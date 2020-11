Magnus Cort heeft het sterkste eindschot, Primoz Roglic pakt bonificaties

De 16e rit in een notendop

Kobe Goossens in kopgroep, Ineos geeft Roglic 6 seconden cadeau

Waaiers! Daarnaar was het uitkijken vandaag in de eerste 60 kilometer. De felle zijwind zou weleens voor onrust bij de favorieten kunnen zorgen. Maar wie de tijd had vrijgemaakt om het waaierspektakel te volgen, kwam bedrogen uit. We zagen er vandaag namelijk geen enkele.

Een kopgroep van 6 man vormde zich dan maar. Daarbij onze landgenoot Kobe Goossens, die gezelschap kreeg van Cavagna, Stannard en drie Burgos-renners. Maar de drie paarshemden waren ook de eersten om te lossen.

De resterende vluchters leken een vogel voor de kat, want bij Ineos zette Carapaz zijn mannetjes aan het werk. Maar waarom? Dat weet niemand, want de Ecuadoraan zou Roglic op het einde nog 6 bonificatieseconden zien pakken.

Na een prik van Cavagna moest vooraan ook Goossens lossen. Enkel Stannard bleef over, maar hij gaf zich over aan het peloton, nu onder leiding van Movistar, dat met Valverde wou oogsten. De kloeke Fransman bleef tot 2 kilometer van de streep vechten, maar ook hij werd opgeslokt.

Een sprint dan maar, en daar zocht iedereen het wiel van Valverde op. Maar wanneer de Spanjaard enkel nog een Jumbo-Visma-pion voor zich had, zette de gele man de blauwe veteraan in de wind. Valverde moest veel te vroeg aangaan en werd overrompeld door Cort, die Roglic met een fietslengte achter zich hield.

De rode trui zit door de 6 bonificatieseconden wat strakker om de schouders van de Sloveen. En dat dankzij het werk van... Ineos.