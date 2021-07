LIVESTREAM Tour: Uitkijken naar Asgreen en Küng, Van Aert vertrekt om 16.43 u

15:22 15 uur 22. Mocht het straks een nagelbijter worden: de finish is niet van de poes. De hellende slothectometers kunnen iemand kraken of maken. . Mocht het straks een nagelbijter worden: de finish is niet van de poes. De hellende slothectometers kunnen iemand kraken of maken.

15:21 15 uur 21. Terwijl Kasper Asgreen al de helft van het parcours heeft verorberd, tellen we af naar de start van de Europese kampioen in dit onderdeel. Stefan Küng wordt gelanceerd om 15.33 u.

15:15 15 uur 15. Kasper Asgreen rijdt met allure rond. Het hoeft niet te verbazen dat hij na 7 kilometer sneller is dan Stefan Bissegger en co.

15:14 15 uur 14. Ik wacht een beetje af met uitspraken te doen over Wout van Aert. Mocht het niet lukken, dan zal er altijd wel een uitleg zijn. Ik hoop vooral op een maatstaf voor Tokio. Michel Wuyts

15:09 15 uur 09. Als we van de duivel spreken: Thomas De Gendt eindigt op net geen 2 minuten van de Zwitserse leider. Parijs bereiken zal voor De Gendt als een opluchting aanvoelen.

15:07 15 uur 07. Ook "adieu" voor Gilbert. Philippe Gilbert volgt het voorbeeld van Thomas De Gendt: ook de ex-wereldkampioen geeft bij de Franse tv aan dat hij niet meer zal terugkeren naar "La Grande Boucle". Het wordt een emotioneel criterium in Parijs morgen.

15:06 15 uur 06. De voorlopige top 10 in Saint-Emilion: Bissegger, Bjerg, Armirail; Wright, Walscheid, Perez, Durbridge, Devenyns, Rickaert en Swift.

15:03 15 uur 03. Asgreen. We hebben al veel Danish Dynamite gezien in deze Tour. We spotten nog zo'n brokje: Kasper Asgreen slaat zijn vleugels uit. Zijn tijdrit zal Wout van Aert met belangstelling volgen.

15:02 15 uur 02. "Ik heb niet kunnen genieten van de mooie omgeving", lacht Greg Van Avermaet na de tijdrit in het zonnetje. "Het is een parcours voor Wout van Aert, maar de laatste tijdrit in de Tour is niet alleen voer voor specialisten, ook voor frisse renners. Er kunnen verrassingen zijn."

14:59 14 uur 59. Nog een Belg op het startpodium: Oliver Naesen wordt losgelaten. Van de 22 Belgische starters in Brest zijn we 6 landgenoten kwijtgespeeld: Tim Merlier, Jasper De Buyst, Loïc Vliegen, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts en Tosh Van der Sande.

14:55 14 uur 55. Mikkel Bjerg staat 2e aan de finish, met Brandon McNulty telt UAE nog zo'n jonge topper. De Amerikaan was in de jeugd ook een steengoede tijdrijder, maar heeft na zijn overstap vooral aan zijn klimcapaciteiten geschaafd. In de eerste tijdrit speelde hij geen rol van betekenis na een val.

14:51 14 uur 51. Na 7 kilometer in Pomerol zijn de verschillen nog behoorlijk klein, maar er liggen toch valkuilen op dit parcours. Aan de finish loopt de rekening voor sommigen al fors op: Sean Bennett sluit er de rij op 5'25" van Stefan Bissegger.

14:46 14 uur 46. Philippe Gilbert zet een punt achter zijn tijdrit en doet dat in de lijn van zijn Tour: ver in de achterhoede. Keert hij volgend jaar nog eens terug? Na zijn vorige opgaves, telkens na een val, wilde Gilbert in 2021 absoluut naar de Tour en wilde hij vooral Parijs bereiken. Meer dan dat zat er de voorbije weken ook niet in.

14:41 14 uur 41. Met De Gendt, Matthews en Rui Costa pakken we dit intermezzo aan. Het komende halfuur zullen we vooral de start van McNulty, Asgreen, Kwiatkowski en Van Moer opvolgen.

14:37 14 uur 37. Zo'n tijdrit aan het einde van 3 weken is voor een groot deel ook een kwestie van motivatie. Michel Wuyts