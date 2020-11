Roglic speelt leiderstrui kwijt op beestachtige Angliru, Carthy boekt zijn grootste zege

17:24 17 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:20 17 uur 20. Eigenlijk ligt de Vuelta nog meer open dan voor de etappe. Renaat Schotte. Eigenlijk ligt de Vuelta nog meer open dan voor de etappe. Renaat Schotte

17:19 17 uur 19. Vlasov, Mas en Carapaz komen samen binnen en Roglic verliest een stuk of tien seconden. Hij moet zijn rode trui afstaan aan Carapaz. . Vlasov, Mas en Carapaz komen samen binnen en Roglic verliest een stuk of tien seconden. Hij moet zijn rode trui afstaan aan Carapaz.

17:18 17 uur 18. Carthy wint! Hugh Carthy verrast de grote jongens en schrijft zijn naam bij in de legende van de Angliru! De Brit van Education First haalt het met voorsprong. . Carthy wint! Hugh Carthy verrast de grote jongens en schrijft zijn naam bij in de legende van de Angliru! De Brit van Education First haalt het met voorsprong.

17:17 17 uur 17. Mas en Vlasov klauteren voorbij Carapaz. Carthy is nog niet helemaal zeker, al blijft hij stevig sleuren aan zijn stuur. . Mas en Vlasov klauteren voorbij Carapaz. Carthy is nog niet helemaal zeker, al blijft hij stevig sleuren aan zijn stuur.

17:16 17 uur 16. Carthy glipt weg! Hugh Carthy harkt een leuk gaatje bij elkaar. Onder de vod is de dagzege binnen handbereik. Roglic begint in de achtergrond te wankelen. . Carthy glipt weg! Hugh Carthy harkt een leuk gaatje bij elkaar. Onder de vod is de dagzege binnen handbereik. Roglic begint in de achtergrond te wankelen.

17:14 17 uur 14. Carapaz, Mas en Carthy. Die drie bikkelen om de ritzege. . Carapaz, Mas en Carthy. Die drie bikkelen om de ritzege.

17:13 17 uur 13. Vleugels voor Carapaz. Kuss kijkt achterom naar Roglic, die niet sneller kan. Carapaz beent Mas bij en neemt meteen de koppositie over. Hij is ontketend! . Vleugels voor Carapaz Kuss kijkt achterom naar Roglic, die niet sneller kan. Carapaz beent Mas bij en neemt meteen de koppositie over. Hij is ontketend!

17:12 17 uur 12. Roglic ziet Carapaz meter per meter afstand nemen. De Ecuadoraan moet tijd pakken, want na de rustdag staat een tijdrit op het programma. . Roglic ziet Carapaz meter per meter afstand nemen. De Ecuadoraan moet tijd pakken, want na de rustdag staat een tijdrit op het programma.

17:11 17 uur 11. Ze lijken wel stil te staan! Dit is zo onmenselijk zwaar. . Ze lijken wel stil te staan! Dit is zo onmenselijk zwaar.

17:10 17 uur 10. Cueña les Cabres. Op het Geitenpad blijft Mas een paar meter voor de rest uitrijden. De lepe Carapaz plaatst hier zijn versnelling, al is dat met een stijgingspercentage van 23% zeer relatief. . Cueña les Cabres Op het Geitenpad blijft Mas een paar meter voor de rest uitrijden. De lepe Carapaz plaatst hier zijn versnelling, al is dat met een stijgingspercentage van 23% zeer relatief.

17:08 17 uur 08. De koers op een zakdoek. Renaat Schotte. De koers op een zakdoek. Renaat Schotte

17:07 17 uur 07. Poker op de Angliru. Roglic kijkt naar Carapaz, terwijl Carthy en Vlasov naar Mas rijden. Zo kan de taaie Martin weer aansluiting vinden. . Poker op de Angliru Roglic kijkt naar Carapaz, terwijl Carthy en Vlasov naar Mas rijden. Zo kan de taaie Martin weer aansluiting vinden.

17:05 17 uur 05. De groep met de favorieten valt uiteen. Kuss brengt Roglic in het spoor van Mas. Carthy, Carapaz en Vlasov zijn blij dat ze kunnen overleven in het wiel van de Sloveen. . De groep met de favorieten valt uiteen. Kuss brengt Roglic in het spoor van Mas. Carthy, Carapaz en Vlasov zijn blij dat ze kunnen overleven in het wiel van de Sloveen.

