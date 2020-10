Roglic zet Vuelta al in eerste etappe op zijn kop en pakt rode trui

17:42 17 uur 42. De groep met Valverde en Dumoulin komt 50 seconden later binnen. Roglic zet hen, met de bonificaties, al op een minuut. De eerste rit heeft al meteen heel wat duidelijk gemaakt over de krachtverhoudingen. . De groep met Valverde en Dumoulin komt 50 seconden later binnen. Roglic zet hen, met de bonificaties, al op een minuut. De eerste rit heeft al meteen heel wat duidelijk gemaakt over de krachtverhoudingen.

17:42 17 uur 42. Roglic wint! Roglic haalt het met kleine voorsprong op Carapaz, Chaves en Martin. De titelverdediger mag na de eerste dag meteen weer de rode trui aantrekken. . Roglic wint! Roglic haalt het met kleine voorsprong op Carapaz, Chaves en Martin. De titelverdediger mag na de eerste dag meteen weer de rode trui aantrekken.

17:41 17 uur 41. Roglic heeft nog altijd een kleine voorsprong. Is de ritwinst binnen? . Roglic heeft nog altijd een kleine voorsprong. Is de ritwinst binnen?

17:41 17 uur 41. Roglic is de volgende met een aanval. Hij pakt 50 meter. Carapaz probeert nog iets recht te zetten. . Roglic is de volgende met een aanval. Hij pakt 50 meter. Carapaz probeert nog iets recht te zetten.

17:41 17 uur 41. Kuss moet wat ruimte laten na de prik van Carthy. . Kuss moet wat ruimte laten na de prik van Carthy.

17:40 17 uur 40. Carthy probeert de anderen onder druk te zetten in de afdaling. Mas knapt de boel op. . Carthy probeert de anderen onder druk te zetten in de afdaling. Mas knapt de boel op.

17:40 Tijdsverschil. Het verschil tussen de groep-Roglic en de groep-Valverde & Dumoulin is 30 seconden. . 17 uur 40. Tijdsverschil Het verschil tussen de groep-Roglic en de groep-Valverde & Dumoulin is 30 seconden.

17:39 17 uur 39. Kuss offert zich volledig op voor Roglic. Die heeft al laten zien dat hij zowel bergop als op het vlakke nog een goeie sprint heeft. Remember, Luik-Bastenaken-Luik? . Kuss offert zich volledig op voor Roglic. Die heeft al laten zien dat hij zowel bergop als op het vlakke nog een goeie sprint heeft. Remember, Luik-Bastenaken-Luik?

17:38 Bergtrui voor Kuss. Kuss komt als eerste boven op de Arrate, zonder dat de anderen hem iets in de weg leggen. De Amerikaan verzekert zich zo wel van de bergtrui. . 17 uur 38. Bergtrui voor Kuss Kuss komt als eerste boven op de Arrate, zonder dat de anderen hem iets in de weg leggen. De Amerikaan verzekert zich zo wel van de bergtrui.

17:37 17 uur 37. We naderen stilaan de top van de Alto de Arrate. Daarna is het in dalende lijn naar de finish. Gaan we sprinten? Of komt er nog iemand met een move? . We naderen stilaan de top van de Alto de Arrate. Daarna is het in dalende lijn naar de finish. Gaan we sprinten? Of komt er nog iemand met een move?

17:37 17 uur 37. Bennett moet nu toch lossen vooraan. Zo houden we 8 kandidaten over. . Bennett moet nu toch lossen vooraan. Zo houden we 8 kandidaten over.

17:36 17 uur 36. De groep met Valverde en Dumoulin ligt niet geweldig veel achter, maar toch genoeg om kansloos te zijn voor de dagzege. . De groep met Valverde en Dumoulin ligt niet geweldig veel achter, maar toch genoeg om kansloos te zijn voor de dagzege.

17:35 17 uur 35. Jumbo-Visma bewijst toch weer dat het de ploeg van deze Vuelta zal worden: met Roglic, Kuss en Bennett hebben ze maar liefst 3 mannetjes mee bij de 9. . Jumbo-Visma bewijst toch weer dat het de ploeg van deze Vuelta zal worden: met Roglic, Kuss en Bennett hebben ze maar liefst 3 mannetjes mee bij de 9.

17:35 17 uur 35. Kuss zit tussen 2 vuren: het vuur dat voor hem persoonlijk brandt en het vuur-Roglic. Michel Wuyts. Kuss zit tussen 2 vuren: het vuur dat voor hem persoonlijk brandt en het vuur-Roglic. Michel Wuyts

17:33 17 uur 33. 9 leiders. We hebben dus 9 renners vooraan: Chaves, Bennett en Grossschartner zijn komen aansluiten bij het zestal Dan Martin, Kuss, Roglic, Carthy, Carapaz en Mas. . 9 leiders We hebben dus 9 renners vooraan: Chaves, Bennett en Grossschartner zijn komen aansluiten bij het zestal Dan Martin, Kuss, Roglic, Carthy, Carapaz en Mas.

17:33 17 uur 33. Te vroeg in deze Vuelta te scherp omhoog voor Dumoulin. Te brutaal. Michel Wuyts. Te vroeg in deze Vuelta te scherp omhoog voor Dumoulin. Te brutaal. Michel Wuyts

17:33 17 uur 33. Dumoulin weer niet. Carthy zet door, maar krijgt Kuss op zijn wiel. Dumoulin moet in de achtergrond zijn eigen tempo rijden. Hij krijgt Valverde op zijn wiel. . Dumoulin weer niet Carthy zet door, maar krijgt Kuss op zijn wiel. Dumoulin moet in de achtergrond zijn eigen tempo rijden. Hij krijgt Valverde op zijn wiel.

