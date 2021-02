Mollema houdt Van Avermaet van eerste zege in sprint bergop naar Zuid-Frans arendsnest

"Het was een lastige aankomst", reageerde Greg Van Avermaet aan de ploegbus. "Iets voor punchers én klimmers."

"Mijn ploegmaats hielden me goed voorin en Bauke Mollema opende vroeg. Er was een breukje en ik bleef bij zijn ploegmakker Giulio Ciccone voor de sprint, maar er was dus een gat. Jammer, maar Mollema was ook sterk."

"Met mijn 2e plaats ben ik wel tevreden. Winnen is natuurlijk beter, maar dit is goed voor de motivatie van de ploeg en voor mijn vertrouwen."