17:04 17 uur 04. Mas gaat! Op iets meer dan drie kilometer van de meet gooit Enric Mas het bommetje! Nu gaan we wat beleven! . Mas gaat! Op iets meer dan drie kilometer van de meet gooit Enric Mas het bommetje! Nu gaan we wat beleven!

17:03 17 uur 03. Iedereen zit op de limiet. . Iedereen zit op de limiet.

17:01 17 uur 01. Wanneer is de benzinetank van de jonge Vingegaard leeg? En als de Deen het laat lopen, hoe lang trekt Kuss het dan? . Wanneer is de benzinetank van de jonge Vingegaard leeg? En als de Deen het laat lopen, hoe lang trekt Kuss het dan?

16:59 16 uur 59. Poels, na de schrapping van Cobo winnaar op de Angliru in 2011, is aan het kraken. . Poels, na de schrapping van Cobo winnaar op de Angliru in 2011, is aan het kraken.

16:58 16 uur 58. Tien man. Vingegaard en Kuss staan Roglic bij. Carthy heeft met Woods nog één ploegmaat. De rest zijn enkelingen: Carapaz, Martin, Mas, Poels en Vlasov. . Tien man Vingegaard en Kuss staan Roglic bij. Carthy heeft met Woods nog één ploegmaat. De rest zijn enkelingen: Carapaz, Martin, Mas, Poels en Vlasov.

16:56 16 uur 56. Er gebeurt niks. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit van Jumbo. José De Cauwer. Er gebeurt niks. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit van Jumbo. José De Cauwer

Wie heeft de benen en de moed? 16 uur 55. Wie heeft de benen en de moed?

16:53 16 uur 53. Aflossing. Gesink geeft de leiding door aan Vingegaard. Dat is de doodsteek voor zowat de helft van de groep. Carapaz zakt wat weg, maar houdt stand. Ook Martin, Carthy, Mas, Valverde en Poels kunnen volgen. . Aflossing Gesink geeft de leiding door aan Vingegaard. Dat is de doodsteek voor zowat de helft van de groep. Carapaz zakt wat weg, maar houdt stand. Ook Martin, Carthy, Mas, Valverde en Poels kunnen volgen.

16:50 16 uur 50. Aan de breed wiegende schouders van Gesink is te zien dat we de lastige laatste 7 km van de Angliru hebben aangesneden. . Aan de breed wiegende schouders van Gesink is te zien dat we de lastige laatste 7 km van de Angliru hebben aangesneden.

16:48 16 uur 48. Het gebeuk van Movistar eerder in de rit heeft de ploeg niet echt veel geholpen. Enkel Mas en Valverde zijn nog mee, terwijl Jumbo-Visma de koers in een wurggreep heeft. Carapaz zit zelfs helemaal alleen, zonder een ploegmakker van Ineos. . Het gebeuk van Movistar eerder in de rit heeft de ploeg niet echt veel geholpen. Enkel Mas en Valverde zijn nog mee, terwijl Jumbo-Visma de koers in een wurggreep heeft. Carapaz zit zelfs helemaal alleen, zonder een ploegmakker van Ineos.

16:45 16 uur 45. Nog 9 km. De achterdeur staat open. De groep met de tenoren telt nog zo'n twintig renners. . Nog 9 km De achterdeur staat open. De groep met de tenoren telt nog zo'n twintig renners.

16:44 16 uur 44. De overmacht van Jumbo is weer indrukwekkend. Roglic heeft een rij van liefst vier ploegmaats voor zich. Wat een weelde! Gesink legt de zweep erop. Vingegaard, Kuss en Bennett zitten in de wachtkamer. . De overmacht van Jumbo is weer indrukwekkend. Roglic heeft een rij van liefst vier ploegmaats voor zich. Wat een weelde! Gesink legt de zweep erop. Vingegaard, Kuss en Bennett zitten in de wachtkamer.