17:32 17 uur 32. Daniel Martin en Roglic komen aansluiten. Valverde en Formolo zijn we (voorlopig) kwijt. . Daniel Martin en Roglic komen aansluiten. Valverde en Formolo zijn we (voorlopig) kwijt.

17:31 17 uur 31. Aanval Kuss! Sepp Kuss heeft nog genoeg in de tank zitten na de Tour, want hij is de eerste van Jumbo-Visma die de anderen kietelt. Carapaz, Mas en Carthy volgen. . Aanval Kuss! Sepp Kuss heeft nog genoeg in de tank zitten na de Tour, want hij is de eerste van Jumbo-Visma die de anderen kietelt. Carapaz, Mas en Carthy volgen.

17:30 17 uur 30. De eerste groep is nog maar zo'n 15 à 20 renners sterk. De renners van Ineos, Movistar en Jumbo-Visma, aangevuld met enkelingen als Dan en Guillaume Martin, Chaves, Carthy,... . De eerste groep is nog maar zo'n 15 à 20 renners sterk. De renners van Ineos, Movistar en Jumbo-Visma, aangevuld met enkelingen als Dan en Guillaume Martin, Chaves, Carthy,...

17:30 17 uur 30. Het is koers, Michel! José De Cauwer. Het is koers, Michel! José De Cauwer

17:30 17 uur 30. Martinez en Gaudu zakken er ook door. Voor Martinez is dat nog begrijpelijk na zijn val eerder in deze etappe. . Martinez en Gaudu zakken er ook door. Voor Martinez is dat nog begrijpelijk na zijn val eerder in deze etappe.

17:29 17 uur 29. We zijn ook schaduwfavorieten als Henao en Cattaneo afhaken. . We zijn ook schaduwfavorieten als Henao en Cattaneo afhaken.

17:29 17 uur 29. Vlasov eruit. Astana-renner Vlasov wordt vroeg gelost. De Rus is schijnbaar nog niet hersteld van de ziekte waarmee hij uit de Giro moest stappen. . Vlasov eruit Astana-renner Vlasov wordt vroeg gelost. De Rus is schijnbaar nog niet hersteld van de ziekte waarmee hij uit de Giro moest stappen.

17:28 17 uur 28. Bij Movistar lijken Mas en Valverde de enigen die de slag overleefd hebben. . Bij Movistar lijken Mas en Valverde de enigen die de slag overleefd hebben.

17:27 17 uur 27. Ineos legt een geweldig strak tempo op. Michel Wuyts. Ineos legt een geweldig strak tempo op. Michel Wuyts

17:26 17 uur 26. Jumbo-Visma. Opmerkelijk: Jumbo-Visma houdt zich voorlopig schuil in de buik van het fel uitgedunde peloton. Ze zijn nochtans met genoeg renners die er nog bij moeten zijn: Roglic, Dumoulin, Gesink, Bennett, Kuss en misschien zelfs Vingegaard. . Jumbo-Visma Opmerkelijk: Jumbo-Visma houdt zich voorlopig schuil in de buik van het fel uitgedunde peloton. Ze zijn nochtans met genoeg renners die er nog bij moeten zijn: Roglic, Dumoulin, Gesink, Bennett, Kuss en misschien zelfs Vingegaard.

17:22 17 uur 22. We kronkelen voorbij het stadion van de Spaanse eersteklasser Eibar, waar we niet veel verder de voet van de klim zullen vinden. . We kronkelen voorbij het stadion van de Spaanse eersteklasser Eibar, waar we niet veel verder de voet van de klim zullen vinden.

17:19 17 uur 19. Wind, gebladerte,... dat staat me allemaal niets aan. De factor geluk zal een grote rol spelen in deze Vuelta. Michel Wuyts. Wind, gebladerte,... dat staat me allemaal niets aan. De factor geluk zal een grote rol spelen in deze Vuelta. Michel Wuyts

17:17 17 uur 17. Ineos sleurt. Ineos draait de tijd minstens een jaar terug, want zoals vanouds wordt er gesleurd aan het peloton. Voor Froome zal het niet zijn, die hangt enkel ternauwernood aan het staartje. Het zal voor Carapaz te doen zijn. Of verrast Sosa? . Ineos sleurt Ineos draait de tijd minstens een jaar terug, want zoals vanouds wordt er gesleurd aan het peloton. Voor Froome zal het niet zijn, die hangt enkel ternauwernood aan het staartje. Het zal voor Carapaz te doen zijn. Of verrast Sosa?

17:13 Alto de Elgata. Ook op de Alto de Elgata bekommert niemand in het peloton zich om de punten. In groep rijden ze over de top. Nu is er een korte afdaling en dan is het meteen weer klimmen: de Alto de Arrate (5 km in 8,5%). . 17 uur 13. Alto de Elgata Ook op de Alto de Elgata bekommert niemand in het peloton zich om de punten. In groep rijden ze over de top. Nu is er een korte afdaling en dan is het meteen weer klimmen: de Alto de Arrate (5 km in 8,5%).

17:12 Sprint. We hebben de resultaten binnen van de tussensprint en het zijn gewoon de 3 renners die toen toevallig vooraan reden die de punten én seconden oprapen: Ladagnous voor Elissonde en Ries. . 17 uur 12. Sprint We hebben de resultaten binnen van de tussensprint en het zijn gewoon de 3 renners die toen toevallig vooraan reden die de punten én seconden oprapen: Ladagnous voor Elissonde en Ries.

