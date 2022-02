Nairo Quintana fladdert naar de rit- en eindzege in de Ronde van Provence

16:01 16 uur 01. De Colombiaan is ook eindwinnaar. Van Wilder doet het erg keurig, Alaphilippe kwam zichzelf tegen. . De Colombiaan is ook eindwinnaar. Van Wilder doet het erg keurig, Alaphilippe kwam zichzelf tegen.

16:00 16 uur . Quintana wint! Nairo Quintana maakt zijn favorietenrol waar op Montagne de Lure. Hij is duidelijk de sterkste. En nu? Seconden tellen!

16:00 16 uur . Van Wilder doet er nog alles aan om Alaphilippe zo dicht mogelijk bij Quintana te brengen. Moeten we onze rekenmachine toch nog gebruiken?

15:59 15 uur 59. Quintana Sosa Alaphilippe, Van Wilder, Jorgenson, Ghebre, Skjelmose

15:58 Laatste km. Er dreigen veel vliegen in de bek van Alaphilippe te belanden. Voorin zie je niets aan de snoet van Quintana. Nog 1.000 meter! . 15 uur 58.

15:57 15 uur 57. Alaphilippe moet ook Sosa laten gaan. Op dit moment mag hij de eindzege vergeten, want de Fransman ziet nog ander volk terugkeren. Het is een groepje met onder meer Van Wilder.

15:56 15 uur 56. Nog 2 kilometer. Kuist Quintana de Ronde van de Provence volledig op? Hij rijdt 25 seconden weg van Alaphilippe, die aan het vechten is met zichzelf.

15:55 De verschroeiende versnelling van Quintana. 15 uur 55.

15:54 15 uur 54. Door Ganna trekken we een streep, Alaphilippe verwelkomt Sosa. De Fransman verdedigt 30 seconden op Quintana. Dat lijkt niet voldoende.

15:52 15 uur 52. Quintana! Na een drietal waarschuwingen vuurt Quintana een kanonskogel af. Alaphilippe staat stil. Is de Colombiaan op weg naar de volle pot?

15:52 15 uur 52. Nog 4 kilometer. Quintana probeert Alaphilippe te pijnigen met tussenversnellingen, maar de Fransman gebruikt zijn verstand en pareert. Sosa en Ghebre volgen op 100 meter.

15:50 15 uur 50. Quintana houdt even in, want Alaphilippe zit makkelijk in zijn wiel. Daarna volgt een nieuwe prik. De Colombiaan en de Fransman hebben meteen een groot gat.

15:50 15 uur 50. Combaud gegrepen. De laatste vluchter is er aan voor de moeite. In het peloton beginnen ze er prompt aan: Quintana begint te dansen.

15:47 15 uur 47. Alaphilippe heeft Vervaeke aan het werk gezet. Nog ruim 5 kilometer en de wereldkampioen wil Ganna zachtjes doodknijpen.

15:46 15 uur 46. Movistar schuift op. Rugnummer 1 Sosa wist vrijdag tijdens de waaiers niet van welke parochie hij was, maar dit is natuurlijk zijn speeltuin.

15:43 15 uur 43. Ganna moet zelf zijn boontjes doppen, maar vertoont geen krimp. Als tijdrijder kun je natuurlijk je grens meermaals verleggen. Nog 7 kilometer moet hij volhouden.

15:39 15 uur 39. Alaphilippe beschikt nog over zijn 4 Belgische ploegmakkers: Devenyns, Serry, Van Wilder en Vervaeke. Ze laten het labeur nog altijd over aan de gretige Fransen. Voorin hebben we met Combaud één vluchter.

15:36 15 uur 36. Nog 10 kilometer. Op de grote molen trekt het peloton naar boven. We leren voorlopig dat dit een tempocol is, maar de Italiaanse leider heeft weinig overschot.

15:33 15 uur 33. Voor Filippo Ganna is dit ook wel een halve testcase. In Italië geloven ze dat de reus van 1,93 meter rittenkoersen kan winnen, maar zijn gewicht - ruim 80 kilogram - is dan wel een handicap. . Voor Filippo Ganna is dit ook wel een halve testcase. In Italië geloven ze dat de reus van 1,93 meter rittenkoersen kan winnen, maar zijn gewicht - ruim 80 kilogram - is dan wel een handicap.