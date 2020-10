LIVESTREAM: Wellens zit in kopgroep in pittige openingsrit van de Vuelta

14:58 Tijdsverschil. Het blijft - zoals wel vaker in het Baskenland - ongenadig regenen. Wellens-weer, denk je dan, maar het tijdsverschil stemt somber: de 5 hebben maar 2'20". . 14 uur 58. Tijdsverschil Het blijft - zoals wel vaker in het Baskenland - ongenadig regenen. Wellens-weer, denk je dan, maar het tijdsverschil stemt somber: de 5 hebben maar 2'20".

14:51 14 uur 51. Live op Canvas. Michel Wuyts en José De Cauwer blijven de wielerkoersen maar volbabbelen. 2 dagen na de Ronde van Vlaanderen zitten ze al klaar om nu ook de Vuelta aan te vatten. Volg het vanaf nu live op Canvas en na de Driedaagse De Panne-Brugge bij vrouwen op Eén. . Live op Canvas Michel Wuyts en José De Cauwer blijven de wielerkoersen maar volbabbelen. 2 dagen na de Ronde van Vlaanderen zitten ze al klaar om nu ook de Vuelta aan te vatten. Volg het vanaf nu live op Canvas en na de Driedaagse De Panne-Brugge bij vrouwen op Eén.

14:49 14 uur 49. Jetse Bol. Jetse Bol rijdt al sinds 2017 in buitenlandse loondienst, eerst voor de Colombianen van Postobon en sinds half 2018 voor Burgos. Hij is dan ook al aan zijn 4e Vuelta op een rij bezig. Vorig jaar kwam hij dicht bij een ritzege, maar hij moest de Spanjaard Madrazo laten voorgaan. . Jetse Bol Jetse Bol rijdt al sinds 2017 in buitenlandse loondienst, eerst voor de Colombianen van Postobon en sinds half 2018 voor Burgos. Hij is dan ook al aan zijn 4e Vuelta op een rij bezig. Vorig jaar kwam hij dicht bij een ritzege, maar hij moest de Spanjaard Madrazo laten voorgaan.

14:49 14 uur 49. RETRO 2019: Madrazo houdt Bol van ritzege in de Vuelta. RETRO 2019: Madrazo houdt Bol van ritzege in de Vuelta

14:35 Tijdsverschil. We zijn nog niet eens aan de bergzone en de koplopers beginnen al van hun pluimen te verliezen. Van 3'30" gaat het naar 2'30". . 14 uur 35. Tijdsverschil We zijn nog niet eens aan de bergzone en de koplopers beginnen al van hun pluimen te verliezen. Van 3'30" gaat het naar 2'30".

14:29 14 uur 29. Cavagna. Rémi Cavagna werd vlak voor de Tour de France opgetrommeld om Zdenek Stybar te vervangen en voor deze Vuelta gebeurde exact hetzelfde. De Fransman vervangt Shane Archbold bij Deceuninck-Quick Step, die last heeft van zijn maag. Hij heeft er blijkbaar wel zin in, want Cavagna zit meteen mee in de vlucht. Overigens bewaart Cavagna goeie herinneringen aan de Vuelta. Vorig jaar won hij op knappe wijze de etappe naar Toledo, toen hij na een lange vlucht nipt vooruit bleef. . Cavagna Rémi Cavagna werd vlak voor de Tour de France opgetrommeld om Zdenek Stybar te vervangen en voor deze Vuelta gebeurde exact hetzelfde. De Fransman vervangt Shane Archbold bij Deceuninck-Quick Step, die last heeft van zijn maag. Hij heeft er blijkbaar wel zin in, want Cavagna zit meteen mee in de vlucht.

Overigens bewaart Cavagna goeie herinneringen aan de Vuelta. Vorig jaar won hij op knappe wijze de etappe naar Toledo, toen hij na een lange vlucht nipt vooruit bleef.

14:29 14 uur 29. RETRO: Cavagna wint in Toledo in 2019. RETRO: Cavagna wint in Toledo in 2019

14:28 Gemiddelde snelheid. We hebben al iets meer dan een uur achter de kiezen. De renners hebben niet stilgezeten. Het gemiddelde is 46,3 km/u. . 14 uur 28. Gemiddelde snelheid We hebben al iets meer dan een uur achter de kiezen. De renners hebben niet stilgezeten. Het gemiddelde is 46,3 km/u.

Roglic laat niets aan het toeval over.