17:12 17 uur 12. Froome moet er al bijna af op de voorlaatste klim van de eerste rit. Froome moet er al bijna af op de voorlaatste klim van de eerste rit

17:11 Opgave Geniez. AG2R is na 1 dag al minstens 2 renners kwijt. Na Frank geeft ook Geniez er vroegtijdig de brui aan. . 17 uur 11. Opgave Geniez AG2R is na 1 dag al minstens 2 renners kwijt. Na Frank geeft ook Geniez er vroegtijdig de brui aan.

17:10 17 uur 10. Voor Froome is het belangrijk dat hij straks in de 2e of 3e week vaststelt dat hij aan het vorderen is. Michel Wuyts. Voor Froome is het belangrijk dat hij straks in de 2e of 3e week vaststelt dat hij aan het vorderen is. Michel Wuyts

17:09 17 uur 09. Froome kraakt. We zijn nog niet eens aan de slotklim begonnen en Froome moet al de rol lossen. Een wonderbaarlijke wederopstanding van de Brit zullen we niet meteen zien in deze Vuelta. . Froome kraakt We zijn nog niet eens aan de slotklim begonnen en Froome moet al de rol lossen. Een wonderbaarlijke wederopstanding van de Brit zullen we niet meteen zien in deze Vuelta.

17:08 17 uur 08. Izagirre. Met Jon Izagirre pikken we nu toch een schaduwfavoriet op die moet passen. Hij zal zich er in zijn Baskenland meer van voorgesteld hebben. . Izagirre Met Jon Izagirre pikken we nu toch een schaduwfavoriet op die moet passen. Hij zal zich er in zijn Baskenland meer van voorgesteld hebben.

17:08 17 uur 08. Achteraan het peloton staat de deur open, maar voorlopig nog geen klassementsmannen gespot in de achtergrond. . Achteraan het peloton staat de deur open, maar voorlopig nog geen klassementsmannen gespot in de achtergrond.

17:07 17 uur 07. Michael Woods komt ten val op de voorlaatste klim en verliest tijd. Michael Woods komt ten val op de voorlaatste klim en verliest tijd

17:06 17 uur 06. Een renner van Caja Rural neemt een kleine voorsprong, maar Ineos lijkt het varkentje te wassen in de achtervolging. . Een renner van Caja Rural neemt een kleine voorsprong, maar Ineos lijkt het varkentje te wassen in de achtervolging.

17:05 Val. Pechdag voor EF Pro Cycling, want met Woods komt ook hun 2e kopman ten val. Hij staat wel recht, maar hinkt een beetje. . 17 uur 05. Val Pechdag voor EF Pro Cycling, want met Woods komt ook hun 2e kopman ten val. Hij staat wel recht, maar hinkt een beetje.

17:03 17 uur 03. Er zijn nog niet veel renners die moedwillig lossen om morgen of overmorgen wat ruimte krijgen. Michel Wuyts. Er zijn nog niet veel renners die moedwillig lossen om morgen of overmorgen wat ruimte krijgen. Michel Wuyts

17:00 Sprint. We zijn bijna geruisloos de sprint gepasseerd, maar we hebben er het raden naar wie als eerste over de streep is gereden. Later meer nieuws. . 17 uur . Sprint We zijn bijna geruisloos de sprint gepasseerd, maar we hebben er het raden naar wie als eerste over de streep is gereden. Later meer nieuws.

16:59 16 uur 59. We gaan bijna weer klimmen, maar vlak daarvoor ligt nog die tussensprint. Wie heeft er zin om seconden te sprokkelen? En hoe "goedkoop" gaat dat? . We gaan bijna weer klimmen, maar vlak daarvoor ligt nog die tussensprint. Wie heeft er zin om seconden te sprokkelen? En hoe "goedkoop" gaat dat?

16:58 16 uur 58. Compact peloton. Iedereen is gegrepen. In de aanloop naar de Alto de Elgata neemt Ineos het heft in handen. Van Baarle neemt Froome mee in zijn zog. . Compact peloton Iedereen is gegrepen. In de aanloop naar de Alto de Elgata neemt Ineos het heft in handen. Van Baarle neemt Froome mee in zijn zog.

16:57 16 uur 57. In een dalend stuk neemt Willie Smit wat voorsprong op het peloton. Hij heeft Jauregui bijna te pakken. . In een dalend stuk neemt Willie Smit wat voorsprong op het peloton. Hij heeft Jauregui bijna te pakken.

16:53 Jauregui. Terwijl de anderen een voor een de handdoek al gegooid hebben, blijft Jauregui in zijn eentje beuken. Hij heeft iets minder dan een halve minuut. . 16 uur 53. Jauregui Terwijl de anderen een voor een de handdoek al gegooid hebben, blijft Jauregui in zijn eentje beuken. Hij heeft iets minder dan een halve minuut.

16:50 16 uur 50. Wie zijn de favorieten? Het is een beetje koffiedik kijken met welke conditie de toppers gestart zijn, maar normaal gezien moeten we vandaag kijken naar jongens als Roglic, Valverde en Mas, Carapaz, Formolo, Bagioli, Vlasov, Woods en Dan Martin. . Wie zijn de favorieten? Het is een beetje koffiedik kijken met welke conditie de toppers gestart zijn, maar normaal gezien moeten we vandaag kijken naar jongens als Roglic, Valverde en Mas, Carapaz, Formolo, Bagioli, Vlasov, Woods en Dan Martin.

16:48 16 uur 48. Cavagna past. Rémi Cavagna heeft er geen zin meer in. Hij geeft een vuistje aan zijn landgenoot Jauregui en laat zich uitzakken naar het peloton. . Cavagna past Rémi Cavagna heeft er geen zin meer in. Hij geeft een vuistje aan zijn landgenoot Jauregui en laat zich uitzakken naar het peloton.

