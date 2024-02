LIVE: Het gaat voor het eerst bergop in de UAE Tour, behoudt McNulty zijn trui?

Na een sprint op dag 1 en een vlakke tijdrit op dag 2, is het moment aangebroken om een eerste keer de klimmersbenen aan te spreken.



Na een vlakke aanloop van om en bij de 140km begint het wegdek stilaan op te lopen. Vanaf dan moet er geklommen worden tot de finish. Deze ligt bovenop de Jebel Jais.



De beklimming is met haar gemiddeld stijgingspercentage van 5,6% over 19km geen onbekende in de UAE Tour. Met een vijfde verschijning in zes edities is het een vaste waarde in de Arabische rittenkoers.