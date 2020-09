LIVESTREAM Tour: Sprinters? Punchers? Waaiers? Kijk naar de finale

17:34 17 uur 34. Ook Naesen haakt af. "Is hij wel goed genoeg?", vraagt Michel Wuyts zich af. . Ook Naesen haakt af. "Is hij wel goed genoeg?", vraagt Michel Wuyts zich af.

17:34 17 uur 34. Wordt ook bij de gelosten gemeld: ex-gele trui Hirschi. . Wordt ook bij de gelosten gemeld: ex-gele trui Hirschi.

17:33 17 uur 33. Mollema is aan het harken, maar neemt zijn plaats weer in. Niet iedereen is teruggekomen: sommigen laten bewust lopen. Nog 5 kilometer. . Mollema is aan het harken, maar neemt zijn plaats weer in. Niet iedereen is teruggekomen: sommigen laten bewust lopen. Nog 5 kilometer.

17:31 17 uur 31. Een trosje van zo'n 40 renners, met onder meer Mollema en Martinez, moet wat terrein goedmaken. Maar dat zal zo meteen wel in kannen en kruiken komen. . Een trosje van zo'n 40 renners, met onder meer Mollema en Martinez, moet wat terrein goedmaken. Maar dat zal zo meteen wel in kannen en kruiken komen.

17:31 17 uur 31. Een schuchtere poging. Zonder steun schuift Alaphilippe uitstekend op. De inspanning van Rowe en co wordt wel al min of meer gestaakt. Er komt geen steun en dus krijgen we weer bolvorming voorin. . Een schuchtere poging Zonder steun schuift Alaphilippe uitstekend op. De inspanning van Rowe en co wordt wel al min of meer gestaakt. Er komt geen steun en dus krijgen we weer bolvorming voorin.

17:30 17 uur 30. Jawel, Ineos dynamiteert. Daar duiken de eerste scheurtjes op. Kwiatkowski en Rowe proberen de boel te forceren. . Jawel, Ineos dynamiteert. Daar duiken de eerste scheurtjes op. Kwiatkowski en Rowe proberen de boel te forceren.

17:29 17 uur 29. De mannen van Ineos droppen nu toch een bommetje en trekken het peloton op een lint. Wat brengt dat teweeg? . De mannen van Ineos droppen nu toch een bommetje en trekken het peloton op een lint. Wat brengt dat teweeg?

17:28 17 uur 28. Nog 10 kilometer. We snellen de boog van de laatste 10 km voorbij. Vanaf nu loopt het wegdek zoetjesaan op. . Nog 10 kilometer We snellen de boog van de laatste 10 km voorbij. Vanaf nu loopt het wegdek zoetjesaan op.

17:27 17 uur 27. Zelden was de eendracht zo groot in het peloton. Michel Wuyts . Zelden was de eendracht zo groot in het peloton. Michel Wuyts

17:26 17 uur 26. Strijdlust voor Poels. Mooie zet van de jury: Wout Poels (Bahrein-McLaren) kwam door zijn blessures even in de problemen, maar ontvangt een beloning. Hij ontvangt de prijs voor de strijdlust. . Strijdlust voor Poels Mooie zet van de jury: Wout Poels (Bahrein-McLaren) kwam door zijn blessures even in de problemen, maar ontvangt een beloning. Hij ontvangt de prijs voor de strijdlust.

17:24 17 uur 24. Nog 13 kilometer. Allé vooruit: trek het feest maar in gang. Het zijn vooral de klassementsploegen die de wet dicteren. Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step spelen nog altijd verstoppertje. . Nog 13 kilometer Allé vooruit: trek het feest maar in gang. Het zijn vooral de klassementsploegen die de wet dicteren. Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step spelen nog altijd verstoppertje.

17:22 17 uur 22. Moeten we de wereldkampioen schrappen voor de sprint? Hij belandt tussen de volgwagens. We weten niet meteen of er sprake is van pech. . Moeten we de wereldkampioen schrappen voor de sprint? Hij belandt tussen de volgwagens. We weten niet meteen of er sprake is van pech.

