LIVE: Tim Merlier en heuse krans topsprinters aan zet in openingsrit UAE Tour

In Madinat Zayed trekt het peloton zich op gang voor de officieuze start. Dat is sinds 2022 tot dit jaar telkens het decor geweest van de eerste rit in de UAE Tour, zij het als finishplaats of als startplaats zoals vandaag. Bij de vrouwen is de stad dan weer vaste kost in rit 2, met Lorena Wiebes als winnares een goede week geleden.