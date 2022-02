Viviani bezorgt Ineos 2 op 2 in waaieretappe, Vanmarcke is 2e in de Provence

15:41 15 uur 41 match afgelopen Viviani kraait victorie! In de sprint staat er geen maat op Elia Viviani. Hij wint met lengtes voorsprong op Vanmarcke en Alaphilippe.

15:41 15 uur 41. In een poging om het laatste gaatje te dichten, rijdt Ganna iedereen los uit het wiel. Dat was niet de bedoeling, de Italiaan houdt in. . In een poging om het laatste gaatje te dichten, rijdt Ganna iedereen los uit het wiel. Dat was niet de bedoeling, de Italiaan houdt in.

15:37 15 uur 37. Carapaz mag nu wel vol aan de bak, Ganna hangt in zijn wiel om de regie over te nemen. De poging van Bodnar is bijna ingedijkt. . Carapaz mag nu wel vol aan de bak, Ganna hangt in zijn wiel om de regie over te nemen. De poging van Bodnar is bijna ingedijkt.

15:34 15 uur 34. Aanval Bodnar. In een sprint maakt Maciej Bodnar geen schijn van kans. Dus sluipt de Poolse hardrijder voorin op kousenvoeten weg. Ineos moet de kastanjes uit het vuur halen. . Aanval Bodnar In een sprint maakt Maciej Bodnar geen schijn van kans. Dus sluipt de Poolse hardrijder voorin op kousenvoeten weg. Ineos moet de kastanjes uit het vuur halen.

15:32 15 uur 32. Nog 8 kilometer en dat is het sein voor olympisch kampioen Richard Carapaz om de teugels in handen te nemen in de eerste waaier. In dienst van sprinter Viviani. Maar de Ecuadoraan wordt teruggefloten door ploegmakker Rowe: "Het is nog te vroeg", roept Rowe hem toe. . Nog 8 kilometer en dat is het sein voor olympisch kampioen Richard Carapaz om de teugels in handen te nemen in de eerste waaier. In dienst van sprinter Viviani. Maar de Ecuadoraan wordt teruggefloten door ploegmakker Rowe: "Het is nog te vroeg", roept Rowe hem toe.

15:31 Quintana op kop van de eerste waaier. 15 uur 31. Quintana op kop van de eerste waaier

15:27 15 uur 27. Nog 12 km. De eerste achtervolgers hinken 50 seconden achterop. Het gaat om Rolland en Rossetto, die oorspronkelijk deel uitmaakten van de eerste waaier. De rest van het veld krijgt straks minuten aangesmeerd. . Nog 12 km De eerste achtervolgers hinken 50 seconden achterop. Het gaat om Rolland en Rossetto, die oorspronkelijk deel uitmaakten van de eerste waaier.



De rest van het veld krijgt straks minuten aangesmeerd.

15:25 15 uur 25. De laatste kilometers zijn zo vlak als een biljartlaken en de wind staat niet meer zo gunstig. We verwachten dan ook niet veel wijzigingen meer in de samenstelling van de eerste groep. . De laatste kilometers zijn zo vlak als een biljartlaken en de wind staat niet meer zo gunstig. We verwachten dan ook niet veel wijzigingen meer in de samenstelling van de eerste groep.

15:23 In de kopgroep loopt de samenwerking nog gesmeerd. 15 uur 23. In de kopgroep loopt de samenwerking nog gesmeerd

15:19 15 uur 19. Met 23 renners duiken we de finale in. De belangrijkste namen: - Julian Alaphilippe - Cedric Beullens - Richard Carapaz - Filippo Ganna - Pierre Latour - Nairo Quintana - Sep Vanmarcke - Ilan Van Wilder - Viktor Verschaeve - Louis Vervaeke - Elia Viviani . Met 23 renners duiken we de finale in.



De belangrijkste namen:

- Julian Alaphilippe

- Cedric Beullens

- Richard Carapaz

- Filippo Ganna

- Pierre Latour

- Nairo Quintana

- Sep Vanmarcke

- Ilan Van Wilder

- Viktor Verschaeve

- Louis Vervaeke

- Elia Viviani



15:14 Belg stapt uit koers. We hebben vandaag al afscheid moeten nemen van Emiel Vermeulen. Onze snelle landgenoot kwam al vroeg in de waaieroorlog in de problemen en is uit de wedstrijd gestapt. Nog meer opgaves vandaag: Patrick Bevin (na een val) en Gorka Izagirre. . 15 uur 14. Belg stapt uit koers We hebben vandaag al afscheid moeten nemen van Emiel Vermeulen. Onze snelle landgenoot kwam al vroeg in de waaieroorlog in de problemen en is uit de wedstrijd gestapt.