17:21 17 uur 21. We gaan naar een sprint. Het terrein leent zich niet tot iets anders en ook de wind zit niet gunstig: pal op de kop. Renaat Schotte op de motor. We gaan naar een sprint. Het terrein leent zich niet tot iets anders en ook de wind zit niet gunstig: pal op de kop. Renaat Schotte op de motor

17:20 Côte de Saint-Vincent-de-Barrès. De bergpunten zijn op. Wie anders dan Cosnefroy plant er zijn vlag. . 17 uur 20. Côte de Saint-Vincent-de-Barrès De bergpunten zijn op. Wie anders dan Cosnefroy plant er zijn vlag.

17:18 17 uur 18. Op het bergje zakt de snelheidsmeter. Het ziet er naar uit dat we ook geen inkt meer aan de wind moeten verspillen. Alles op de sprint, al dan niet met punchers als smaakmaker. . Op het bergje zakt de snelheidsmeter. Het ziet er naar uit dat we ook geen inkt meer aan de wind moeten verspillen. Alles op de sprint, al dan niet met punchers als smaakmaker.

17:16 17 uur 16. Wie zich niet met de zaken moeit, is Thibaut Pinot. Hij glimlacht terwijl hij toch erg ver zit. Een risicootje? . Wie zich niet met de zaken moeit, is Thibaut Pinot. Hij glimlacht terwijl hij toch erg ver zit. Een risicootje?

17:15 17 uur 15. Carapaz heeft een nieuw achterwiel nodig en moet ook achtervolgen. Carapaz heeft een nieuw achterwiel nodig en moet ook achtervolgen

17:13 17 uur 13. Nog 20 kilometer. We naderen de voet van het laatste bergje. Carapaz pikt weer aan. In het peloton blazen ze even uit. . Nog 20 kilometer We naderen de voet van het laatste bergje. Carapaz pikt weer aan. In het peloton blazen ze even uit.

17:13 17 uur 13. Opvallend: Deceuninck-Quick Step kiest voorlopig voor de achtergrond. . Michel Wuyts . Opvallend: Deceuninck-Quick Step kiest voorlopig voor de achtergrond. Michel Wuyts

17:11 17 uur 11. Pech voor Carapaz. Bergop stokt de machine, op het vlakke komt Ineos wel tot zijn recht. Ze nemen het heft in handen, maar net op dat moment moet Carapaz geholpen worden met een mechanisch defect. De Giro-winnaar heeft al 45 seconden verloren in het klassement. . Pech voor Carapaz Bergop stokt de machine, op het vlakke komt Ineos wel tot zijn recht. Ze nemen het heft in handen, maar net op dat moment moet Carapaz geholpen worden met een mechanisch defect. De Giro-winnaar heeft al 45 seconden verloren in het klassement.

17:09 17 uur 09. Na zijn eenzame jacht pikt Kuss weer aan in het peloton. Martin, Loetsenko, Rowe en Declercq zijn de mannen die hun speerpunten in een zetel moeten zetten. . Na zijn eenzame jacht pikt Kuss weer aan in het peloton. Martin, Loetsenko, Rowe en Declercq zijn de mannen die hun speerpunten in een zetel moeten zetten.

17:07 Lekke band. De volgwagen van Bora houdt halt: Grossschartner staat achteraan lek. Nog 25 kilometer. . 17 uur 07. Lekke band De volgwagen van Bora houdt halt: Grossschartner staat achteraan lek. Nog 25 kilometer.

17:05 17 uur 05. Het gaat nu snoeihard. Ook de gele trui daagt voor het eerst op. Over iets minder dan 10 kilometer tackelen we nog een heuveltje van 4e categorie. . Het gaat nu snoeihard. Ook de gele trui daagt voor het eerst op. Over iets minder dan 10 kilometer tackelen we nog een heuveltje van 4e categorie.

17:04 17 uur 04. Jumbo-Visma kiest voor de veilige zone en dat is natuurlijk helemaal vooraan. Martin en co dicteren het tempo. . Jumbo-Visma kiest voor de veilige zone en dat is natuurlijk helemaal vooraan. Martin en co dicteren het tempo.

17:04 17 uur 04. Wie de strijdlust krijgt vandaag? Krijgen we 10 minuten bedenktijd? . Michel Wuyts . Wie de strijdlust krijgt vandaag? Krijgen we 10 minuten bedenktijd? Michel Wuyts

17:02 17 uur 02. Kuss moet tussen de wagens een 40-tal seconden uitwissen, Poels zit na zijn dipje weer veilig in het peloton. . Kuss moet tussen de wagens een 40-tal seconden uitwissen, Poels zit na zijn dipje weer veilig in het peloton.

