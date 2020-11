Jasper Philipsen boekt eerste ritzege in grote ronde na machtige sprint

De 15e rit in een notendop

Wellens laat medevluchters gaan, Philipsen toont zijn kracht in de sprint

Met 230,8 kilometer was de etappe van Mos naar Puebla de Sanabria de langste uit deze Vuelta. Voer voor de vluchters, dat stond toch in de sterren geschreven. Voor Gerben Thijssen was het game over, onze landgenoot moest met maag- en darmklachten opgeven.

Na talloze ontsnappingspogingen was het pas na 55 kilometer, op de eerste beklimming, dat de kopgroep werd gevormd. Onder impuls van, hoe kan het ook anders, Tim Wellens, kregen dertien renners een bonus die net geen 6 minuten haalde.

Bij Bora-Hansgrohe hadden ze hun zinnen blijkbaar op de lange etappe gezet. Sprinter Pascal Ackermann voelde zich goed en zette enkele pionnetjes aan het werk. De voorsprong van Wellens en co kreeg al snel een knauw.

Wellens voelde de bui al hangen en liet zijn 12 compagnons, met onder anderen Rui Costa, Sanchez, Martin en Cattaneo, plots zomaar rijden. Ook morgen staat er een rit op het menu waarvan hij wel wil smullen, dus besloot de Lotto-Soudal-renner te stoppen met zijn beukwerk tegen de wind.

Zijn medevluchters voelden de hete adem van het langgerekte peloton in de nek, maar Cattaneo waagde toch nog zijn kans. Even leek de vogel gaan vliegen en leek de Italiaan op weg naar de 100e zege in een grote ronde voor Deceuninck-Quick Step, maar op een kilometer of 8 van het einde stond plots de man met de hamer.

Cattaneo werd opgepeuzeld, wat er nog overbleef van het peloton maakte zich op voor een sprint. Daar was het zoeken naar Ackermann, maar die liet zich verrassen door een beresterke aanzet van Philipsen. Onze landgenoot hield de Duitser al bij al makkelijk af, met Steimle eindigde er een andere duitser op de derde plek.