16:45 16 uur 45. Zo meteen komen we wel nog aan de tussensprint, waar naast punten ook bonificatieseconden te verdienen vallen. Wil het peloton de vluchters nog voor die sprint grijpen? . Zo meteen komen we wel nog aan de tussensprint, waar naast punten ook bonificatieseconden te verdienen vallen. Wil het peloton de vluchters nog voor die sprint grijpen?

16:40 16 uur 40. Door de opeenvolgende prikjes is de samenwerking helemaal zoek in het kopkwartet. Ze weten ook dat er niet veel meer te rapen valt. Misschien halen ze nog nipt de top van de Alto de Elgata? . Door de opeenvolgende prikjes is de samenwerking helemaal zoek in het kopkwartet. Ze weten ook dat er niet veel meer te rapen valt. Misschien halen ze nog nipt de top van de Alto de Elgata?

16:33 16 uur 33. Natte bladeren. Een Vuelta in de herfst stelt de renners voor een nieuw probleem: niet alleen moeten ze afrekenen met de regen, maar ook met de vele bladeren op de weg. Die combinatie zou vandaag en ook later in deze race wel eens voor een gevaarlijke cocktail kunnen zorgen. . Natte bladeren Een Vuelta in de herfst stelt de renners voor een nieuw probleem: niet alleen moeten ze afrekenen met de regen, maar ook met de vele bladeren op de weg. Die combinatie zou vandaag en ook later in deze race wel eens voor een gevaarlijke cocktail kunnen zorgen.

16:30 16 uur 30. Laat het er ons op houden dat Wellens zich heeft ingereden voor wat er nog komt. Michel Wuyts. Laat het er ons op houden dat Wellens zich heeft ingereden voor wat er nog komt. Michel Wuyts

16:29 16 uur 29. Jauregui rijdt dan toch naar Cavagna en met wat vertraging lijken ook Bol en Sütterlin aansluiting te maken. Wellens is er niet meer bij. Hij heeft het - al dan niet met de glimlach - laten lopen. . Jauregui rijdt dan toch naar Cavagna en met wat vertraging lijken ook Bol en Sütterlin aansluiting te maken. Wellens is er niet meer bij. Hij heeft het - al dan niet met de glimlach - laten lopen.

16:24 16 uur 24. Het is heel moedig van Cavagna, maar er staat een leiderstrui op het spel en dus zullen ze in het peloton dit wel willen rechtzetten. José De Cauwer. Het is heel moedig van Cavagna, maar er staat een leiderstrui op het spel en dus zullen ze in het peloton dit wel willen rechtzetten. José De Cauwer

16:23 16 uur 23. Cavagna solo. Rémi Cavagna vindt dat het niet rap genoeg gaat in de kopgroep. Gezwind rijdt hij ervan weg. De anderen reageren zelfs nauwelijks. . Cavagna solo Rémi Cavagna vindt dat het niet rap genoeg gaat in de kopgroep. Gezwind rijdt hij ervan weg. De anderen reageren zelfs nauwelijks.

16:23 16 uur 23. Als Carapaz zonder kleerscheuren door de eerste dagen komt, dicht ik hem veel kansen op eindwinst toe. Michel Wuyts. Als Carapaz zonder kleerscheuren door de eerste dagen komt, dicht ik hem veel kansen op eindwinst toe. Michel Wuyts

16:21 Tijdsverschil. De voorsprong van de 5 leiders is onder de minuut gezakt. Het is zelfs twijfelachtig of ze met voorsprong de slotklim halen. Dan moeten ze eerst nog de Alto de Elgata zien te bedwingen. . 16 uur 21. Tijdsverschil De voorsprong van de 5 leiders is onder de minuut gezakt. Het is zelfs twijfelachtig of ze met voorsprong de slotklim halen. Dan moeten ze eerst nog de Alto de Elgata zien te bedwingen.

16:19 16 uur 19. Er zullen er vandaag geen 10 in dezelfde tijd aankomen. Het is zwaar genoeg. José De Cauwer. Er zullen er vandaag geen 10 in dezelfde tijd aankomen. Het is zwaar genoeg. José De Cauwer

16:18 Alto de Kanpazar. Ook op de 2e beklimming van de dag krijgen we dezelfde volgorde: Jauregui voor Bol. . 16 uur 18. Alto de Kanpazar Ook op de 2e beklimming van de dag krijgen we dezelfde volgorde: Jauregui voor Bol.

16:17 De pijn waar Van Wilder last van had was dus blijkbaar kniepijn. "Hij wou vermijden dat het een serieuzer probleem zou worden.". 16 uur 17. De pijn waar Van Wilder last van had was dus blijkbaar kniepijn. "Hij wou vermijden dat het een serieuzer probleem zou worden."

16:15 16 uur 15. Verlengt Luis Leon Sanchez titel van marathonman? Luis Leon Sanchez was vorig jaar de renner die afklokte met de meeste koersdagen, namelijk 94. Ook dit jaar ligt hij op koers om weer de meest bedrijvige renner in het peloton te worden. Op dit moment moet hij met 53 dagen nog 4 renners voor zich laten, maar die rijden de Vuelta niet. Het grootste gevaar voor Sanchez komt van Sam Bennett, die maar 2 dagen minder op de teller heeft staan. De kans is wel groter dat Sanchez Madrid haalt dan Bennett. . Verlengt Luis Leon Sanchez titel van marathonman? Luis Leon Sanchez was vorig jaar de renner die afklokte met de meeste koersdagen, namelijk 94. Ook dit jaar ligt hij op koers om weer de meest bedrijvige renner in het peloton te worden. Op dit moment moet hij met 53 dagen nog 4 renners voor zich laten, maar die rijden de Vuelta niet. Het grootste gevaar voor Sanchez komt van Sam Bennett, die maar 2 dagen minder op de teller heeft staan. De kans is wel groter dat Sanchez Madrid haalt dan Bennett.