17:00 17 uur . Ook Bora-Hansgrohe en Deceuninck-Quick Step kloppen op de deur. Dat zijn toch traditionele waaierploegen. We zijn wakker! . Ook Bora-Hansgrohe en Deceuninck-Quick Step kloppen op de deur. Dat zijn toch traditionele waaierploegen. We zijn wakker!

16:58 16 uur 58. Dit kan het breekpunt van de etappe zijn. Of ook niet. Renaat Schotte op de motor. Dit kan het breekpunt van de etappe zijn. Of ook niet. Renaat Schotte op de motor

16:57 Val. Het moest er toch eens van komen. Sepp Kuss staat stil aan een verkeerseiland. Hij zit weer op de fiets met een gescheurd shirt en een geraakte knie. . 16 uur 57. Val Het moest er toch eens van komen. Sepp Kuss staat stil aan een verkeerseiland. Hij zit weer op de fiets met een gescheurd shirt en een geraakte knie.

16:57 16 uur 57. Kuss komt ten val, en moet achtervolgen. Kuss komt ten val, en moet achtervolgen

16:52 16 uur 52. Bahrein-McLaren, NTT, Cofidis, Movistar en Groupama-FDJ: zij mennen nu al een tijdje de grote groep. De twee topblokken voor het klassement en de twee grote sprintersploegen verroeren momenteel geen vin. . Bahrein-McLaren, NTT, Cofidis, Movistar en Groupama-FDJ: zij mennen nu al een tijdje de grote groep. De twee topblokken voor het klassement en de twee grote sprintersploegen verroeren momenteel geen vin.

16:49 16 uur 49. Het gaat nu duidelijk een pakje sneller en er wordt al eens een schoudertje gezet om een goeie positie te bemachtigen. Maar er is zeker geen ploeg die het vuur nog wat wil oppoken. De wind werkt niet mee. Jammer! . Het gaat nu duidelijk een pakje sneller en er wordt al eens een schoudertje gezet om een goeie positie te bemachtigen. Maar er is zeker geen ploeg die het vuur nog wat wil oppoken. De wind werkt niet mee. Jammer!

16:44 16 uur 44. Trekken we snel nog eens het blik van de snelle mannen open? Van Aert, Sagan, Venturini, Bennett, Bonnet, Colbrelli (als hij ooit eens mag), Keukeleire, Stuyven/Theuns/Pedersen, Van Avermaet/Trentin, Viviani, Kristoff, Ewan, Mezgec/Impey, Greipel/Hofstetter, Bonifazio, Nizzolo, Bol en Coquard. . Trekken we snel nog eens het blik van de snelle mannen open? Van Aert, Sagan, Venturini, Bennett, Bonnet, Colbrelli (als hij ooit eens mag), Keukeleire, Stuyven/Theuns/Pedersen, Van Avermaet/Trentin, Viviani, Kristoff, Ewan, Mezgec/Impey, Greipel/Hofstetter, Bonifazio, Nizzolo, Bol en Coquard.

16:42 16 uur 42. Wout Poels (Bahrein-McLaren) buigt zijn hoofd. De snok voorin is er voor hem te veel aan. De Nederlander moet het peloton laten gaan. . Wout Poels (Bahrein-McLaren) buigt zijn hoofd. De snok voorin is er voor hem te veel aan. De Nederlander moet het peloton laten gaan.

16:41 16 uur 41. Nog 47 kilometer. Achteraan moeten ze nu toch vol aan de bak om scheurtjes te vermijden. We maken ons zoetjesaan op voor het laatste wedstrijduur. Meestal kan een bijzonder lang en ontgoochelend voorspel toch nog vuurwerk opleveren. Laat maar komen! . Nog 47 kilometer Achteraan moeten ze nu toch vol aan de bak om scheurtjes te vermijden. We maken ons zoetjesaan op voor het laatste wedstrijduur. Meestal kan een bijzonder lang en ontgoochelend voorspel toch nog vuurwerk opleveren. Laat maar komen!

