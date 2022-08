LIVE: Startschot weerklinkt in de Tour of Leuven. Livestream vanaf 15u40

clock 13:35 13 uur 35.

clock 13:27 13 uur 27.

clock 13:18 13 uur 18. Windstil. Voorlopig blijft het nog windstil in het peloton. Ondanks enkele pogingen is het wachten op een eerste groepje renners die erin slaagt om een kloofje bij elkaar te fietsen. . Windstil Voorlopig blijft het nog windstil in het peloton. Ondanks enkele pogingen is het wachten op een eerste groepje renners die erin slaagt om een kloofje bij elkaar te fietsen.

clock 12:53 12 uur 53.

clock 12:51 12 uur 51. Het peloton is ondertussen aan het echte werk begonnen. Wanneer én door wie wordt de vlucht van de dag in elkaar geknutseld? . Het peloton is ondertussen aan het echte werk begonnen. Wanneer én door wie wordt de vlucht van de dag in elkaar geknutseld?

clock 12:41 12 uur 41.

clock 12:37 12 uur 37.

clock 12:31 12 uur 31. On y va! Daar gaan ze dan! Onder groot applaus trekken de renners zich op gang voor een mooie en spetterende koersdag. Rond 12u37 wordt uiteindelijk het officiële startschot voorzien. . On y va! Daar gaan ze dan! Onder groot applaus trekken de renners zich op gang voor een mooie en spetterende koersdag. Rond 12u37 wordt uiteindelijk het officiële startschot voorzien.

clock 12:25 12 uur 25.

clock 12:20 12 uur 20. Renners maken zich klaar. Het peloton begeeft zich stilaan richting de startplek. Binnen 10 minuutjes trekken de renners vervolgens naar de officiële start. . Renners maken zich klaar Het peloton begeeft zich stilaan richting de startplek. Binnen 10 minuutjes trekken de renners vervolgens naar de officiële start.

clock 12:00 12 uur .

clock 11:48 11 uur 48.

clock 11:45 11 uur 45. Officieel startschot om 12u37. Het officiële startschot in Leuven zal straks om 12u37 weerklinken. Daarna gaat het meteen richting het eerste heuveltje van de dag. Over de koersomstandigheden zullen de renners ook niet kunnen klagen. Het is droog en zonnig en niet overdreven warm. Alle factoren zijn dus aanwezig om er een spetterende wedstrijd van te maken. . Officieel startschot om 12u37 Het officiële startschot in Leuven zal straks om 12u37 weerklinken. Daarna gaat het meteen richting het eerste heuveltje van de dag. Over de koersomstandigheden zullen de renners ook niet kunnen klagen. Het is droog en zonnig en niet overdreven warm. Alle factoren zijn dus aanwezig om er een spetterende wedstrijd van te maken.

clock 11:43 11 uur 43.

clock 11:02 11 uur 02. Sterk deelnemersveld. Er staan heel wat mooie namen aan de start in Leuven. Allereerst kunnen we niet om Julian Alaphilippe heen. De Fransman heeft een moeilijk seizoen achter de rug, maar won onlangs nog de eerste etappe in de Ronde van Wallonië. Een positieve coronatest maakte echter een abrupt einde aan zijn verhaal in de rittenkoers. Ook Zdenek Stybar en Arnaud De Lie zijn op de afspraak. De Tsjech werd op het afgelopen WK in Leuven zevende en kan het parcours van vandaag dus wel smaken. De Lie wil maar al te graag zijn snelle benen tonen, maar moet daarvoor wel eerst het heuvelachtige parcours overleven. Andere mooie namen zijn die van Alexander Kristoff, Giacomo Nizzolo, Cees Bol, Dries De Bondt en Bryan Coquard. . Sterk deelnemersveld Er staan heel wat mooie namen aan de start in Leuven. Allereerst kunnen we niet om Julian Alaphilippe heen. De Fransman heeft een moeilijk seizoen achter de rug, maar won onlangs nog de eerste etappe in de Ronde van Wallonië. Een positieve coronatest maakte echter een abrupt einde aan zijn verhaal in de rittenkoers. Ook Zdenek Stybar en Arnaud De Lie zijn op de afspraak. De Tsjech werd op het afgelopen WK in Leuven zevende en kan het parcours van vandaag dus wel smaken. De Lie wil maar al te graag zijn snelle benen tonen, maar moet daarvoor wel eerst het heuvelachtige parcours overleven. Andere mooie namen zijn die van Alexander Kristoff, Giacomo Nizzolo, Cees Bol, Dries De Bondt en Bryan Coquard.

clock 10:58 10 uur 58. Dit is tot dusver niet het makkelijkste jaar voor mij, maar terugkeren naar het parcours waar ik wereldkampioen werd, zal toch heel speciaal zijn. Julian Alaphilippe. Dit is tot dusver niet het makkelijkste jaar voor mij, maar terugkeren naar het parcours waar ik wereldkampioen werd, zal toch heel speciaal zijn. Julian Alaphilippe

clock 10:57 Alaphilippe pakte zijn tweede regenboogtrui op rij in Leuven. 10 uur 57. Alaphilippe pakte zijn tweede regenboogtrui op rij in Leuven.

clock 10:56 10 uur 56.

clock 07-08-2022 07-08-2022.

clock 11:52 11 uur 52. Nieuw parcours. Een nieuwe naam vraagt meteen ook een nieuw parcours. En de Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens moet het wereldkampioenschap op de weg van 2021 jaarlijks laten herleven bij de wielerfans. Waar de koers destijds gereden werd over enkele plaatselijke ronden maakt men nu eerst een lus rond de universiteitsstad vooraleer aan de zes plaatselijke omlopen, op en rond de Bondgenotenlaan, te beginnen. De grote lus omvat 115 kilometer, na de start vanop het Ladeuzeplein, en doet onder andere Bertem, Huldenberg, Overijse, Tervuren, Huldenberg, Oud-Heverlee en Bierbeek aan om zo weer af te draaien naar Leuven. In de plaatselijke toertjes, van elk 13,9 kilometer, zitten telkens de beklimmingen van de Keizersberg, Leopold Decouxlaan, Wijnpersstraat en de Sint-Antoniusberg, net die hellingen die zo bepalend waren in de strijd voor de regenboogtrui in 2021. . Nieuw parcours Een nieuwe naam vraagt meteen ook een nieuw parcours. En de Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens moet het wereldkampioenschap op de weg van 2021 jaarlijks laten herleven bij de wielerfans. Waar de koers destijds gereden werd over enkele plaatselijke ronden maakt men nu eerst een lus rond de universiteitsstad vooraleer aan de zes plaatselijke omlopen, op en rond de Bondgenotenlaan, te beginnen. De grote lus omvat 115 kilometer, na de start vanop het Ladeuzeplein, en doet onder andere Bertem, Huldenberg, Overijse, Tervuren, Huldenberg, Oud-Heverlee en Bierbeek aan om zo weer af te draaien naar Leuven. In de plaatselijke toertjes, van elk 13,9 kilometer, zitten telkens de beklimmingen van de Keizersberg, Leopold Decouxlaan, Wijnpersstraat en de Sint-Antoniusberg, net die hellingen die zo bepalend waren in de strijd voor de regenboogtrui in 2021.

clock 05-08-2022 05-08-2022.