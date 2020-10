LIVESTREAM Vuelta: Van der Sande in de vlucht, Pinot niet gestart

15:58 15 uur 58. De wind staat er nog altijd, maar ik heb niet de indruk dat ze er iets mee willen doen. Geen goesting. Ruben Van Gucht. De wind staat er nog altijd, maar ik heb niet de indruk dat ze er iets mee willen doen. Geen goesting. Ruben Van Gucht

15:56 Eten. Van der Sande, Terpstra, Bagües, Donovan en Smit zitten in de bevoorrading. Op 80 kilometer van de finish is hun voorsprong 2'30". Het wordt iets voor de kantlijn van de wielergeschiedenis, deze vlucht. Meer niet. . 15 uur 56. Eten Van der Sande, Terpstra, Bagües, Donovan en Smit zitten in de bevoorrading. Op 80 kilometer van de finish is hun voorsprong 2'30". Het wordt iets voor de kantlijn van de wielergeschiedenis, deze vlucht. Meer niet.

15:45 Puerto de Oncala. Van der Sande trekt er een sprintje uit om de punten op de top van Puerto de Oncala op te rapen. Dat lukt, maar een bedreiging voor bergleider Carapaz vormt hij natuurlijk niet. 150 euro premie is natuurlijk ook mooi meegenomen. . 15 uur 45. Puerto de Oncala Van der Sande trekt er een sprintje uit om de punten op de top van Puerto de Oncala op te rapen. Dat lukt, maar een bedreiging voor bergleider Carapaz vormt hij natuurlijk niet. 150 euro premie is natuurlijk ook mooi meegenomen.

15:42 15 uur 42. De leiders zijn bijna boven, maar ze zitten in een open vlakte die later misschien wel zal uitnodigen tot waaiers. Toch maar blijven opletten, dus. . De leiders zijn bijna boven, maar ze zitten in een open vlakte die later misschien wel zal uitnodigen tot waaiers. Toch maar blijven opletten, dus.

15:36 15 uur 36. Er worden overal hesjes aangetrokken, want iedereen weet dat het kouder en natter wordt. . Er worden overal hesjes aangetrokken, want iedereen weet dat het kouder en natter wordt.

15:35 15 uur 35. De leiders zitten in een irritant windstuk op de beklimming en tot overmaat van ramp komt daar nu ook nog regen bovenop. . De leiders zitten in een irritant windstuk op de beklimming en tot overmaat van ramp komt daar nu ook nog regen bovenop.

15:33 15 uur 33. Ik ben een fan van Dumoulin, maar ik zie geen deceptie in zijn ogen. Hij is zo gelaten. Iets meer pitbull. Maar dat zit er om een of andere reden nog niet in. José De Cauwer. Ik ben een fan van Dumoulin, maar ik zie geen deceptie in zijn ogen. Hij is zo gelaten. Iets meer pitbull. Maar dat zit er om een of andere reden nog niet in. José De Cauwer

15:28 Gemiddelde snelheid. De renners moeten in deze openingsfase ook afrekenen met een sterke tegenwind. Dat zorgt ervoor dat het gemiddelde van de eerste 2 uur amper 33,9 km/u is. . 15 uur 28. Gemiddelde snelheid De renners moeten in deze openingsfase ook afrekenen met een sterke tegenwind. Dat zorgt ervoor dat het gemiddelde van de eerste 2 uur amper 33,9 km/u is.

15:27 15 uur 27. Ook EF Pro Cycling steekt een mannetje bij. Hugh Carthy maakte de voorbije dagen een goeie indruk bij hen, maar ook Michael Woods of Daniel Felipe Martinez zouden in een rit vandaag goed uit de voeten moeten kunnen. . Ook EF Pro Cycling steekt een mannetje bij. Hugh Carthy maakte de voorbije dagen een goeie indruk bij hen, maar ook Michael Woods of Daniel Felipe Martinez zouden in een rit vandaag goed uit de voeten moeten kunnen.

15:20 15 uur 20. Martin-dagje? De prestaties van Dan Martin sterken de renners en ploegleiding van Israel Start-Up Nation om Jumbo-Visma een handje te helpen in de achtervolging. . Martin-dagje? De prestaties van Dan Martin sterken de renners en ploegleiding van Israel Start-Up Nation om Jumbo-Visma een handje te helpen in de achtervolging.

15:17 15 uur 17. Giro. Veel gebeurt er niet in deze etappe op dit moment, maar ga zeker ook eens een kijkje nemen in de LIVE van de Giro, waar de boel in brand staat in de rit over de Stelvio. . Giro Veel gebeurt er niet in deze etappe op dit moment, maar ga zeker ook eens een kijkje nemen in de LIVE van de Giro, waar de boel in brand staat in de rit over de Stelvio.

