Adam Yates doet een gouden zaak op aankomst bergop in UAE Tour

3 van de 4 vroege vluchters waren Belgen, met Victor Campenaerts, Stijn Steels en Jasper De Buyst.

UAE, de ploeg van Tadej Pogacar, probeerde halfweg de etappe het pak in waaiers te trekken. Maar de beslissing viel op de slotklim naar Jebel Hafeet (10,8 km en 5,4% gemiddeld stijgingspercentage).

De oranjehemden van CCC voerden de forcing en lieten Victor De la Parte wegsluipen. Toen Adam Yates aan de boom schudde, was het pas echt menens.

De Brit duldde eerst nog het gezelschap van Loetsenko en Gaudu. Maar lang duurde dat niet. Pogacar had de boot gemist en ging in zijn eentje op en over Loetsenko en Gaudu.



Koploper Yates liet Pogacar nooit dichterbij komen, integendeel. Aan de streep kwam de Sloveen op 1'03" binnen. De rest verloor anderhalve minuut en meer. Yates neemt zo een optie op de eindzege.