16:42 16 uur 42. Gaan ze wachten op die hoek, die Cueña les Cabres? Renaat Schotte. Gaan ze wachten op die hoek, die Cueña les Cabres? Renaat Schotte

16:41 16 uur 41. Het rijk van de vluchters is uit. Na een dolle aanloop met een gemiddelde snelheid van bijna 40 km/h wordt de Angliru nog een tikkeltje zwaarder. . Het rijk van de vluchters is uit. Na een dolle aanloop met een gemiddelde snelheid van bijna 40 km/h wordt de Angliru nog een tikkeltje zwaarder.

16:39 16 uur 39. Cattaneo is er al aan voor de moeite. . Cattaneo is er al aan voor de moeite.

16:36 16 uur 36. Sanchez heeft met een snelle afdaling wat tijd gekocht voor de koplopers, maar lang niet genoeg om voor de ritzege te kunnen strijden. . Sanchez heeft met een snelle afdaling wat tijd gekocht voor de koplopers, maar lang niet genoeg om voor de ritzege te kunnen strijden.

16:35 16 uur 35. De poorten naar de hel. De kopgroep is eraan begonnen! De Angliru begint redelijk rustig, met zelfs een stukje afdaling, maar naar het einde toe wordt het moordend steil. Daar moet het gebeuren, daar moet deze Vuelta beslist gaan worden. . De poorten naar de hel De kopgroep is eraan begonnen! De Angliru begint redelijk rustig, met zelfs een stukje afdaling, maar naar het einde toe wordt het moordend steil. Daar moet het gebeuren, daar moet deze Vuelta beslist gaan worden.

16:32 16 uur 32. Geen tijd om uit te blazen aan het eind van de afdaling straks, want de renners botsen meteen op de eerste stroken van de Angliru. . Geen tijd om uit te blazen aan het eind van de afdaling straks, want de renners botsen meteen op de eerste stroken van de Angliru.

De samenstelling van het pelotonnetje. 16 uur 31. De samenstelling van het pelotonnetje.

16:29 16 uur 29. Van de top 10 ontbreekt enkel Soler in de favorietengroep. Die bekoopt wellicht zijn inspanningen van gisteren. . Van de top 10 ontbreekt enkel Soler in de favorietengroep. Die bekoopt wellicht zijn inspanningen van gisteren.

16:27 20". Movistar is van het voorplan verdwenen. Jumbo-Visma heeft het overwicht, Ineos is al veel volk kwijt. De kopgroep heeft nog maar weinig respijt. . 16 uur 27. 20" Movistar is van het voorplan verdwenen. Jumbo-Visma heeft het overwicht, Ineos is al veel volk kwijt. De kopgroep heeft nog maar weinig respijt.

16:25 Alto del Cordal. De wilskracht van Martin verdient een beloning. Die ligt op de top van de voorlaatste helling van de dag. De bollentrui heeft alle punten meegegrist die hij vandaag realistisch gezien kon pakken. . 16 uur 25. Alto del Cordal De wilskracht van Martin verdient een beloning. Die ligt op de top van de voorlaatste helling van de dag. De bollentrui heeft alle punten meegegrist die hij vandaag realistisch gezien kon pakken.

16:23 16 uur 23. Dat is koers! Dat willen we zien! José De Cauwer. Dat is koers! Dat willen we zien! José De Cauwer

16:22 16 uur 22. Froome verschijnt plots vooraan om Carapaz in te leiden. . Froome verschijnt plots vooraan om Carapaz in te leiden.

16:19 16 uur 19. Martin komt in zijn eigen tempo aanpikken bij Sanchez en Cattaneo. . Martin komt in zijn eigen tempo aanpikken bij Sanchez en Cattaneo.

Prachtig, maar dan vooral als je jezelf niet te pletter hoeft te rijden. 16 uur 14. Prachtig, maar dan vooral als je jezelf niet te pletter hoeft te rijden.

16:13 16 uur 13. Een voor een worden de vluchters opgerold door de Movistar-trein. Voorlopig blijven Sanchez, Cattaneo en de geduldige Martin nog buiten schot. . Een voor een worden de vluchters opgerold door de Movistar-trein. Voorlopig blijven Sanchez, Cattaneo en de geduldige Martin nog buiten schot.

16:10 16 uur 10. Luis Leon Sanchez dynamiteert de kopgroep. Enkel Mattia Cattaneo bijt zich vast in zijn wiel, al doet Martin nog een moedige poging. . Luis Leon Sanchez dynamiteert de kopgroep. Enkel Mattia Cattaneo bijt zich vast in zijn wiel, al doet Martin nog een moedige poging.