16:08 16 uur 08. Michel: Alberto in plaats van Alejandro? Jij zit nog in Contador-tijden? José: Was hij hier maar bij! . Michel: Alberto in plaats van Alejandro? Jij zit nog in Contador-tijden? José: Was hij hier maar bij!

16:07 Mechanische pech. Stefan de Bod komt ten val (door zijn vestje?) en geraakt niet meteen weer op gang omdat zijn versnellingsapparaat hapert. Met wat hulp van de mecanicien lukt het de Zuid-Afrikaan toch. . 16 uur 07. Mechanische pech Stefan de Bod komt ten val (door zijn vestje?) en geraakt niet meteen weer op gang omdat zijn versnellingsapparaat hapert. Met wat hulp van de mecanicien lukt het de Zuid-Afrikaan toch.

16:05 16 uur 05. In het peloton nemen ze aan de voet van de Alto de Kanpazar nog even de tijd voor een plasje. Alsof de aarde nog niet genoeg gevoed wordt met vloeistof vandaag. . In het peloton nemen ze aan de voet van de Alto de Kanpazar nog even de tijd voor een plasje. Alsof de aarde nog niet genoeg gevoed wordt met vloeistof vandaag.

16:02 Lekke band. In het peloton rijdt Guillaume Martin lek. De Franse kopman van Cofidis heeft nog voldoende tijd om weer tijdig aan te sluiten. . 16 uur 02. Lekke band In het peloton rijdt Guillaume Martin lek. De Franse kopman van Cofidis heeft nog voldoende tijd om weer tijdig aan te sluiten.

16:01 16 uur 01. Ex-winnaars. Naast titelverdediger Primoz Roglic staan er nog 2 ex-winnaars aan de start van deze Vuelta: Alejandro Valverde en Chris Froome. Benieuwd hoe het de Brit zal vergaan op de slotklim. Veel soeps was het dit seizoen nog niet. . Ex-winnaars Naast titelverdediger Primoz Roglic staan er nog 2 ex-winnaars aan de start van deze Vuelta: Alejandro Valverde en Chris Froome. Benieuwd hoe het de Brit zal vergaan op de slotklim. Veel soeps was het dit seizoen nog niet.

15:56 15 uur 56. Cavagna geeft een kleine impuls, al dan niet onbewust, waardoor de anderen een kloofje moeten dichten. Intussen is het peloton genaderd tot op een dikke minuut. . Cavagna geeft een kleine impuls, al dan niet onbewust, waardoor de anderen een kloofje moeten dichten. Intussen is het peloton genaderd tot op een dikke minuut.

15:54 15 uur 54. Op basis van de bezetting schat ik het deelnemersveld van deze Vuelta hoger in dan deze Giro. Dat komt ook omdat deze Vuelta combineerbaar was met de Tour. Michel Wuyts. Op basis van de bezetting schat ik het deelnemersveld van deze Vuelta hoger in dan deze Giro. Dat komt ook omdat deze Vuelta combineerbaar was met de Tour. Michel Wuyts

15:53 Val. In een gladde bocht in de afdaling zien we een nieuwe valpartij. De Nederlander Kevin Inkelaar heeft meer mechanische dan lichamelijke schade. . 15 uur 53. Val In een gladde bocht in de afdaling zien we een nieuwe valpartij. De Nederlander Kevin Inkelaar heeft meer mechanische dan lichamelijke schade.

15:46 Puerto de Udana. Jauregui verrast zijn medevluchters in het sprintje voor de punten op de Puerto de Udana. De prikkel van Bol komt te laat. Hij moet het met 2 punten doen, terwijl Jauregui 3 bergpunten sprokkelt. . 15 uur 46. Puerto de Udana Jauregui verrast zijn medevluchters in het sprintje voor de punten op de Puerto de Udana. De prikkel van Bol komt te laat. Hij moet het met 2 punten doen, terwijl Jauregui 3 bergpunten sprokkelt.

15:44 15 uur 44. Die opgave van Van Wilder is een streep door de rekening. Ik had hem toch aangestipt als iemand om in de gaten te houden. José De Cauwer. Die opgave van Van Wilder is een streep door de rekening. Ik had hem toch aangestipt als iemand om in de gaten te houden. José De Cauwer

15:41 15 uur 41. Van Wilder zou niet betrokken geweest zijn in een val, maar zou blijkbaar al een paar dagen met fysieke problemen gesukkeld hebben. Meer info wellicht later. . Van Wilder zou niet betrokken geweest zijn in een val, maar zou blijkbaar al een paar dagen met fysieke problemen gesukkeld hebben. Meer info wellicht later.

15:37 Ook Van Wilder out. Ook Ilan Van Wilder moet er al de brui aangeven. De jonge wolf van Sunweb, de jongste renner in deze Vuelta, moet blijkbaar net als Frank in een val betrokken geraakt zijn. Een triest debuut voor de 20-jarige Belg. . 15 uur 37. Ook Van Wilder out Ook Ilan Van Wilder moet er al de brui aangeven. De jonge wolf van Sunweb, de jongste renner in deze Vuelta, moet blijkbaar net als Frank in een val betrokken geraakt zijn. Een triest debuut voor de 20-jarige Belg.