15:10 15 uur 10. Donovan. De koerssituatie lijkt momenteel muurvast te zitten. De jonge Brit Mark Donovan heeft misschien wel de beste papieren in handen om te overleven op de slotklim. 2 jaar geleden werd hij 11e in de Ronde van de Toekomst. Maar bij de profs liet Donovan nog niet bijster viel zien. . Donovan De koerssituatie lijkt momenteel muurvast te zitten. De jonge Brit Mark Donovan heeft misschien wel de beste papieren in handen om te overleven op de slotklim. 2 jaar geleden werd hij 11e in de Ronde van de Toekomst. Maar bij de profs liet Donovan nog niet bijster viel zien.

15:00 15 uur . Puerto de Oncala. De koplopers beginnen aan de Puerto de Oncala met een voorsprong van iets meer dan 4 minuten. Een klim van maar liefst 17 kilometer, maar wel met slechts gemiddeld 2,7% stijging. Hierdoor is het maar een berg van 3e categorie. . Puerto de Oncala De koplopers beginnen aan de Puerto de Oncala met een voorsprong van iets meer dan 4 minuten. Een klim van maar liefst 17 kilometer, maar wel met slechts gemiddeld 2,7% stijging. Hierdoor is het maar een berg van 3e categorie.

14:56 14 uur 56. Is Jumbo-Visma nu niet in dezelfde val aan het lopen als in de Tour? Ruben Van Gucht. Is Jumbo-Visma nu niet in dezelfde val aan het lopen als in de Tour? Ruben Van Gucht

14:40 Regen. Zoals verwacht krijgen we wisselvallig herfstweer in deze Vuelta, ook al zitten we in Spanje. Ook vandaag zullen de renners getrakteerd worden op een combinatie van wind en regen. Momenteel vult een buitje het "zwarte meer" waar de finishplaats naar vernoemd is. . 14 uur 40. Regen Zoals verwacht krijgen we wisselvallig herfstweer in deze Vuelta, ook al zitten we in Spanje. Ook vandaag zullen de renners getrakteerd worden op een combinatie van wind en regen. Momenteel vult een buitje het "zwarte meer" waar de finishplaats naar vernoemd is.

14:37 14 uur 37. Actieve Terpstra. Tijdens de coronabreak liep Niki Terpstra zware blessures op bij een val op training. Hierdoor kon hij pas op 16 augustus zijn comeback maken. Maar Terpstra heeft sindsdien niet stilgezeten. Dit is al zijn 26e koersdag in 2 maanden tijd. Veel succes boekte hij nog niet, de klassieke koersen kwamen iets te vroeg. Kan hij zijn seizoen nog afsluiten met een overwinning? Terpstra won nog nooit een etappe in een grote ronde. . Actieve Terpstra Tijdens de coronabreak liep Niki Terpstra zware blessures op bij een val op training. Hierdoor kon hij pas op 16 augustus zijn comeback maken. Maar Terpstra heeft sindsdien niet stilgezeten. Dit is al zijn 26e koersdag in 2 maanden tijd. Veel succes boekte hij nog niet, de klassieke koersen kwamen iets te vroeg. Kan hij zijn seizoen nog afsluiten met een overwinning? Terpstra won nog nooit een etappe in een grote ronde.

14:29 Tijdsverschil. Het ziet er weer somber uit voor de vlucht, want Jumbo-Visma zorgt ervoor dat het verschil amper nog stijgt. De bonus van de 5 blijft rond 3'30" schommelen. . 14 uur 29. Tijdsverschil Het ziet er weer somber uit voor de vlucht, want Jumbo-Visma zorgt ervoor dat het verschil amper nog stijgt. De bonus van de 5 blijft rond 3'30" schommelen.

14:12 14 uur 12. Van der Sande. Tot vlak voor de Vuelta was het nog niet duidelijk waar de toekomst van Tosh Van der Sande lag, maar uiteindelijk heeft hij toch een contractverlenging bij Lotto-Soudal kunnen tekenen. Van der Sande kwam vorig jaar nog dicht bij een zege in de Vuelta, maar uiteindelijk eindigde hij zowel in Oviedo als in Igualada als derde. . Van der Sande Tot vlak voor de Vuelta was het nog niet duidelijk waar de toekomst van Tosh Van der Sande lag, maar uiteindelijk heeft hij toch een contractverlenging bij Lotto-Soudal kunnen tekenen.

14:12 14 uur 12. RETRO 2019: Arndt klopt Van der Sande in regenachtige sprint. RETRO 2019: Arndt klopt Van der Sande in regenachtige sprint

13:59 13 uur 59. Ik moet eerst mijn krachten terugwinnen en dan zie ik wel wat ik nog kan doen. Misschien kan ik vanuit een verloren positie nog naar voren oprukken. Aleksandr Vlasov is halffit aan de Vuelta begonnen. Ik moet eerst mijn krachten terugwinnen en dan zie ik wel wat ik nog kan doen. Misschien kan ik vanuit een verloren positie nog naar voren oprukken. Aleksandr Vlasov is halffit aan de Vuelta begonnen

13:56 13 uur 56. In het peloton bepaalt Jumbo-Visma het temp. . In het peloton bepaalt Jumbo-Visma het temp.

