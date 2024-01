Sam Welsford slaat opnieuw toe down-under na perfecte sprintvoorbereiding Bora

Tour Down Under

Sam Welsford heeft na rit één ook rit drie in de Tour Down Under naar zijn hand gezet. De snelle man van Bora-Hansgrohe werd perfect naar de streep gepiloteerd en maakte het zelf machtig af voor Elia Viviani (Ineos) en Daniel McLay (Arkéa-B&B Hotels). De jonge Isaac Del Toro blijft leider.

Piepkuiken Isaac del Toro had de sprintersbenen woensdag nog een peer gestoofd in Australië, maar donderdag kregen de snelle mannen al een nieuwe kans. De glooiende rit kon dan wel enkele aanvalslustigen verleiden, de sprintersploegen zouden altijd de controle behouden.

De finale werd nog even opgeschrikt door een val. Onder anderen Australisch kampioen Luke Plapp ging daarbij lelijk tegen het asfalt en liep heel wat schaafwonden op, maar hij kon de rit wel uitrijden.

In de gedoodverfde massasprint pakte de groene brigade van Bora-Hansgrohe opnieuw uit met een masterclass. Ryan Mullen en Danny van Poppel rolden de rode loper uit voor Sam Welsford, die krachtig naar zijn tweede ritzege snelde.

Bovenaan de stand verandert er niets: Del Toro blijft leider in de Tour Down Under met twee seconden voorsprong op Corbin Strong. Vrijdag zijn de sprinters opnieuw aan zet in rit vier, zaterdag volgt de koninginnenrit naar Willunga Hill.