Nog meer opgaves vandaag: Patrick Bevin (na een val) en Gorka Izagirre.

15:12 Alaphilippe blijft sprokkelen. Ook de 2e tussensprint is spek voor de bek van Julian Alaphilippe. Dankzij de bonificatieseconden komt de wereldkampioen nu tot op 11 seconden van leider Ganna. Aan de streep liggen er voor de winnaar 10 seconden te rapen. . 15 uur 12. Alaphilippe blijft sprokkelen Ook de 2e tussensprint is spek voor de bek van Julian Alaphilippe. Dankzij de bonificatieseconden komt de wereldkampioen nu tot op 11 seconden van leider Ganna. Aan de streep liggen er voor de winnaar 10 seconden te rapen.

15:09 Alaphilippe is een van de smaakmakers in de eerste waaier. 15 uur 09. Alaphilippe is een van de smaakmakers in de eerste waaier

15:05 15 uur 05. Nog 30 km. Belgen in de eerste waaier: - Ilan Van Wilder (Quick Step-Alpha Vinyl) - Louis Vervaeke (Quick Step-Alpha Vinyl) - Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) - Cedric Beullens (Lotto-Soudal) - Viktor Verschaeve (Lotto-Soudal) . Nog 30 km Belgen in de eerste waaier: - Ilan Van Wilder (Quick Step-Alpha Vinyl)

- Louis Vervaeke (Quick Step-Alpha Vinyl)

- Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech)

- Cedric Beullens (Lotto-Soudal)

- Viktor Verschaeve (Lotto-Soudal)

15:03 15 uur 03. In de groep der geslagenen komen de frustraties stilaan naar boven. Groupama-FDJ heeft met Démare de slag gemist en vraagt aan Cofidis om wat beter rond te draaien in de achtervolging. . In de groep der geslagenen komen de frustraties stilaan naar boven. Groupama-FDJ heeft met Démare de slag gemist en vraagt aan Cofidis om wat beter rond te draaien in de achtervolging.

14:56 De wind is ondertussen wat gaan liggen, maar de wapens hebben al gekletterd. 14 uur 56. De wind is ondertussen wat gaan liggen, maar de wapens hebben al gekletterd

14:51 14 uur 51. Viviani favoriet voor dagwinst. Als het tot een sprint komt, is Elia Viviani op papier de snelste man in waaier 1. Al zal ook Julian Alaphilippe meedoen om bonificatieseconden te sprokkelen. Van Belgische zijde is het uitkijken naar Cédric Beullens. De jonge Lotto-renner etaleerde vooral in de jeugdcategorieën al zijn snelle benen. . Viviani favoriet voor dagwinst Als het tot een sprint komt, is Elia Viviani op papier de snelste man in waaier 1. Al zal ook Julian Alaphilippe meedoen om bonificatieseconden te sprokkelen.



Van Belgische zijde is het uitkijken naar Cédric Beullens. De jonge Lotto-renner etaleerde vooral in de jeugdcategorieën al zijn snelle benen.

14:47 De muil van de eerste waaier: u herkent veel Ineos-shirts en Sep Vanmarcke. 14 uur 47. De muil van de eerste waaier: u herkent veel Ineos-shirts en Sep Vanmarcke

14:44 Alaphilippe wint sprint. Bij de tussensprint duwt Alaphilippe als eerste zijn wiel over de streep. Voor Paret-Peintre en Vervaeke. Door de 3 bonificatieseconden die Alaphilippe krijgt, nadert hij in het klassement tot op 14 tellen van FIlippo Ganna. . 14 uur 44. Alaphilippe wint sprint Bij de tussensprint duwt Alaphilippe als eerste zijn wiel over de streep. Voor Paret-Peintre en Vervaeke. Door de 3 bonificatieseconden die Alaphilippe krijgt, nadert hij in het klassement tot op 14 tellen van FIlippo Ganna.