16:40 16 uur 40. In de afdaling draaien de beentjes iets vlotter rond. "Opgelet als het plots sneller gaat na een dagje keuvelen", merken onze commentatoren op. Het asfalt is ook wat ruiger geworden. . In de afdaling draaien de beentjes iets vlotter rond. "Opgelet als het plots sneller gaat na een dagje keuvelen", merken onze commentatoren op. Het asfalt is ook wat ruiger geworden.

16:38 16 uur 38. Vive le Vélo. We zijn benieuwd hoeveel tijd Vive le Vélo vanavond zal besteden aan "het uitgebreide ritverslag". Afspraak om 21.30u op Eén met gasten Bert De Backer, Zdenek Stybar en Tim Brys. . Vive le Vélo We zijn benieuwd hoeveel tijd Vive le Vélo vanavond zal besteden aan "het uitgebreide ritverslag". Afspraak om 21.30u op Eén met gasten Bert De Backer, Zdenek Stybar en Tim Brys.

16:38 16 uur 38. Cosnefroy raapt een puntje op voor de bollen op de Col de Serre Colon. Cosnefroy raapt een puntje op voor de bollen op de Col de Serre Colon

16:35 Col de Serre Colon. Op de top ligt 1 puntje en dat wordt opgeraapt door de bergkoning. Benoît Cosnefroy (AG2R) bouwt zijn bonus een beetje uit. . 16 uur 35. Col de Serre Colon Op de top ligt 1 puntje en dat wordt opgeraapt door de bergkoning. Benoît Cosnefroy (AG2R) bouwt zijn bonus een beetje uit.

16:34 16 uur 34. Er kan nog wel iets gebeuren in de finale. Of daar hoopt iedereen toch op. Want dit is een ouderwetse wandeletappe. Renaat Schotte op de motor. Er kan nog wel iets gebeuren in de finale. Of daar hoopt iedereen toch op. Want dit is een ouderwetse wandeletappe. Renaat Schotte op de motor

16:32 16 uur 32. We zouden het bijna vergeten, maar we moeten nog twee puistjes uitduwen. We trekken naar de eerste hindernis, een colletje van 4 kilometer aan 3,7 procent. . We zouden het bijna vergeten, maar we moeten nog twee puistjes uitduwen. We trekken naar de eerste hindernis, een colletje van 4 kilometer aan 3,7 procent.

16:28 16 uur 28. Peter Sagan kan straks zijn 128e groene trui claimen, maar de Slovaak is zijn leidersplaats voorlopig kwijt aan Sam Bennett. De laatste UCI-zege van de drievoudige wereldkampioen dateert overigens van 10 juli vorig jaar, toen hij de 5e rit in de Tour won. Wanneer komt er een einde aan die droogte? . Peter Sagan kan straks zijn 128e groene trui claimen, maar de Slovaak is zijn leidersplaats voorlopig kwijt aan Sam Bennett.

De laatste UCI-zege van de drievoudige wereldkampioen dateert overigens van 10 juli vorig jaar, toen hij de 5e rit in de Tour won. Wanneer komt er een einde aan die droogte?

16:25 16 uur 25. Wat zegt de Chiro? Tom Boonen was kritisch over de aanpak bij Trek-Segafredo: zij wisselen af tussen Mads Pedersen, Edward Theuns en Jasper Stuyven in de sprintersritten. Wiens kaart trekken ze vandaag? Pedersen werd 2e in Nice, Theuns 6e in Sisteron. Vandaag dan maar Stuyven? . Wat zegt de Chiro? Tom Boonen was kritisch over de aanpak bij Trek-Segafredo: zij wisselen af tussen Mads Pedersen, Edward Theuns en Jasper Stuyven in de sprintersritten. Wiens kaart trekken ze vandaag? Pedersen werd 2e in Nice, Theuns 6e in Sisteron. Vandaag dan maar Stuyven?

16:23 Gemiddelde snelheid. Hoe zou het nog met het gemiddelde zijn? Dat staat na 3 uur op 40,3 km/u. . 16 uur 23. Gemiddelde snelheid Hoe zou het nog met het gemiddelde zijn? Dat staat na 3 uur op 40,3 km/u.

16:20 Gaat Alaphilippe voor een tweede ritzege? 16 uur 20. Gaat Alaphilippe voor een tweede ritzege?

