wordt nog gelachen en gekeuveld, maar toch blijft de voorsprong teruglopen. Anderhalve minuut hebben de 4 nog. . In het peloton wordt nog gelachen en gekeuveld, maar toch blijft de voorsprong teruglopen. Anderhalve minuut hebben de 4 nog.

14:41 Gemiddelde snelheid. Gisteren ging het door de felle wind niet al te snel vooruit, maar dat is vandaag wel anders. In het eerste uur haalden we een gemiddelde van 48,2 km/u. . 14 uur 41. Gemiddelde snelheid Gisteren ging het door de felle wind niet al te snel vooruit, maar dat is vandaag wel anders. In het eerste uur haalden we een gemiddelde van 48,2 km/u.

14:37 14 uur 37. Tanfield. Vluchter Harry Tanfield is een van de 5 overgebleven renners van AG2R in deze Vuelta. Hij rijdt op zijn 25e pas zijn eerste grote ronde. Vorig jaar debuteerde hij in de WorldTour voor Katjoesja, maar hij verkaste na een jaartje al naar AG2R. Tanfield reed zich in de kijker bij de topploegen toen hij 2 jaar geleden een rit in de Ronde van Yorkshire wist te winnen. Dat jaar werd hij ook 2e op het Brits kampioenschap tijdrijden, na Geraint Thomas, maar voor onder meer Alex Dowsett en Tao Geoghegan Hart. Die goeie prestaties kon hij de voorbije jaren wel niet doortrekken. . Tanfield Vluchter Harry Tanfield is een van de 5 overgebleven renners van AG2R in deze Vuelta. Hij rijdt op zijn 25e pas zijn eerste grote ronde. Vorig jaar debuteerde hij in de WorldTour voor Katjoesja, maar hij verkaste na een jaartje al naar AG2R.

Tanfield reed zich in de kijker bij de topploegen toen hij 2 jaar geleden een rit in de Ronde van Yorkshire wist te winnen. Dat jaar werd hij ook 2e op het Brits kampioenschap tijdrijden, na Geraint Thomas, maar voor onder meer Alex Dowsett en Tao Geoghegan Hart. Die goeie prestaties kon hij de voorbije jaren wel niet doortrekken.

14:37 2018: Tanfield wint een etappe in de Ronde van Yorkshire. 14 uur 37. 2018: Tanfield wint een etappe in de Ronde van Yorkshire

14:30 Tijdsverschil. Terwijl we van Castilië en Leon de regio Aragon binnentrekken, is nu al duidelijk dat de sprintersploegen alles goed onder controle hebben. De voorsprong was even bijna 4 minuten, maar er is nu al een minuutje vanaf. . 14 uur 30. Tijdsverschil Terwijl we van Castilië en Leon de regio Aragon binnentrekken, is nu al duidelijk dat de sprintersploegen alles goed onder controle hebben. De voorsprong was even bijna 4 minuten, maar er is nu al een minuutje vanaf.

14:15 14 uur 15. Wie zijn de sprinters? Omdat ze in deze Vuelta nog niet aan bod zijn gekomen, is het interessant om eens te overlopen welke sprinters allemaal naar Spanje zijn afgezakt. Sam Bennett en Pascal Ackermann hebben de meeste naam en faam, maar vlak daarachter komen Jasper Philipsen en Matteo Moschetti. Als we dan nog een schuif lager opentrekken, komen we enkele jongens tegen die doorgaans voor een ereplaats sprinten: Aberasturi, Mareczko, Dion Smith, Cort Nielsen, Manzin en Morin. . Wie zijn de sprinters? Omdat ze in deze Vuelta nog niet aan bod zijn gekomen, is het interessant om eens te overlopen welke sprinters allemaal naar Spanje zijn afgezakt. Sam Bennett en Pascal Ackermann hebben de meeste naam en faam, maar vlak daarachter komen Jasper Philipsen en Matteo Moschetti.

Als we dan nog een schuif lager opentrekken, komen we enkele jongens tegen die doorgaans voor een ereplaats sprinten: Aberasturi, Mareczko, Dion Smith, Cort Nielsen, Manzin en Morin.