16:08 40". Movistar draait de duimschroeven aan. Moeten de favorieten zich al op de Alto del Cordal gaan tonen? . 16 uur 08. 40" Movistar draait de duimschroeven aan. Moeten de favorieten zich al op de Alto del Cordal gaan tonen?

16:06 16 uur 06. Hergroepering vooraan. In de voorbereiding op de Alto del Cordal vormt zich weer een ruime kopgroep. De Cordal is een miniatuurversie van de Angliru, een klim die nijdiger wordt naarmate de top dichterbij komt. . Hergroepering vooraan In de voorbereiding op de Alto del Cordal vormt zich weer een ruime kopgroep. De Cordal is een miniatuurversie van de Angliru, een klim die nijdiger wordt naarmate de top dichterbij komt.

16:02 16 uur 02. De arme Formolo zit helemaal achteraan het peloton. Hij laat zich een beetje aangeslagen meedrijven. . De arme Formolo zit helemaal achteraan het peloton. Hij laat zich een beetje aangeslagen meedrijven.

16:00 Figaredo. Veel hebben de vier konijnen vooraan niet aan de boni's van de tussensprint. Zij willen liever wat meer voorsprong bij elkaar fietsen, want de jagers in het peloton zitten al op minder dan een minuut. . 16 uur . Figaredo Veel hebben de vier konijnen vooraan niet aan de boni's van de tussensprint. Zij willen liever wat meer voorsprong bij elkaar fietsen, want de jagers in het peloton zitten al op minder dan een minuut.

15:58 15 uur 58. Ze maken er geen slenterdag van. Er vol tegenaan! José De Cauwer. Ze maken er geen slenterdag van. Er vol tegenaan! José De Cauwer

15:54 15 uur 54. Vier man weg. De afdaling heeft de kopgroep uiteengeslagen. Met Roux, Périchon en Martin tellen we drie Fransen bij het eerste stuk, Madrazo verdedigt de Spaanse eer. . Vier man weg De afdaling heeft de kopgroep uiteengeslagen. Met Roux, Périchon en Martin tellen we drie Fransen bij het eerste stuk, Madrazo verdedigt de Spaanse eer.

15:51 15 uur 51. De natte plekken op de Asturiaanse wegen spelen ook Andrey Amador parten. Hij valt en heeft bijstand nodig van de auto van Ineos. . De natte plekken op de Asturiaanse wegen spelen ook Andrey Amador parten. Hij valt en heeft bijstand nodig van de auto van Ineos.

15:49 Stuurfout van Formolo. Formolo schat een gladde bocht verkeerd in en glijdt onderuit. Hopelijk voor de Italiaan is zijn harde werk niet voor niets geweest en komt hij opnieuw vooraan. . 15 uur 49. Stuurfout van Formolo Formolo schat een gladde bocht verkeerd in en glijdt onderuit. Hopelijk voor de Italiaan is zijn harde werk niet voor niets geweest en komt hij opnieuw vooraan.

15:47 15 uur 47. De koers is in het langste tussenstuk van de dag beland. In de vallei liggen er drie seconden te wachten bij de tussensprint. . De koers is in het langste tussenstuk van de dag beland. In de vallei liggen er drie seconden te wachten bij de tussensprint.

15:45 1'20". Movistar trekt fors door en brengt het peloton nog wat dichter. De la Cruz en Arensman hangen ondertussen op een dikke halve minuut. . 15 uur 45. 1'20" Movistar trekt fors door en brengt het peloton nog wat dichter. De la Cruz en Arensman hangen ondertussen op een dikke halve minuut.

15:42 Alto de la Mozqueta. Het lijkt er steeds meer op dat Martin de bollen tot in Madrid zal dragen. Ook hier bereikt de Fransman als eerste de top. De kopgroep ziet zijn voorsprong wel geweldig slinken. . 15 uur 42. Alto de la Mozqueta Het lijkt er steeds meer op dat Martin de bollen tot in Madrid zal dragen. Ook hier bereikt de Fransman als eerste de top. De kopgroep ziet zijn voorsprong wel geweldig slinken.

