Virtuele Tour: Gibbons wint rit 1 bij de mannen, Tacey is snelste vrouw

Mathieu van der Poel is als 4e binnengekomen, na Gibbons, Cote en Schultz. Greg Van Avermaet is de eerste Belg op de 9e stek. Guillaume Van Keirsbulck strandt ondanks een late aanval buiten de top 10.

16 uur 52. Ryan Gibbons knalt naar winst. De winst is voor de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons. De renner van NTT Pro Cycling is de snelste in de sprint. Dankzij de webcam zien we dat Gibbons behoorlijk diep gegaan is voor de overwinning. .