15:34 Frank uit roulatie. Niet Daniel Felipe Martinez maar Mathias Frank is de eerste opgever in deze Vuelta. Aan de bevoorrading houdt de Zwitser van AG2R het voor bekeken. . 15 uur 34. Frank uit roulatie Niet Daniel Felipe Martinez maar Mathias Frank is de eerste opgever in deze Vuelta. Aan de bevoorrading houdt de Zwitser van AG2R het voor bekeken.

15:29 Eten. Aan de voet van de Puerto de Udana, de eerste beklimming van de dag, kunnen de koplopers een etenszakje meegraaien. Ze beginnen aan het klimwerk met anderhalve minuut voorsprong. Dat zal niet volstaan. . 15 uur 29. Eten Aan de voet van de Puerto de Udana, de eerste beklimming van de dag, kunnen de koplopers een etenszakje meegraaien. Ze beginnen aan het klimwerk met anderhalve minuut voorsprong. Dat zal niet volstaan.

15:21 15 uur 21. 2 ploegmaats hebben Martinez dan toch opgewacht. Met hun drietjes zijn ze al tussen de auto's achter het peloton beland. . 2 ploegmaats hebben Martinez dan toch opgewacht. Met hun drietjes zijn ze al tussen de auto's achter het peloton beland.

15:20 Regen. De renners worden niet alleen qua parcours niet gespaard in deze openingsrit, ook de regen maakt er een vervelend aperitiefje van. We zien al veel gezichten op halfzeven hangen. . 15 uur 20. Regen De renners worden niet alleen qua parcours niet gespaard in deze openingsrit, ook de regen maakt er een vervelend aperitiefje van. We zien al veel gezichten op halfzeven hangen.

15:20 15 uur 20. Martinez valt, maar gaat toch weer van start. Martinez valt, maar gaat toch weer van start

15:12 15 uur 12. Toch weer vertrokken. Martinez is nu toch weer vertrokken. Grimassend, maar misschien verdwijnt de pijn wel eens hij weer onder stoom is. . Toch weer vertrokken Martinez is nu toch weer vertrokken. Grimassend, maar misschien verdwijnt de pijn wel eens hij weer onder stoom is.

15:12 15 uur 12. Martinez blijft op een muurtje zitten, waar hij gecontroleerd wordt door een dokter. Intussen stappen zijn ploegmaats weer op de fiets. Wordt de Colombiaan de eerste opgever? . Martinez blijft op een muurtje zitten, waar hij gecontroleerd wordt door een dokter. Intussen stappen zijn ploegmaats weer op de fiets. Wordt de Colombiaan de eerste opgever?

15:11 Val Martinez. Daniel Felipe Martinez, de kopman van EF Pro Cycling, komt ten val tussen enkele ploegmaats. Hij tast een beetje aan zijn heup. Is zijn Vuelta nu al in gevaar? . 15 uur 11. Val Martinez Daniel Felipe Martinez, de kopman van EF Pro Cycling, komt ten val tussen enkele ploegmaats. Hij tast een beetje aan zijn heup. Is zijn Vuelta nu al in gevaar?

15:05 15 uur 05. Burgos. Jumbo-Visma en Movistar blijven de maat slaan in het peloton, wat ervoor zorgt dat de voorsprong onder de 2 minuten is gezakt. De paarse brigade van Burgos zit daar meteen achter, ook al hebben ze met Bol een mannetje mee in de vlucht. . Burgos Jumbo-Visma en Movistar blijven de maat slaan in het peloton, wat ervoor zorgt dat de voorsprong onder de 2 minuten is gezakt. De paarse brigade van Burgos zit daar meteen achter, ook al hebben ze met Bol een mannetje mee in de vlucht.

15:00 15 uur . Valverde heeft nu toch wel aanlooptijd genoeg gehad om in vorm te geraken. Als het deze Vuelta niet meer lukt, dan belooft dat niet veel goeds voor de toekomst. José De Cauwer. Valverde heeft nu toch wel aanlooptijd genoeg gehad om in vorm te geraken. Als het deze Vuelta niet meer lukt, dan belooft dat niet veel goeds voor de toekomst. José De Cauwer

14:58 Tijdsverschil. Het blijft - zoals wel vaker in het Baskenland - ongenadig regenen. Wellens-weer, denk je dan, maar het tijdsverschil stemt somber: de 5 hebben maar 2'20". . 14 uur 58. Tijdsverschil Het blijft - zoals wel vaker in het Baskenland - ongenadig regenen. Wellens-weer, denk je dan, maar het tijdsverschil stemt somber: de 5 hebben maar 2'20".

14:51 14 uur 51. Live op Canvas. Michel Wuyts en José De Cauwer blijven de wielerkoersen maar volbabbelen. 2 dagen na de Ronde van Vlaanderen zitten ze al klaar om nu ook de Vuelta aan te vatten. Volg het vanaf nu live op Canvas en na de Driedaagse De Panne-Brugge bij vrouwen op Eén. . Live op Canvas Michel Wuyts en José De Cauwer blijven de wielerkoersen maar volbabbelen. 2 dagen na de Ronde van Vlaanderen zitten ze al klaar om nu ook de Vuelta aan te vatten. Volg het vanaf nu live op Canvas en na de Driedaagse De Panne-Brugge bij vrouwen op Eén.

