BEKIJK: Jarige Sam Welsford trakteert zichzelf op leuk verjaardagscadeau met 3e ritzege in Tour Down Under

Tour Down Under

Geen 2 zonder 3: Sam Welsford heeft nu ook de 4e etappe in de Tour Down Under gewonnen. De Australiër van Bora-Hansgrohe was in Port Elliot de snelste in de sprint van het peloton en dat op zijn 28e verjaardag. "Ik ben sprakeloos", lachte het feestvarken na de finish. De Mexicaan Isaac Del Toro behoudt zijn leiderstrui.