14:22 14 uur 22. Eerste Vuelta voor Wellens. Voor Tim Wellens wordt deze Vuelta een beetje een ontdekkingstocht, want het is voor het eerst dat hij de Ronde van Spanje rijdt. In de Giro wist hij al 2 keer te scoren, lukt dat nu in deze Vuelta ook? Dan zal zijn vormpeil wel nog fors moeten stijgen, want in de klassiekers kwam hij er niet aan te pas. . Eerste Vuelta voor Wellens Voor Tim Wellens wordt deze Vuelta een beetje een ontdekkingstocht, want het is voor het eerst dat hij de Ronde van Spanje rijdt. In de Giro wist hij al 2 keer te scoren, lukt dat nu in deze Vuelta ook? Dan zal zijn vormpeil wel nog fors moeten stijgen, want in de klassiekers kwam hij er niet aan te pas.

14:15 14 uur 15. Ook Movistar werkt. Movistar en Jumbo-Visma slaan de handen in elkaar in de achtervolging. De 2 topteams steken zich dus niet weg en dat is slecht nieuws voor de 5 leiders. De voorsprong blijft stabiel: 3'30". . Ook Movistar werkt Movistar en Jumbo-Visma slaan de handen in elkaar in de achtervolging. De 2 topteams steken zich dus niet weg en dat is slecht nieuws voor de 5 leiders. De voorsprong blijft stabiel: 3'30".

Wat verkies jij: de Vuelta of de Giro? Wie liever de Giro volgt kan hieronder ook terecht.



13:59 13 uur 59. Terwijl we door Usurbil, de thuishaven van Haimar Zubeldia, trekken, laat Bagües zich inlopen. Het lijkt erop dat we met deze 5 renners op pad gaan vandaag: Wellens, Bol, Cavagna, Jauregui en Sütterlin. . Terwijl we door Usurbil, de thuishaven van Haimar Zubeldia, trekken, laat Bagües zich inlopen.

Het lijkt erop dat we met deze 5 renners op pad gaan vandaag: Wellens, Bol, Cavagna, Jauregui en Sütterlin.



13:53 13 uur 53. Chasse patate. Het lijkt erop dat Bagües aan een chasse patate begonnen is, want hij geeft steeds meer terrein prijs: 1'20" nu al. In het peloton doen ze het rustig, zij hangen al op 3,5 minuut. . Chasse patate Het lijkt erop dat Bagües aan een chasse patate begonnen is, want hij geeft steeds meer terrein prijs: 1'20" nu al. In het peloton doen ze het rustig, zij hangen al op 3,5 minuut.

13:46 13 uur 46. Jumbo-Visma werkt. Terwijl Aritz Bagües van het vijftal een zestal probeert te maken (hij hangt op 25 seconden) neemt Jumbo-Visma zijn verantwoordelijkheid in het peloton. Ziet Wellens zijn kansen op een verrassing al meteen in rook opgaan? . Jumbo-Visma werkt Terwijl Aritz Bagües van het vijftal een zestal probeert te maken (hij hangt op 25 seconden) neemt Jumbo-Visma zijn verantwoordelijkheid in het peloton. Ziet Wellens zijn kansen op een verrassing al meteen in rook opgaan?

13:44 13 uur 44. De eerste dagen van een grote ronde zijn altijd apart. Misschien pokeren de klassementsteam wel, omdat ze nog niet willen controleren? Als ik zou kunnen kiezen, zou ik willen meegaan in een ontsnapping. Je weet nooit hoe het uitdraait. Tim Wellens bij de start. De eerste dagen van een grote ronde zijn altijd apart. Misschien pokeren de klassementsteam wel, omdat ze nog niet willen controleren? Als ik zou kunnen kiezen, zou ik willen meegaan in een ontsnapping. Je weet nooit hoe het uitdraait. Tim Wellens bij de start

13:38 Wellens in kopgroep. Ook Tim Wellens en Jetse Bol zijn komen aansluiten. Zo krijgen we 5 leiders, die iets meer dan een minuut voorsprong hebben. . 13 uur 38. Wellens in kopgroep Ook Tim Wellens en Jetse Bol zijn komen aansluiten. Zo krijgen we 5 leiders, die iets meer dan een minuut voorsprong hebben.

13:30 13 uur 30. 3 leiders. De Fransen Cavagna en Jauregui krijgen iets meer speelruimte en met de Duitser Sütterlin krijgen ze ook nog een speelmaatje. . 3 leiders De Fransen Cavagna en Jauregui krijgen iets meer speelruimte en met de Duitser Sütterlin krijgen ze ook nog een speelmaatje.