13:53 13 uur 53. De voorsprong blijft gestaag groeien: 3'20" hebben de 5 nu al. Met de aankomst bergop zal het wel enkel iemand met klimmersbenen zijn die kan overleven en een echt gevleugelde klimmer zit er vooraan niet bij. . De voorsprong blijft gestaag groeien: 3'20" hebben de 5 nu al. Met de aankomst bergop zal het wel enkel iemand met klimmersbenen zijn die kan overleven en een echt gevleugelde klimmer zit er vooraan niet bij.

13:27 Tijdsverschil. In het peloton hebben ze vandaag geen zin om lang tegen te spartelen. De 5 vluchters hebben in een mum van tijd meer dan een minuut. Niemand vormt dan ook een bedreiging voor Roglic. Barguez is zijn "dichtste" belager op meer dan 23 minuten. . 13 uur 27. Tijdsverschil In het peloton hebben ze vandaag geen zin om lang tegen te spartelen. De 5 vluchters hebben in een mum van tijd meer dan een minuut. Niemand vormt dan ook een bedreiging voor Roglic. Barguez is zijn "dichtste" belager op meer dan 23 minuten.

13:24 13 uur 24. 5 durvers. 5 renners hebben zin in een ontsnapping, met daarbij opnieuw een Belg van Lotto-Soudal. Tosh Van der Sande lijkt vandaag de rol van Tim Wellens over te nemen. Hij krijgt Niki Terpstra, Mark Donovan, Willie Smit en Aritz Bargues mee als gezelschap. . 5 durvers 5 renners hebben zin in een ontsnapping, met daarbij opnieuw een Belg van Lotto-Soudal. Tosh Van der Sande lijkt vandaag de rol van Tim Wellens over te nemen. Hij krijgt Niki Terpstra, Mark Donovan, Willie Smit en Aritz Bargues mee als gezelschap.

13:20 13 uur 20. Officiële start. We blijven nog met 170 renners over en die zijn nu officieel op gang gevlagd door de wedstrijdleiding. . Officiële start We blijven nog met 170 renners over en die zijn nu officieel op gang gevlagd door de wedstrijdleiding.

13:12 13 uur 12 match begonnen Start We zijn vertrokken! Nog eens zwaaien naar de - uiteraard niet echt talrijke - mensen in Lodosa en hop met de beentjes!

12:58 12 uur 58. Wie draagt welke trui? Primoz Roglic en Enric Mas blijven ook na gisteren respectievelijk in de rode en witte trui, maar groen en bollen zijn wel van eigenaar veranderd. Dan Martin start zo dadelijk in het groen, ook al is die trui eigenlijk in handen van Roglic. De blauwe bollentrui hangt om de schouders van Richard Carapaz. Hij heeft in het bergklassement evenveel punten als Sepp Kuss. . Wie draagt welke trui? Primoz Roglic en Enric Mas blijven ook na gisteren respectievelijk in de rode en witte trui, maar groen en bollen zijn wel van eigenaar veranderd. Dan Martin start zo dadelijk in het groen, ook al is die trui eigenlijk in handen van Roglic. De blauwe bollentrui hangt om de schouders van Richard Carapaz. Hij heeft in het bergklassement evenveel punten als Sepp Kuss.

12:46 Ook Pinot stapt eruit. Groupama-FDJ of de Vuelta-organisatie heeft het nieuws nog niet officieel bekendgemaakt, maar ook Thibaut Pinot zou deze Vuelta al voor bekeken houden. De Fransman gaf de eerste dagen alvast niet de indruk nog veel van deze wedstrijd te willen maken. Pinot is al de 7e opgever in de Vuelta en we beginnen nog maar aan de 3e dag. . 12 uur 46. Ook Pinot stapt eruit Groupama-FDJ of de Vuelta-organisatie heeft het nieuws nog niet officieel bekendgemaakt, maar ook Thibaut Pinot zou deze Vuelta al voor bekeken houden. De Fransman gaf de eerste dagen alvast niet de indruk nog veel van deze wedstrijd te willen maken.

Pinot is al de 7e opgever in de Vuelta en we beginnen nog maar aan de 3e dag.

11:21 11 uur 21. Geen Mohoric meer. Pijnlijk einde van het seizoen voor Matej Mohoric. De sterke Sloveen heeft gisteren zijn schouderblad gebroken bij een val en gaat vandaag niet meer van start. In 2017 won hij nog op knappe wijze een rit in de Vuelta, toen hij wegsprong uit een kopgroep met De Gendt en De Tier. . Geen Mohoric meer Pijnlijk einde van het seizoen voor Matej Mohoric. De sterke Sloveen heeft gisteren zijn schouderblad gebroken bij een val en gaat vandaag niet meer van start. In 2017 won hij nog op knappe wijze een rit in de Vuelta, toen hij wegsprong uit een kopgroep met De Gendt en De Tier.