14:49 14 uur 49. Jetse Bol. Jetse Bol rijdt al sinds 2017 in buitenlandse loondienst, eerst voor de Colombianen van Postobon en sinds half 2018 voor Burgos. Hij is dan ook al aan zijn 4e Vuelta op een rij bezig. Vorig jaar kwam hij dicht bij een ritzege, maar hij moest de Spanjaard Madrazo laten voorgaan. . Jetse Bol Jetse Bol rijdt al sinds 2017 in buitenlandse loondienst, eerst voor de Colombianen van Postobon en sinds half 2018 voor Burgos. Hij is dan ook al aan zijn 4e Vuelta op een rij bezig. Vorig jaar kwam hij dicht bij een ritzege, maar hij moest de Spanjaard Madrazo laten voorgaan.

14:49 14 uur 49. RETRO 2019: Madrazo houdt Bol van ritzege in de Vuelta. RETRO 2019: Madrazo houdt Bol van ritzege in de Vuelta

14:35 Tijdsverschil. We zijn nog niet eens aan de bergzone en de koplopers beginnen al van hun pluimen te verliezen. Van 3'30" gaat het naar 2'30". . 14 uur 35. Tijdsverschil We zijn nog niet eens aan de bergzone en de koplopers beginnen al van hun pluimen te verliezen. Van 3'30" gaat het naar 2'30".

14:29 14 uur 29. Cavagna. Rémi Cavagna werd vlak voor de Tour de France opgetrommeld om Zdenek Stybar te vervangen en voor deze Vuelta gebeurde exact hetzelfde. De Fransman vervangt Shane Archbold bij Deceuninck-Quick Step, die last heeft van zijn maag. Hij heeft er blijkbaar wel zin in, want Cavagna zit meteen mee in de vlucht. Overigens bewaart Cavagna goeie herinneringen aan de Vuelta. Vorig jaar won hij op knappe wijze de etappe naar Toledo, toen hij na een lange vlucht nipt vooruit bleef. . Cavagna Rémi Cavagna werd vlak voor de Tour de France opgetrommeld om Zdenek Stybar te vervangen en voor deze Vuelta gebeurde exact hetzelfde. De Fransman vervangt Shane Archbold bij Deceuninck-Quick Step, die last heeft van zijn maag. Hij heeft er blijkbaar wel zin in, want Cavagna zit meteen mee in de vlucht.

Overigens bewaart Cavagna goeie herinneringen aan de Vuelta. Vorig jaar won hij op knappe wijze de etappe naar Toledo, toen hij na een lange vlucht nipt vooruit bleef.

14:29 14 uur 29. RETRO: Cavagna wint in Toledo in 2019. RETRO: Cavagna wint in Toledo in 2019

14:28 Gemiddelde snelheid. We hebben al iets meer dan een uur achter de kiezen. De renners hebben niet stilgezeten. Het gemiddelde is 46,3 km/u. . 14 uur 28. Gemiddelde snelheid We hebben al iets meer dan een uur achter de kiezen. De renners hebben niet stilgezeten. Het gemiddelde is 46,3 km/u.

14:22 14 uur 22. Eerste Vuelta voor Wellens. Voor Tim Wellens wordt deze Vuelta een beetje een ontdekkingstocht, want het is voor het eerst dat hij de Ronde van Spanje rijdt. In de Giro wist hij al 2 keer te scoren, lukt dat nu in deze Vuelta ook? Dan zal zijn vormpeil wel nog fors moeten stijgen, want in de klassiekers kwam hij er niet aan te pas. . Eerste Vuelta voor Wellens Voor Tim Wellens wordt deze Vuelta een beetje een ontdekkingstocht, want het is voor het eerst dat hij de Ronde van Spanje rijdt. In de Giro wist hij al 2 keer te scoren, lukt dat nu in deze Vuelta ook? Dan zal zijn vormpeil wel nog fors moeten stijgen, want in de klassiekers kwam hij er niet aan te pas.

14:15 14 uur 15. Ook Movistar werkt. Movistar en Jumbo-Visma slaan de handen in elkaar in de achtervolging. De 2 topteams steken zich dus niet weg en dat is slecht nieuws voor de 5 leiders. De voorsprong blijft stabiel: 3'30". . Ook Movistar werkt Movistar en Jumbo-Visma slaan de handen in elkaar in de achtervolging. De 2 topteams steken zich dus niet weg en dat is slecht nieuws voor de 5 leiders. De voorsprong blijft stabiel: 3'30".

13:59 13 uur 59. Terwijl we door Usurbil, de thuishaven van Haimar Zubeldia, trekken, laat Bagües zich inlopen. Het lijkt erop dat we met deze 5 renners op pad gaan vandaag: Wellens, Bol, Cavagna, Jauregui en Sütterlin. . Terwijl we door Usurbil, de thuishaven van Haimar Zubeldia, trekken, laat Bagües zich inlopen.

Het lijkt erop dat we met deze 5 renners op pad gaan vandaag: Wellens, Bol, Cavagna, Jauregui en Sütterlin.

13:53 13 uur 53. Chasse patate. Het lijkt erop dat Bagües aan een chasse patate begonnen is, want hij geeft steeds meer terrein prijs: 1'20" nu al. In het peloton doen ze het rustig, zij hangen al op 3,5 minuut. . Chasse patate Het lijkt erop dat Bagües aan een chasse patate begonnen is, want hij geeft steeds meer terrein prijs: 1'20" nu al. In het peloton doen ze het rustig, zij hangen al op 3,5 minuut.

13:46 13 uur 46. Jumbo-Visma werkt. Terwijl Aritz Bagües van het vijftal een zestal probeert te maken (hij hangt op 25 seconden) neemt Jumbo-Visma zijn verantwoordelijkheid in het peloton. Ziet Wellens zijn kansen op een verrassing al meteen in rook opgaan? . Jumbo-Visma werkt Terwijl Aritz Bagües van het vijftal een zestal probeert te maken (hij hangt op 25 seconden) neemt Jumbo-Visma zijn verantwoordelijkheid in het peloton. Ziet Wellens zijn kansen op een verrassing al meteen in rook opgaan?