16:18 16 uur 18. Jumbo-Visma schuift toch duidelijk op. Misschien hebben verkenners signalen gegeven over de wind in de Rhonevallei. . José De Cauwer. Jumbo-Visma schuift toch duidelijk op. Misschien hebben verkenners signalen gegeven over de wind in de Rhonevallei. José De Cauwer

16:17 16 uur 17. De organisatie meldt dat de windstoten tot 50 km/u kunnen oplopen. Als die ook nog eens uit een gunstige richting komen, dan kan er wel iets bewegen. Maar we worden niet meteen verwend. Er zijn nog te veel stroken met beschutting. . De organisatie meldt dat de windstoten tot 50 km/u kunnen oplopen. Als die ook nog eens uit een gunstige richting komen, dan kan er wel iets bewegen. Maar we worden niet meteen verwend. Er zijn nog te veel stroken met beschutting.

16:12 16 uur 12. De ploegen van de klassementsmannen zijn toch bij de pinken. Mocht de wind de kop opsteken, dan willen zij zich uiteraard niet laten verrassen. Maar we durven de boel niet op te kloppen, want het is geen zenuwslopend gedoe. . De ploegen van de klassementsmannen zijn toch bij de pinken. Mocht de wind de kop opsteken, dan willen zij zich uiteraard niet laten verrassen. Maar we durven de boel niet op te kloppen, want het is geen zenuwslopend gedoe.

16:05 16 uur 05. Wielrennen VIDEO: Toptalent Andrea Bagioli is de beste bergop in Coppi e Bartali

16:03 16 uur 03. Coppi e Bartali. Er wordt niet alleen in Frankrijk gekoerst, ook in Italië worden er prijzen uitgedeeld. Deceuninck-Quick Step mag ginds net als gisteren vieren: jonkie Andrea Bagioli was de sterkste op een hellende aankomst. Dinsdag won de Belgische ploeg al de ploegentijdrit. . Coppi e Bartali Er wordt niet alleen in Frankrijk gekoerst, ook in Italië worden er prijzen uitgedeeld. Deceuninck-Quick Step mag ginds net als gisteren vieren: jonkie Andrea Bagioli was de sterkste op een hellende aankomst. Dinsdag won de Belgische ploeg al de ploegentijdrit.

15:58 15 uur 58. Rond 16u hebben we een vaste afspraak en schetsen we het wedstrijdverhaal. Daar passen we vandaag voor, omdat er gewoon geen vlees aan deze rit hangt. Niemand heeft trek in een ontsnapping. En dus trekken we in gesloten orde naar Privas. . Rond 16u hebben we een vaste afspraak en schetsen we het wedstrijdverhaal. Daar passen we vandaag voor, omdat er gewoon geen vlees aan deze rit hangt. Niemand heeft trek in een ontsnapping. En dus trekken we in gesloten orde naar Privas.

15:53 Eten. Het wordt eerder een vieruurtje dan een lunchpauze, maar de renners grijpen toch gretig naar hun zakje. In de bevoorradingszone moeten ook de soigneurs overigens een mondkapje dragen. . 15 uur 53. Eten Het wordt eerder een vieruurtje dan een lunchpauze, maar de renners grijpen toch gretig naar hun zakje. In de bevoorradingszone moeten ook de soigneurs overigens een mondkapje dragen.

15:49 15 uur 49. Bahrein-McLaren is opvallend aanwezig op het beeldscherm. Sprinter Colbrelli ontsnapt niet aan zijn takenpakket: alles op klimmer en kopman Landa, ook in een potentiële kans voor de Italiaanse snelle man. . Bahrein-McLaren is opvallend aanwezig op het beeldscherm. Sprinter Colbrelli ontsnapt niet aan zijn takenpakket: alles op klimmer en kopman Landa, ook in een potentiële kans voor de Italiaanse snelle man.

15:48 Renners nemen uitgebreid de tijd om van de mooie landschappen te genieten. 15 uur 48. Renners nemen uitgebreid de tijd om van de mooie landschappen te genieten

15:48 15 uur 48. Nog 80 kilometer en de snelheid gaat nu volledig uit het peloton. De wind is misschien niet echt een bondgenoot op dit deel van het parcours. . Nog 80 kilometer en de snelheid gaat nu volledig uit het peloton. De wind is misschien niet echt een bondgenoot op dit deel van het parcours.