15:36 15 uur 36. Meer blauw op straat. Movistar neemt het stokje over van Jumbo-Visma en dirigeert nu het peloton. Zij hakken meteen een minuut van de achterstand op de kopgroep. Die bedraagt nog zo'n twee minuutjes. Is de blauwe brigade wat van plan? . Meer blauw op straat Movistar neemt het stokje over van Jumbo-Visma en dirigeert nu het peloton. Zij hakken meteen een minuut van de achterstand op de kopgroep. Die bedraagt nog zo'n twee minuutjes. Is de blauwe brigade wat van plan?

15:33 15 uur 33. Chaves kan De la Cruz en Arensman niet volgen. Een beetje pijnlijk voor de goedlachse Colombiaan. In de kopgroep gaat het dan weer wat snel voor Garcia en Schillinger. . Chaves kan De la Cruz en Arensman niet volgen. Een beetje pijnlijk voor de goedlachse Colombiaan. In de kopgroep gaat het dan weer wat snel voor Garcia en Schillinger.

15:29 15 uur 29. Ze zitten vandaag niet stil bij Emirates. Ivo Oliveira gaat steun verlenen aan De la Cruz en krijgt ook Thymen Arensman mee. Dat heet dan anticiperen, zeker? . Ze zitten vandaag niet stil bij Emirates. Ivo Oliveira gaat steun verlenen aan De la Cruz en krijgt ook Thymen Arensman mee. Dat heet dan anticiperen, zeker?

15:26 15 uur 26. David de la Cruz vindt dat het niet snel genoeg gaat in het peloton. Esteban Chaves gaat akkoord en springt met hem mee. . David de la Cruz vindt dat het niet snel genoeg gaat in het peloton. Esteban Chaves gaat akkoord en springt met hem mee.

Jumbo-Visma controleert. 15 uur 24. Jumbo-Visma controleert.

15:19 Val van Garcia. Jhojan Garcia (bijzondere spelling van zijn voornaam, trouwens) gaat tegen het asfalt. Hij eist zijn plek in de kopgroep snel weer op. . 15 uur 19. Val van Garcia Jhojan Garcia (bijzondere spelling van zijn voornaam, trouwens) gaat tegen het asfalt. Hij eist zijn plek in de kopgroep snel weer op.

15:16 15 uur 16. Opnieuw twintig leiders! Formolo en Marczynski zijn dan toch in hun opzet geslaagd. Ze hebben er een hele tijd voor moeten doorjassen, maar ze komen eindelijk aansluiten bij de uitgebreide kopgroep. . Opnieuw twintig leiders! Formolo en Marczynski zijn dan toch in hun opzet geslaagd. Ze hebben er een hele tijd voor moeten doorjassen, maar ze komen eindelijk aansluiten bij de uitgebreide kopgroep.

15:15 15 uur 15. De afdaling is amper achter de rug of daar doemt de volgende beklimming al op. De Alto de la Mozqueta is vooral in het begin lastig, maar vlakt naar het einde toe redelijk af. . De afdaling is amper achter de rug of daar doemt de volgende beklimming al op. De Alto de la Mozqueta is vooral in het begin lastig, maar vlakt naar het einde toe redelijk af.

15:09 Alto de Santo Emiliano. Ook op het tweede bergje van de dag raapt Martin de volle buit op. Formolo en Marczynski zetten ondertussen hun chasse patate koppig voort. . 15 uur 09. Alto de Santo Emiliano Ook op het tweede bergje van de dag raapt Martin de volle buit op. Formolo en Marczynski zetten ondertussen hun chasse patate koppig voort.

15:01 15 uur 01. De achtervolgers en het peloton geven stilaan meer tijd prijs op de vluchters. . De achtervolgers en het peloton geven stilaan meer tijd prijs op de vluchters.

14:58 14 uur 58. Als deze klim steiler was, zou Formolo de sprong misschien kunnen maken. Nu is het moeilijk. José De Cauwer. Als deze klim steiler was, zou Formolo de sprong misschien kunnen maken. Nu is het moeilijk. José De Cauwer

14:57 14 uur 57. We zijn al bezig aan de Alto de Santo Emiliano, opnieuw een loper van derde categorie. . We zijn al bezig aan de Alto de Santo Emiliano, opnieuw een loper van derde categorie.

14:55 14 uur 55. Gasparotto en Osorio zijn uit de kopgroep getuimeld en proberen nu samen met Formolo en Marczynski aansluiting te vinden. . Gasparotto en Osorio zijn uit de kopgroep getuimeld en proberen nu samen met Formolo en Marczynski aansluiting te vinden.

