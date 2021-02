LIVE: Tour de la Provence: ontbindt Alaphilippe vandaag zijn duivels?

Hardrijders Rémi Cavagna en Yves Lampaert bepalen al een tijdje het tempo in het peloton. Ze geven de 5 vluchters geen vrijheid: peloton op 2'30". Wil Julian Alaphilippe er al vroeg korte metten mee maken?

De lucht was al een tijdje zwanger van regen, maar nu zijn daar de eerste regendruppels die steeds sneller uit de hemel vallen.

De renners in de kop van de koers hebben samengeteld 0 WorldTourzeges. Het zijn kleinere garnalen waarvan het peloton geen schrik moet hebben. Toch houden ze de voorsprong beperkt.

Het peloton laat er geen gras over groeien en hervat zijn opmars. De voorsprong slinkt tot 2'55".

De sanitaire stop heeft de mannen voorin een minuutje extra opgeleverd. 3'30" is de achterstand van het peloton op de 5 koplopers.

13 uur 29. Plaspauze in het peloton. Het ziet ernaar uit dat dit scenario nog even zal standhouden. In het peloton houden ze een sanitaire stop, dus de koplopers kunnen hun voorsprong nog wat uitbouwen. .