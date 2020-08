Primoz Roglic en Jumbo-Visma delen Ineos een tik voor de Tour uit

Bennett moet lossen. Nog twee mannetjes van Jumbo-Visma blijven over.

15 uur 25. Bennett moet lossen. Nog twee mannetjes van Jumbo-Visma blijven over. .

15:19

15 uur 19. Nog 5 km: Wie heeft nog een cartouche in de benen? Jumbo-Visma heeft nog steeds alles onder controle. Roglic heeft nog geen trap te veel gegeven. Wat kan Bernal tegen het Jumbo-offensief beginnen? Of gaat Mollema, Conti of Quintana iedereen verrassen? .