Geen seconde rust voor de renners, want het gaat voortdurend op en af. 14 uur 53. Geen seconde rust voor de renners, want het gaat voortdurend op en af.

14:51 1'55". Het peloton staat niet toe dat zo'n ruime groep ver wegrijdt. Halverwege tussen de twee groepen blijven Formolo en Marczynski spartelen. . 14 uur 51. 1'55" Het peloton staat niet toe dat zo'n ruime groep ver wegrijdt. Halverwege tussen de twee groepen blijven Formolo en Marczynski spartelen.

14:46 Alto del Padrun. Martin sprokkelt puntjes voor zijn bollentrui. Achter de kopgroep heeft Philipsen zijn maatje Formolo en Marczynski laten rijden. . 14 uur 46. Alto del Padrun Martin sprokkelt puntjes voor zijn bollentrui. Achter de kopgroep heeft Philipsen zijn maatje Formolo en Marczynski laten rijden.

14:43 14 uur 43. Philipsen, Formolo en Marczynski verliezen terrein. In het peloton regelt Martens de snelheid als locomotief van Jumbo-Visma. . Philipsen, Formolo en Marczynski verliezen terrein. In het peloton regelt Martens de snelheid als locomotief van Jumbo-Visma.

14:40 1'15". Het wordt een hele klus voor Philipsen en Formolo. Intussen zijn we op de eerste helling van de dag beland. De Alto del Padrun is een opwarmertje. . 14 uur 40. 1'15" Het wordt een hele klus voor Philipsen en Formolo. Intussen zijn we op de eerste helling van de dag beland. De Alto del Padrun is een opwarmertje.

14:38 14 uur 38. Philipsen wacht op Formolo. Emirates wil koste wat het kost Davide Formolo voorin krijgen en dus moet Philipsen zich laten uitzakken. Marczynski (Lotto-Soudal) lift mee. . Philipsen wacht op Formolo Emirates wil koste wat het kost Davide Formolo voorin krijgen en dus moet Philipsen zich laten uitzakken. Marczynski (Lotto-Soudal) lift mee.

14:37 14 uur 37. Bollenman Guillaume Martin en Spaans kampioen Luis Leon Sanchez zijn de voornaamste leden van de kopgroep. . Bollenman Guillaume Martin en Spaans kampioen Luis Leon Sanchez zijn de voornaamste leden van de kopgroep.

14:36 14 uur 36. Ruime kopgroep. Eventjes diep ademhalen, want er is een half peloton weggereden. De twintig: Martin en Périchon (Cofidis), Cattaneo (Deceuninck - Quick-Step), Sanchez (Astana), Madrazo en Osorio (Burgos), Erviti (Movistar), Stannard en Edmondson (Mitchelton-Scott), Roux (Groupama-FDJ), Peters (AG2R), Rjaboesjenko (Emirates), Garcia (Caja Rural), Gasparotto (NTT), Wurf (Ineos), Wisniowski (CCC), Van den Berg (Education First), Schillinger (Bora) en de Belgen Philipsen (Emirates) en Goossens en Van der Sande (Lotto-Soudal). Dat is een serieus pakket. . Ruime kopgroep Eventjes diep ademhalen, want er is een half peloton weggereden. De twintig: Martin en Périchon (Cofidis), Cattaneo (Deceuninck - Quick-Step), Sanchez (Astana), Madrazo en Osorio (Burgos), Erviti (Movistar), Stannard en Edmondson (Mitchelton-Scott), Roux (Groupama-FDJ), Peters (AG2R), Rjaboesjenko (Emirates), Garcia (Caja Rural), Gasparotto (NTT), Wurf (Ineos), Wisniowski (CCC), Van den Berg (Education First), Schillinger (Bora) en de Belgen Philipsen (Emirates) en Goossens en Van der Sande (Lotto-Soudal). Dat is een serieus pakket.

