Roglic plooit, maar breekt niet na ultieme aanval van Carapaz en pakt eindzege in Vuelta

Carapaz speelt alles of niks op La Covatilla

Nog 1 keer knallen in de voorlaatste rit van de Vuelta. Dat was de opdracht voor Primoz Roglic. Of in elk geval een herhaling van het Tour-scenario voorkomen. Toen begon hij op de voorlaatste dag met 57 seconden voorsprong aan de klimtijdrit, maar pakte Tadej Pogacar hem alsnog het geel af. Vandaag begon Roglic met een voorgift van 45 seconden op Richard Carapaz.

Op het menu dit keer geen klimtijdrit, wel een pittige bergrit over 5 beklimmingen met aankomst op La Covatilla, een col buiten categorie. Het verwachte vuurwerk bij de favorieten bleef daar niet uit. Carthy stak het vuur aan de lont en kreeg Carapaz meteen mee. Roglic moest even naar adem happen, maar beende het duo bij. In zijn ééntje, want superknecht Kuss moest passen.

Met ook Vlasov en Mas erbij kregen we zo een select gezelschap op de flanken van de slotklim. Mas en Carthy waagden om de beurt hun kans, maar wegraken lukte hen niet. Op 2 kilometer van de top waagde Carapaz zijn kans en zijn aanval had veel meer panache. Roglic ging er alleen achteraan, maar kon de Ecuadoraan niet volgen en werd weer gegrepen door Mas en Carthy.