14:09 14 uur 09. De laatste maanden waren niet zo gemakkelijk (door blessure), maar ik ben hier en gefocust op ritzeges. We hebben een sterke ploeg en gaan het proberen. Matteo Moschetti (Trek). De laatste maanden waren niet zo gemakkelijk (door blessure), maar ik ben hier en gefocust op ritzeges. We hebben een sterke ploeg en gaan het proberen. Matteo Moschetti (Trek)

13:57 13 uur 57. Ook Bora (voor Ackermann) en Trek (voor Moschetti) steken een handje toe in de achtervolging. De kunst is natuurlijk om de vluchters niet té snel te grijpen. 3'20" hebben ze nu. . Ook Bora (voor Ackermann) en Trek (voor Moschetti) steken een handje toe in de achtervolging. De kunst is natuurlijk om de vluchters niet té snel te grijpen. 3'20" hebben ze nu.

13:46 13 uur 46. Gisteren was een zware dag in de ontsnapping, met al die wind. Maar ik ga het zeker nog proberen! In de vlucht heb je minder stress en zo maak je ook nog wat reclame voor je team. Vluchter Willie Smit bij de start. Gisteren was een zware dag in de ontsnapping, met al die wind. Maar ik ga het zeker nog proberen! In de vlucht heb je minder stress en zo maak je ook nog wat reclame voor je team. Vluchter Willie Smit bij de start

13:39 13 uur 39. Deceuninck-Quick Step. Deceuninck-Quick Step heeft er geen gras over laten groeien en heeft na amper 10 kilometer het commando al overgenomen van Jumbo-Visma. Met Sam Bennett hebben ze wellicht hun grootste kans op een ritzege in deze Vuelta, dus dit hapje willen ze niet laten liggen. . Deceuninck-Quick Step Deceuninck-Quick Step heeft er geen gras over laten groeien en heeft na amper 10 kilometer het commando al overgenomen van Jumbo-Visma. Met Sam Bennett hebben ze wellicht hun grootste kans op een ritzege in deze Vuelta, dus dit hapje willen ze niet laten liggen.

13:33 2 niet-starters. Twee renners zijn niet meer van start gegaan vandaag. Daniel Felipe Martinez kwam in de eerste rit ten val, probeerde het nog even, maar gooit nu toch de handdoek. Ook voor Simon Geschke zit het seizoen erop. Het is niet meteen duidelijk waarom de Duitser van CCC eruit stapt. . 13 uur 33. 2 niet-starters Twee renners zijn niet meer van start gegaan vandaag. Daniel Felipe Martinez kwam in de eerste rit ten val, probeerde het nog even, maar gooit nu toch de handdoek. Ook voor Simon Geschke zit het seizoen erop. Het is niet meteen duidelijk waarom de Duitser van CCC eruit stapt.

13:30 Tijdsverschil. In het peloton snappen ze dat het zinloos is om tegen te spartelen en dus gaat het snel voor de 4: 1,5 minuut hebben ze nu al. . 13 uur 30. Tijdsverschil In het peloton snappen ze dat het zinloos is om tegen te spartelen en dus gaat het snel voor de 4: 1,5 minuut hebben ze nu al.

13:22 13 uur 22. 4 vluchters. Ondanks de uiterst beperkte slaagkansen hebben we toch 4 Chinese vrijwilligers gevonden voor de vlucht van de dag. Willie Smit en Jesus Ezquerra, allebei van Burgos, zagen we gisteren ook al. Zij krijgen nu hulp van Luis Angel Maté (Cofidis) en Harry Tanfield (AG2R). . 4 vluchters Ondanks de uiterst beperkte slaagkansen hebben we toch 4 Chinese vrijwilligers gevonden voor de vlucht van de dag. Willie Smit en Jesus Ezquerra, allebei van Burgos, zagen we gisteren ook al. Zij krijgen nu hulp van Luis Angel Maté (Cofidis) en Harry Tanfield (AG2R).

13:06 13 uur 06 match begonnen Officieuze start We zijn van start gegaan in Garray. Het gaat meteen in dalende lijn.

De voorbije dagen viel het nog mee, maar de temperatuur is al aan het zakken in Spanje. 12 uur 26. De voorbije dagen viel het nog mee, maar de temperatuur is al aan het zakken in Spanje.

Voor de start wordt alles nog minutieus ontsmet. 12 uur 23. Voor de start wordt alles nog minutieus ontsmet.

