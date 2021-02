Michael Woods knalt naar winst op steile puist in de Var

Rit 2 in deze Franse voorbereidingkoers stond vooraf in teken van de Mur de Fayence. Een nijdige kuitenbijter vlak voor de aankomst die moest beslissen over winst en verlies.

Een zevental koos na 20 kilometer koers het hazenpad, maar zij speelden nooit een rol van betekenis.

Ondertussen deelde Trek-Segafredo de lakens uit in het peloton in dienst van leider Bauke Mollema. In het begin nog vrij rustig, maar vanaf kilometerpaal 125 begon het de koers hard te maken.

De voorsprong van de 7 leiders slonk zienderogen en een voor een werden ze opgepeuzeld door het peloton, waar ook de Britse formatie van Ineos zich ondertussen vooraan had gepositioneerd.

Maar ook de mannen van AG2R deden hun duit in het zakje. Ze rolden de rode loper uit voor Greg Van Avermaet, die als een van de eerste aan de voet van de Mur de Fayence werd afgezet.