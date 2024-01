Klimtalent Oscar Onley troeft Alaphilippe en co. af op Willunga Hill, Williams is nieuwe leider

Tour Down Under

Oscar Onley (21) heeft in zaterdag zijn allereerste profzege geboekt in de Tour Down Under. De jonge Brit van DSM-Firmenich PostNL was de beste in de koninginnenrit met traditionele aankomst op Willunga Hill, na een sprint met de favorieten. Zijn landgenoot Stephen Williams (Israel-Premier Tech) werd tweede, maar is wel de nieuwe leider down-under.

Met de etappe naar Willunga Hill was de Tour Down Under zaterdag aan zijn koninginnenrit toe. De helling is al jaar en dag een scherprechter in de Australische seizoensopener, Richie Porte won er ooit zes jaar op een rij.



Het peloton moest in de finale tweemaal de beruchte puist van 3,4 kilometer aan 7,5% bekampen. De eerste passage leidde al tot een flinke uitdunning, en bij de tweede gooiden de favorieten snel hun troeven op tafel.

Simon Yates was de eerste die stevig aan de boom ging schudden. De oud-winnaar van de Vuelta bracht daarmee de piepjonge leider Isaac Del Toro in de problemen en deed een kopgroep van acht renners ontstaan.

Op zo'n 500 meter van de streep achtte Julian Alaphilippe zijn moment gekomen. De Franse springveer schoot razendsnel weg, maar viel even snel weer stil. De jonge Oscar Onley kon Alaphilippe vlot remonteren en sprintte autoritair naar zijn eerste profzege, voor Stephen Williams en Jhonatan Narvaez.

Met nog één heuveletappe naar Mount Lofty te gaan, is Williams de nieuwe leider in het algemene klassement. Onley is tweede in dezelfde tijd, Narvaez en Del Toro derde en vierde op slechts 5 seconden achterstand.