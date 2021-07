LIVESTREAM Tour: 3 Belgen rijden weg uit droomgroep met Van Aert en VDP

15:45 15 uur 45. Mohoric kan het niet wegsteken: hij heeft een superdag. Michel Wuyts. Mohoric kan het niet wegsteken: hij heeft een superdag. Michel Wuyts

15:41 15 uur 41. De leiders zijn aan de Côte de la Croix de la Libération begonnen. In de groep met Van der Poel en Van Aert mogen ze niet te lang meer wachten, want het verschil is al bijna 2 minuten.

15:37 15 uur 37. Mohoric is een gevaarlijke klant, maar hij heeft wel al veel gegeven daarnet. Michel Wuyts.

15:34 15 uur 34. De 4 leiders vertegenwoordigen 4 verschillende ploegen, dus de samenwerking is optimaal. In de groep-Van der Poel moet zijn ploegmaat Meurisse veel kolen uit het vuur halen.

15:32 15 uur 32. Stuyven en Campenaerts knallen naar het kopduo. Stuyven en Campenaerts knallen naar het kopduo

15:32 15 uur 32. 75% Belgen in de spits. De samensmelting is een feit: Mohoric moet voort met 3 Belgen: Van Moer, Campenaerts en Stuyven. Het verschil met de groep-Van der Poel is een minuutje.

15:31 15 uur 31. Stuyven rijdt al een ganse dag "op economie". José De Cauwer.

15:28 15 uur 28. In de groep met Van der Poel en Van Aert is het nu voortdurend prikken en dan weer inhouden. Zo gaat het natuurlijk niet vooruit. Stuyven en Campenaerts zijn bijna vooraan geraakt, dan zouden we 3 Belgen in de spits krijgen. . In de groep met Van der Poel en Van Aert is het nu voortdurend prikken en dan weer inhouden. Zo gaat het natuurlijk niet vooruit. Stuyven en Campenaerts zijn bijna vooraan geraakt, dan zouden we 3 Belgen in de spits krijgen.

15:25 15 uur 25. Verschillen. Stuyven en Campenaerts naderen tot op een goeie halve minuut van Van Moer en Mohoric. In de grote groep blijft het onrustig. Iedereen kijkt naar Van der Poel en Van Aert, maar die kunnen niet op alles springen. En het peloton? Dat volgt inmiddels al op 7'30".

En het peloton? Dat volgt inmiddels al op 7'30".

15:24 15 uur 24. Cavendish past. Cavendish laat zijn dikke tong zien, nadat hij nog eerst een drinkbus was gaan halen voor Asgreen. De finale is nu echt ingezet, nu zal het niet meer stilvallen.

15:22 15 uur 22. Belgische tegenaanval. Alsof ze het met elkaar hadden afgesproken springen Stuyven en Campenaerts weg uit de grote groep. Ze zullen wel moeten anticiperen, want tegen de klimmerstypes komen ze wellicht tekort in de finale.

15:19 15 uur 19. Bij Total, de ploeg van Latour, beginnen ze weer zenuwachtig te worden en dus steken ze UAE toch weer een handje toe in de achtervolging. . Bij Total, de ploeg van Latour, beginnen ze weer zenuwachtig te worden en dus steken ze UAE toch weer een handje toe in de achtervolging.

15:16 Van Moer schuwt het kopwerk niet. 15 uur 16. Van Moer schuwt het kopwerk niet

15:15 15 uur 15. Van der Poel laat duidelijk blijken dat hij de etappe wil winnen. José De Cauwer.

15:15 15 uur 15. Nibali is inmiddels al teruggefloten. We zitten in een een overgangsstukje naar de Côte de la Croix de Libération. Vanaf dan is het de ene lekkernij na de andere tot de finish. Tenzij je al meer dan 200 kilometer op de fiets hebt gezeten. Dan denk je daar wellicht anders over.

15:13 15 uur 13. Van Aert zit nu al een tijdje in de wachtkamer, verstandig als hij is. José De Cauwer.

15:12 15 uur 12. Nibali wil de oversteek naar voor maken. Nibali wil de oversteek naar voor maken

15:11 15 uur 11. Aanval Nibali! Vincenzo Nibali wacht niet tot de diepe finale. In een stukje afdaling vindt hij zijn geliefkoosde terrein om oorlog te maken.

15:10 15 uur 10. In het peloton komen ze op meer dan 7 minuten van de 2 leiders over de top van de Côte de Glux-en-Glenne. . In het peloton komen ze op meer dan 7 minuten van de 2 leiders over de top van de Côte de Glux-en-Glenne.