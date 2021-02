LIVE: Tweestrijd tussen Woods en Mollema? Of loopt derde hond ermee heen?

Vandaag klikken de renners voor een laatse keer in hun pedalen tijdens deze Tour des Alpes-Maritimes et du Var. De korte, maar pittige slotetappe start en eindigt in Blausasc en schotelt de renners 3 cols voor. Col de la Madone ligt op 25km van de finish en zal wellicht bepalen wie de eindzege op zak steekt. Volg de spannende ontknoping van deze Provençaalse rittenkoers live op deze pagina.