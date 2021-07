LIVE Tour: Uitkijken naar Asgreen en Küng, Van Aert vertrekt om 16.43 u

13:18 13 uur 18. Intussen ook "en route": Chris Froome. De Brit rijdt deze Tour zonder ongelukken dus uit, maar Froome doet dat wel met een achterstand van meer dan 4 uur op Tadej Pogacar. In 2013 en 2016 won Froome nog tijdritten in de Tour, maar dat is vandaag een utopie. . Intussen ook "en route": Chris Froome. De Brit rijdt deze Tour zonder ongelukken dus uit, maar Froome doet dat wel met een achterstand van meer dan 4 uur op Tadej Pogacar. In 2013 en 2016 won Froome nog tijdritten in de Tour, maar dat is vandaag een utopie.

13:14 13 uur 14. De weeromstandigheden zijn uitstekend: meer dan 25 graden en amper een wolkje aan de hemel. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1).

13:13 13 uur 13. Wat Tim Declercq betreft: hij wordt de opvolger van Wim Vansevenant, de laatste Belgische rode lantaarn. De vader van Mauri, nu ploegmaat van Declercq bij Deceuninck-Quick Step, was de laatste van het pak tussen 2006 en 2008. Met 3 nominaties is hij recordhouder.

13:11 13 uur 11. 280 hoogtemeters. Het peloton heeft de voorbije dagen afgezien in de bergen, vandaag moet er amper hoogteverschil overbrugd worden. Op dag 5 telden we ruim 300 hoogtemeters in de tijdrit, vandaag ligt dat aantal nog wat lager.

13:09 13 uur 09. Voor Deceuninck-Quick Step is dit het drukste uur van de dag. Dankzij alle buschauffeurs heeft Mark Cavendish het slotweekend bereikt, maar de groene trui en zijn makkers staan allemaal in de staart van het klassement. Zij werken hun opdracht in deze openingsfase af.

13:05 13 uur 05. In deze fase van het startveld gaan de renners elke anderhalve minuut van start. Vanaf Harry Sweeny (14.29 u) krijgen we een interval van 2 minuten.

13:05 13 uur 05. Hier gaan we met Tim Declercq, de rode lantaarn in deze Tour. Zijn "ereprijs" lijkt binnen, want zijn "voorsprong" op Cees Bol bedraagt meer dan 21 minuten.

13:01 13 uur 01. Geen verrassing: André Greipel bevestigt dat hij na dit seizoen stopt.

12:45 12 uur 45. 63,5 kilometer. Een tijdrit in Saint-Emilion in de Tour, het is geen primeur. De laatste aankomstplaats in het wijnstadje dateert van 1996. Jan Ullrich won er de tijdrit van liefst 63,5 kilometer en stelde er zijn 2e plaats in het eindklassement na ploegmakker Bjarne Riis veilig.

12:44 12 uur 44. RETRO: Jan Ullrich wint tijdrit in Saint-Emilion in 1996.

12:43 12 uur 43. Eén en livestream. Over 20 minuten trekt Tim Declercq het bal op gang. Vanaf 14.05 u beginnen Michel Wuyts en José De Cauwer aan hun tijdrit op Eén. Radio 1 is vanaf 13 u al op de afspraak.

11:47 11 uur 47. Wout van Aert verkent. De weersomstandigheden zijn alvast opperbest.

10:58 10 uur 58. Heisa over aangepaste ouftits. Net als vorig jaar is er weer wat commotie over de tijdrituitrustingen die de organisator overhandigt aan de leiders van de klassementen. Ploegen doen er alles aan om hun tijdritoutfit zo aerodynamisch mogelijk te maken en balen dan ook dat ze - met een leider in een (neven)klassement in hun gelederen - gedwongen worden om over te schakelen naar de outfit van de kledingpartner van de organisatie. Jumbo-Visma was vorig jaar al ontevreden over de gele trui voor Primoz Roglic, deze keer is er gekibbel over de uitrusting van Jonas Vingegaard. De Deense revelatie werd in de eerdere tijdrit 3e, maar performance manager Mathieu Heijboer vreest dat de witte Deen vandaag zal worden afgeremd. De frustratie wordt deels verklaard door het gegeven dat Vingegaard niet de eigenaar is van die witte trui, maar moet inspringen voor de gele Tadej Pogacar.

De Deense revelatie werd in de eerdere tijdrit 3e, maar performance manager Mathieu Heijboer vreest dat de witte Deen vandaag zal worden afgeremd.

De frustratie wordt deels verklaard door het gegeven dat Vingegaard niet de eigenaar is van die witte trui, maar moet inspringen voor de gele Tadej Pogacar.