15:44 15 uur 44. Bij Trek-Segafredo hebben ze hun gele helmen in de bus mogen laten. Het ploegenklassement is nu in handen van EF Pro Cycling. Oude rot Rigoberto Uran is hun sterkste man in het klassement: 15e op 17 seconden van leider Julian Alaphilippe. . Bij Trek-Segafredo hebben ze hun gele helmen in de bus mogen laten. Het ploegenklassement is nu in handen van EF Pro Cycling. Oude rot Rigoberto Uran is hun sterkste man in het klassement: 15e op 17 seconden van leider Julian Alaphilippe.

15:36 15 uur 36. Het gewicht van de koers valt toch weer op de schouders van Deceuninck-Quick Step. Jungels en Cavagna lossen elkaar af, al hoeven ze niet meteen superdiep te gaan door het gebrek aan klopjacht op een kopgroep. . Het gewicht van de koers valt toch weer op de schouders van Deceuninck-Quick Step. Jungels en Cavagna lossen elkaar af, al hoeven ze niet meteen superdiep te gaan door het gebrek aan klopjacht op een kopgroep.

15:32 15 uur 32. Of Van Aert met deze klimmersbenen een kandidaat is voor het WK in Imola? Ik ben geneigd om ja te zeggen. Michel Wuyts . Of Van Aert met deze klimmersbenen een kandidaat is voor het WK in Imola? Ik ben geneigd om ja te zeggen. Michel Wuyts

15:30 15 uur 30. Privas hield vorig jaar overigens een generale repetitie in de Ronde van de Toekomst. De Zwitser Stefan Bissegger won die etappe. Van dat jonge peloton rijden Harold Tejada (Astana) en Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) hier mee met de grote jongens. . Privas hield vorig jaar overigens een generale repetitie in de Ronde van de Toekomst. De Zwitser Stefan Bissegger won die etappe. Van dat jonge peloton rijden Harold Tejada (Astana) en Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) hier mee met de grote jongens.

15:30 Bob Jungels aan het werk op kop van het peloton. 15 uur 30. Bob Jungels aan het werk op kop van het peloton

15:27 Terug naar de Dauphiné van 2008: Valverde wint in Privas. 15 uur 27. Terug naar de Dauphiné van 2008: Valverde wint in Privas

15:26 15 uur 26. Valverde in Privas. Zoals dat wel vaker gaat, mogen aankomstplaatsen in de Tour eerst een paar keer opwarmen in Parijs-Nice of de Dauphiné. Privas ontving de Dauphiné voor het laatst in 2008. Alejandro Valverde was toen de sterkste voor Thor Hushovd. De intussen 40-jarige Spanjaard lijkt vierkant te draaien. In deze Tour moet hij zich voorlopig beperken tot een figurantenrol. . Valverde in Privas Zoals dat wel vaker gaat, mogen aankomstplaatsen in de Tour eerst een paar keer opwarmen in Parijs-Nice of de Dauphiné.

Privas ontving de Dauphiné voor het laatst in 2008. Alejandro Valverde was toen de sterkste voor Thor Hushovd.

De intussen 40-jarige Spanjaard lijkt vierkant te draaien. In deze Tour moet hij zich voorlopig beperken tot een figurantenrol.

15:23 15 uur 23. We trekken straks naar Montélimar, de stad van de nougat. Daar kan de wind een rol spelen, maar wie weet wordt het ook daar nougatbollen... Renaat Schotte op de motor. We trekken straks naar Montélimar, de stad van de nougat. Daar kan de wind een rol spelen, maar wie weet wordt het ook daar nougatbollen... Renaat Schotte op de motor

15:21 15 uur 21. Een etappe zonder ontsnapping, hebben we dat al eens meegemaakt? In de Tour van 2009 protesteerde het peloton in de 10e etappe tegen het schrappen van de oortjes, die in die editie in twee ritten niet waren toegelaten. Er was toen wel een vlucht, maar zij werden ook in het complot opgenomen. Pas op 30 km van de aankomst kwam er wat animo. Mark Cavendish was uiteindelijk de snelste van het pak. . Een etappe zonder ontsnapping, hebben we dat al eens meegemaakt? In de Tour van 2009 protesteerde het peloton in de 10e etappe tegen het schrappen van de oortjes, die in die editie in twee ritten niet waren toegelaten.