14:28 14 uur 28. Het peloton laat niet begaan. Er is sprake van lintvorming. Renaat Schotte. Het peloton laat niet begaan. Er is sprake van lintvorming. Renaat Schotte

14:27 14 uur 27. Goossens doet mee. Gasparotto en co worden overvleugeld door een nieuwe, ruimere groep. Daarin toont onze landgenoot Kobe Goossens (Lotto-Soudal) zich bedrijvig. Ook Cameron Wurf (Ineos) glipt mee. . Goossens doet mee Gasparotto en co worden overvleugeld door een nieuwe, ruimere groep. Daarin toont onze landgenoot Kobe Goossens (Lotto-Soudal) zich bedrijvig. Ook Cameron Wurf (Ineos) glipt mee.

14:25 14 uur 25. De drie jagers zijn Jhojan Garcia (Caja Rural), Juan Osorio (Burgos) en de ouwe Enrico Gasparotto (NTT). Twee Colombianen en een ex-Italiaan, nu Zwitser. . De drie jagers zijn Jhojan Garcia (Caja Rural), Juan Osorio (Burgos) en de ouwe Enrico Gasparotto (NTT). Twee Colombianen en een ex-Italiaan, nu Zwitser.

14:24 14 uur 24. Caja Rural en Burgos, de twee Spaanse pro-continentale ploegjes, proberen te reageren. Ook NTT is mee in de achtervolging op het tweetal voorin. . Caja Rural en Burgos, de twee Spaanse pro-continentale ploegjes, proberen te reageren. Ook NTT is mee in de achtervolging op het tweetal voorin.

14:19 20". Van den Berg en Roux rijden niet al te ver weg. Ze hopen dat er versterking komt en er vormt zich ook een trosje achtervolgers. . 14 uur 19. 20" Van den Berg en Roux rijden niet al te ver weg. Ze hopen dat er versterking komt en er vormt zich ook een trosje achtervolgers.

14:15 14 uur 15. Julius van den Berg (Education First) en Anthony Roux (Groupama-FDJ) hebben een gaatje. Achter die twee valt het zeker niet stil. De eerste 25 km gaan dan ook bergaf. . Julius van den Berg (Education First) en Anthony Roux (Groupama-FDJ) hebben een gaatje. Achter die twee valt het zeker niet stil. De eerste 25 km gaan dan ook bergaf.

14:12 14 uur 12. Veel renners zitten met de kriebels in hun benen en willen direct op avontuur vertrekken. De kleine ploeg van Burgos was er gisteren niet bij en is erg actief. . Veel renners zitten met de kriebels in hun benen en willen direct op avontuur vertrekken. De kleine ploeg van Burgos was er gisteren niet bij en is erg actief.

14:10 14 uur 10 match begonnen Op naar de Angliru! We zijn vertrokken voor de eerste novemberrit ooit in een grote ronde. Wie bereikt op Allerheiligen de wielerhemel?

13:54 13 uur 54. De neutralisatie is begonnen. Om stipt 14u08 moet de etappe naar de Angliru officieel beginnen. . De neutralisatie is begonnen. Om stipt 14u08 moet de etappe naar de Angliru officieel beginnen.

Jammer genoeg geen publiek langs de weg vandaag, maar anderzijds ook geen regen. 13 uur 44. Jammer genoeg geen publiek langs de weg vandaag, maar anderzijds ook geen regen.

13:28 13 uur 28. Minieme tijdsverschillen. Leider Roglic en Carapaz zitten na twee weken in precies dezelfde tijd. De top vier wordt door minder dan een minuut van elkaar gescheiden en de hele top tien door amper vijf minuten. Het valt te verwachten dat er heel wat zal verschuiven in dat klassement. . Minieme tijdsverschillen Leider Roglic en Carapaz zitten na twee weken in precies dezelfde tijd. De top vier wordt door minder dan een minuut van elkaar gescheiden en de hele top tien door amper vijf minuten. Het valt te verwachten dat er heel wat zal verschuiven in dat klassement.

Zien ze het echt zitten bij Lotto-Soudal, of is het slechts toneel? 13 uur 20. Zien ze het echt zitten bij Lotto-Soudal, of is het slechts toneel?

Ook bij de organisatie verwachten ze de grote namen. 13 uur 03. Ook bij de organisatie verwachten ze de grote namen.

12:52 12 uur 52. Gisteren was het, op enkele twijfelachtige schoten voor de boeg na, wapenstilstand tussen de favorieten. Vandaag kan niemand verstoppertje spelen. Het kan eigenlijk niet anders dan dat er spektakel komt. . Gisteren was het, op enkele twijfelachtige schoten voor de boeg na, wapenstilstand tussen de favorieten. Vandaag kan niemand verstoppertje spelen. Het kan eigenlijk niet anders dan dat er spektakel komt.

