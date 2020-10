Daniel Martin barst in tranen uit na zege in Vuelta: "Voor ploeg en vrouw"

Rit 3 in de Vuelta in een notendop

Van der Sande lost Wellens af, weinig spanning tot slotklim

De grote namen hielden in de laatste kilometers hun kruit droog. De Fransen Elissonde en Champoussin probeerden het elk met een vruchteloze aanval. Er zou gesprint worden en dat was een kolfje naar de hand van Dan Martin. Die ging erg vroeg aan, maar Carapaz noch Roglic kwam er nog over. In de stand nadert de Ier tot op 5 seconden van de rode trui.

Tim Wellens had de voorbije 2 dagen een abonnement op de vlucht van de dag, maar nu had hij dat stiekem doorgegeven aan ploeggenoot Tosh Van der Sande. Samen met onder meer Niki Terpstra maakte hij deel uit van een eerste ontsnapping, die iets voorbij halfweg werd ingehaald.

Bekijk de ontknoping van de etappe

Martin: "Draag zege op aan mijn ploeg en mijn vrouw"

Dan Martin was bijzonder emotioneel in zijn korte reactie na zijn zege. "Ik was er dit jaar al een paar keer dichtbij. Ik wou per se winnen voor mijn team, want ze zijn altijd goed geweest voor mij."

"In de Tour zat het er door die blessure helaas niet in, maar ik was vastberaden om het hier wel te doen."

"Deze overwinning is deels voor de ploeg en deels voor mijn vrouw. Dit is de eerste keer dat ik een rit win sinds mijn tweeling is geboren (krop in de keel). Dit is heel speciaal."