13:25 13 uur 25. 4 renners, met wellicht niet voor het laatst in deze Vuelta iemand van Burgos erbij, nemen wat afstand. Zonder succes. Alles komt weer samen. . 4 renners, met wellicht niet voor het laatst in deze Vuelta iemand van Burgos erbij, nemen wat afstand. Zonder succes. Alles komt weer samen.

13:22 13 uur 22. Officiële start. De duiven zijn gelost. Wie heeft de eer om in de eerste vlucht van de dag te geraken? . Officiële start De duiven zijn gelost. Wie heeft de eer om in de eerste vlucht van de dag te geraken?



13:12 13 uur 12 match begonnen 75e Ronde van Spanje gestart!



Geen onveilige toestanden met een startblad, wel gezichtsherkenning om de renners te identificeren. Zou het systeem de Portugese tweeling Oliveira uit elkaar kunnen houden?

13:07 13 uur 07. De renners begeven zich naar de start, waar om 13.11u de officieuze start gegeven wordt. . De renners begeven zich naar de start, waar om 13.11u de officieuze start gegeven wordt.

12:51 12 uur 51. Combinatie Ronde van Vlaanderen-Vuelta. In een normaal seizoen had je wel eens renners die de Ronde van Vlaanderen reden en een dag later al aan de start verschenen van de Ronde van het Baskenland. Nu zijn er 11 vermetelen die de combinatie maken met de Ronde van Spanje. De elf namen: Wellens, Dewulf, Stybar, Terpstra, Van Baarle, Edmondson, Wright, Janse van Rensburg, Valgren, Delage en Ventoso. . Combinatie Ronde van Vlaanderen-Vuelta In een normaal seizoen had je wel eens renners die de Ronde van Vlaanderen reden en een dag later al aan de start verschenen van de Ronde van het Baskenland. Nu zijn er 11 vermetelen die de combinatie maken met de Ronde van Spanje.

De elf namen: Wellens, Dewulf, Stybar, Terpstra, Van Baarle, Edmondson, Wright, Janse van Rensburg, Valgren, Delage en Ventoso.

12:48 12 uur 48. Parcours van de dag. Veel renners hebben de voorbije 2 weken amper gekoerst, dus zij mogen zich gelukkig prijzen dat de aanloop van deze etappe nog licht verteerbaar is. Ongeveer halverwege begint het wél omhoog te lopen, met eerst 3 beklimmingen van 3e categorie (de Puerto de Udana, de Alto de Kanpazar en de Alto de Elgata) om af te sluiten met een klim van 1e categorie, de Alto de Arrate (5 km, 8,5% gemiddeld). De laatst 2,5 kilometer is het wel vlak naar de finish, dus de springveren zullen hun inspanning wel nog moeten doortrekken. . Parcours van de dag Veel renners hebben de voorbije 2 weken amper gekoerst, dus zij mogen zich gelukkig prijzen dat de aanloop van deze etappe nog licht verteerbaar is. Ongeveer halverwege begint het wél omhoog te lopen, met eerst 3 beklimmingen van 3e categorie (de Puerto de Udana, de Alto de Kanpazar en de Alto de Elgata) om af te sluiten met een klim van 1e categorie, de Alto de Arrate (5 km, 8,5% gemiddeld). De laatst 2,5 kilometer is het wel vlak naar de finish, dus de springveren zullen hun inspanning wel nog moeten doortrekken.

12:48 12 uur 48.

De teams worden voorgesteld aan... niemand. Er zijn immers geen toeschouwers toegelaten aan de start.



12:28 Regen. In startplaats Irun worden alle teams van deze Vuelta een voor een voorgesteld. Het gebeurt allemaal in een druilerige regen. Een voorbode van een Ronde van Spanje in barre omstandigheden? Een groot verschil in ieder geval met de Vuelta in augustus, wanneer het vaak bakken en braden is. . 12 uur 28. Regen In startplaats Irun worden alle teams van deze Vuelta een voor een voorgesteld. Het gebeurt allemaal in een druilerige regen. Een voorbode van een Ronde van Spanje in barre omstandigheden? Een groot verschil in ieder geval met de Vuelta in augustus, wanneer het vaak bakken en braden is.



12:25 12 uur 25. Opvallend Zorgt sprinter Sam Bennett voor Belgische ritzeges in de Vuelta?