Zelfs met de auto is het steilste stuk van de Angliru lastig. 12 uur 41. Zelfs met de auto is het steilste stuk van de Angliru lastig.

De Angliru in 1 woord: "hel". . 12 uur 03. De Angliru in 1 woord: "hel".

Chris Froome vat de Angliru samen: "Meedogenloze stukken, het is barbaars.". 12 uur 03. Chris Froome vat de Angliru samen: "Meedogenloze stukken, het is barbaars."

11:42 11 uur 42. Contador was laatste winnaar op Angliru in 2017. De laatste ontmoeting met de Angliru dateert van 2017. De afscheidnemende Alberto Contador werd er toen eindelijk beloond voor zijn voortdurend aanvalswerk. Zie VIDEO hieronder. . Contador was laatste winnaar op Angliru in 2017 De laatste ontmoeting met de Angliru dateert van 2017. De afscheidnemende Alberto Contador werd er toen eindelijk beloond voor zijn voortdurend aanvalswerk. Zie VIDEO hieronder.



11:31 11 uur 31. 5 beklimmingen, zwaar drieluik als slot. Er is geen meter vlak in deze rit. Van bij de start gaat het eerst 26 km licht bergaf, waarna de 1e col van 3e categorie wacht, de Alto del Padrun. 14 km verder ligt de top al van de Alto de San Emiliano. Tot slot is er een drieluik van 2 cols van 1e categorie en de Angliru buiten categorie. De top van de Alto de la Mozqueta ligt na 60 km, de Alto del Cordal na 88 km en tot slot is er de Angliru na 109 km. . 5 beklimmingen, zwaar drieluik als slot Er is geen meter vlak in deze rit. Van bij de start gaat het eerst 26 km licht bergaf, waarna de 1e col van 3e categorie wacht, de Alto del Padrun. 14 km verder ligt de top al van de Alto de San Emiliano.

Tot slot is er een drieluik van 2 cols van 1e categorie en de Angliru buiten categorie. De top van de Alto de la Mozqueta ligt na 60 km, de Alto del Cordal na 88 km en tot slot is er de Angliru na 109 km.

Het peloton, of toch het grootste deel ervan, kijkt bang uit naar wat komen gaat... 11 uur 21. Het peloton, of toch het grootste deel ervan, kijkt bang uit naar wat komen gaat...

11:20 11 uur 20. Monsterlijke Angliru. Wie aan monsters in de Vuelta denkt, denkt uiteraard aan de Angliru. De iconische beklimming is hét terrein om de 0 seconden die tussen rode trui Roglic en uitdager Carapaz staan uit te wissen. De Angliru is een grillige klim van 12,4 km met gemiddeld 9,9% stijgingspercentage. Het begint nog rustig, al ligt er net voor de 1e kilometer een stukje van 22,5%. Vanaf kilometer 5 gaat het meestal boven de 13 à 14% met in de voorlaatste kilometer een stuk van 23,5%. . Monsterlijke Angliru Wie aan monsters in de Vuelta denkt, denkt uiteraard aan de Angliru. De iconische beklimming is hét terrein om de 0 seconden die tussen rode trui Roglic en uitdager Carapaz staan uit te wissen.

De Angliru is een grillige klim van 12,4 km met gemiddeld 9,9% stijgingspercentage. Het begint nog rustig, al ligt er net voor de 1e kilometer een stukje van 22,5%. Vanaf kilometer 5 gaat het meestal boven de 13 à 14% met in de voorlaatste kilometer een stuk van 23,5%.



11:19 11 uur 19. Live op alle Sporza-kanalen. De rit gaat van start om 14.08u, Sporza is er al bij vanaf 14u met de tv-uitzending op Eén, die ook gestreamd wordt op deze pagina. Radio 1 verzorgt flitsen in zijn sportuitzending. . Live op alle Sporza-kanalen De rit gaat van start om 14.08u, Sporza is er al bij vanaf 14u met de tv-uitzending op Eén, die ook gestreamd wordt op deze pagina. Radio 1 verzorgt flitsen in zijn sportuitzending.