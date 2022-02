LIVE Tour de la Provence: Overleeft leider Ganna aankomst op Montagne de Lure?

Het zijn voorlopig de Franse ploegen die het vuile werk opknappen in het peloton. Arkéa-Samsic wil wellicht Nairo Quintana lanceren. De ex-eindwinnaar staat 10e op 32 tellen van Filippo Ganna. Bij Groupama-FDJ moet dagwinst de drijfveer zijn. Met Michael Storer als afwerker?

13:41

13 uur 41. Nog 85 kilometer. Leider Filippo Ganna heeft ploegmaat Luke Rowe in de vlucht van de dag geposteerd. De waakhond zet met 4 metgezellen het peloton op een zestal minuten. Daar is de regie in handen van Groupama-FDJ en Arkéa-Samsic. .