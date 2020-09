Trekken we vandaag waaiers in de Tour? Of houden we het op een sprint?

21:14

21 uur 14. Retro: Rik Verbrugghe boekt zijn enige ritzege in Lavaur. Voor de diehards doet aankomstplaats Lavaur wellicht een belletje rinkelen. In 2001 boekte Rik Verbrugghe er zijn eerste en enige ritzege in de Ronde van Frankrijk. Hij had wat last van zijn bril, maar in een sprint met z'n tweeën klopte de huidige bondscoach wel de Italiaan Marco Pinotti. Alessandro Petacchi was de snelste in de pelotonsprint voor Sylvain Chavanel en Nico Mattan. .