13:44 13 uur 44. De eerste dagen van een grote ronde zijn altijd apart. Misschien pokeren de klassementsteam wel, omdat ze nog niet willen controleren? Als ik zou kunnen kiezen, zou ik willen meegaan in een ontsnapping. Je weet nooit hoe het uitdraait. Tim Wellens bij de start. De eerste dagen van een grote ronde zijn altijd apart. Misschien pokeren de klassementsteam wel, omdat ze nog niet willen controleren? Als ik zou kunnen kiezen, zou ik willen meegaan in een ontsnapping. Je weet nooit hoe het uitdraait. Tim Wellens bij de start

13:38 Wellens in kopgroep. Ook Tim Wellens en Jetse Bol zijn komen aansluiten. Zo krijgen we 5 leiders, die iets meer dan een minuut voorsprong hebben. . 13 uur 38. Wellens in kopgroep Ook Tim Wellens en Jetse Bol zijn komen aansluiten. Zo krijgen we 5 leiders, die iets meer dan een minuut voorsprong hebben.

13:30 13 uur 30. 3 leiders. De Fransen Cavagna en Jauregui krijgen iets meer speelruimte en met de Duitser Sütterlin krijgen ze ook nog een speelmaatje. . 3 leiders De Fransen Cavagna en Jauregui krijgen iets meer speelruimte en met de Duitser Sütterlin krijgen ze ook nog een speelmaatje.

13:25 13 uur 25. 4 renners, met wellicht niet voor het laatst in deze Vuelta iemand van Burgos erbij, nemen wat afstand. Zonder succes. Alles komt weer samen. . 4 renners, met wellicht niet voor het laatst in deze Vuelta iemand van Burgos erbij, nemen wat afstand. Zonder succes. Alles komt weer samen.

13:22 13 uur 22. Officiële start. De duiven zijn gelost. Wie heeft de eer om in de eerste vlucht van de dag te geraken? . Officiële start De duiven zijn gelost. Wie heeft de eer om in de eerste vlucht van de dag te geraken?

13:12 13 uur 12 match begonnen 75e Ronde van Spanje gestart!



13:07 13 uur 07. De renners begeven zich naar de start, waar om 13.11u de officieuze start gegeven wordt. . De renners begeven zich naar de start, waar om 13.11u de officieuze start gegeven wordt.

12:51 12 uur 51. Combinatie Ronde van Vlaanderen-Vuelta. In een normaal seizoen had je wel eens renners die de Ronde van Vlaanderen reden en een dag later al aan de start verschenen van de Ronde van het Baskenland. Nu zijn er 11 vermetelen die de combinatie maken met de Ronde van Spanje. De elf namen: Wellens, Dewulf, Stybar, Terpstra, Van Baarle, Edmondson, Wright, Janse van Rensburg, Valgren, Delage en Ventoso. . Combinatie Ronde van Vlaanderen-Vuelta In een normaal seizoen had je wel eens renners die de Ronde van Vlaanderen reden en een dag later al aan de start verschenen van de Ronde van het Baskenland. Nu zijn er 11 vermetelen die de combinatie maken met de Ronde van Spanje.

De elf namen: Wellens, Dewulf, Stybar, Terpstra, Van Baarle, Edmondson, Wright, Janse van Rensburg, Valgren, Delage en Ventoso.

12:48 12 uur 48. Parcours van de dag. Veel renners hebben de voorbije 2 weken amper gekoerst, dus zij mogen zich gelukkig prijzen dat de aanloop van deze etappe nog licht verteerbaar is. Ongeveer halverwege begint het wél omhoog te lopen, met eerst 3 beklimmingen van 3e categorie (de Puerto de Udana, de Alto de Kanpazar en de Alto de Elgata) om af te sluiten met een klim van 1e categorie, de Alto de Arrate (5 km, 8,5% gemiddeld). De laatst 2,5 kilometer is het wel vlak naar de finish, dus de springveren zullen hun inspanning wel nog moeten doortrekken. . Parcours van de dag Veel renners hebben de voorbije 2 weken amper gekoerst, dus zij mogen zich gelukkig prijzen dat de aanloop van deze etappe nog licht verteerbaar is. Ongeveer halverwege begint het wél omhoog te lopen, met eerst 3 beklimmingen van 3e categorie (de Puerto de Udana, de Alto de Kanpazar en de Alto de Elgata) om af te sluiten met een klim van 1e categorie, de Alto de Arrate (5 km, 8,5% gemiddeld). De laatst 2,5 kilometer is het wel vlak naar de finish, dus de springveren zullen hun inspanning wel nog moeten doortrekken.

12:48 12 uur 48.

12:28 Regen. In startplaats Irun worden alle teams van deze Vuelta een voor een voorgesteld. Het gebeurt allemaal in een druilerige regen. Een voorbode van een Ronde van Spanje in barre omstandigheden? Een groot verschil in ieder geval met de Vuelta in augustus, wanneer het vaak bakken en braden is. . 12 uur 28. Regen In startplaats Irun worden alle teams van deze Vuelta een voor een voorgesteld. Het gebeurt allemaal in een druilerige regen. Een voorbode van een Ronde van Spanje in barre omstandigheden? Een groot verschil in ieder geval met de Vuelta in augustus, wanneer het vaak bakken en braden is.

12:25 12 uur 25. Opvallend Zorgt sprinter Sam Bennett voor Belgische ritzeges in de Vuelta?