Er was toen wel een vlucht, maar zij werden ook in het complot opgenomen. Pas op 30 km van de aankomst kwam er wat animo. Mark Cavendish was uiteindelijk de snelste van het pak.

15:19 15 uur 19. Nog 100 kilometer. Het hoeft niet te verbazen dat we niet meteen op het snelste schema peddelen. De finish mogen we na 17.30u verwachten. . Nog 100 kilometer Het hoeft niet te verbazen dat we niet meteen op het snelste schema peddelen. De finish mogen we na 17.30u verwachten.

15:14 15 uur 14. Ook de Franse regie zoekt Wout van Aert op. "Hij krijgt pluimen in de internationale pers. Hij heeft indruk gemaakt", stellen onze commentatoren vast. "We gaan niet blijven zaniken, maar als iemand anders dat werk voor hem doet, dan kon hij gisteren meegedaan hebben voor ritwinst." . Ook de Franse regie zoekt Wout van Aert op. "Hij krijgt pluimen in de internationale pers. Hij heeft indruk gemaakt", stellen onze commentatoren vast. "We gaan niet blijven zaniken, maar als iemand anders dat werk voor hem doet, dan kon hij gisteren meegedaan hebben voor ritwinst."

15:08 15 uur 08. Jungels, Gibbons en Cras: Deceuninck-Quick Step, NTT en Lotto-Soudal nemen hun verantwoordelijkheid. En intussen tellen we de kilometers af. Nog 108 kilometer. Ook Sunweb en Bora-Hansgrohe zijn overigens van plan om in te schuiven. . Jungels, Gibbons en Cras: Deceuninck-Quick Step, NTT en Lotto-Soudal nemen hun verantwoordelijkheid. En intussen tellen we de kilometers af. Nog 108 kilometer. Ook Sunweb en Bora-Hansgrohe zijn overigens van plan om in te schuiven.

15:03 15 uur 03. Morgen. Morgen is een nieuwe dag, gelukkig maar. Dan krijgen we weer een aankomst bergop voorgeschoteld. De aanloop naar Mont Aigoual is vrij vlak, maar in de finale hebben we een soort van drietrapsraket richting de finish. Wie gisteren weinig overschot had, zal ook morgen niet op zijn gemakje zitten. . Morgen Morgen is een nieuwe dag, gelukkig maar. Dan krijgen we weer een aankomst bergop voorgeschoteld.

De aanloop naar Mont Aigoual is vrij vlak, maar in de finale hebben we een soort van drietrapsraket richting de finish. Wie gisteren weinig overschot had, zal ook morgen niet op zijn gemakje zitten.

15:00 15 uur . Deceuninck-Quick Step en UAE "controleren" het peloton. Ook Groupama-FDJ zit opvallend voorin. . Deceuninck-Quick Step en UAE "controleren" het peloton. Ook Groupama-FDJ zit opvallend voorin.

14:53 14 uur 53. Waarom zwijgen ook de Franse abonnees zoals Cofidis, B&B en Total Direct Energie? Cofidis speelt Viviani uit en heeft met Martin de nummer 5 in het klassement in de gelederen, B&B trekt voluit de kaart van Coquard en Total Direct Energie gelooft misschien wel in Bonifazio. Dat verklaart waarom ook zij geen krachten willen vergooien. . Waarom zwijgen ook de Franse abonnees zoals Cofidis, B&B en Total Direct Energie?

Cofidis speelt Viviani uit en heeft met Martin de nummer 5 in het klassement in de gelederen, B&B trekt voluit de kaart van Coquard en Total Direct Energie gelooft misschien wel in Bonifazio. Dat verklaart waarom ook zij geen krachten willen vergooien.

14:51 14 uur 51. Ook al is de opdracht vandaag een stukje makkelijker, Declercq en Cavagna moeten niet aan de bak. Ploegmakker Jungels is vandaag de eerste werkmier. . Ook al is de opdracht vandaag een stukje makkelijker, Declercq en Cavagna moeten niet aan de bak. Ploegmakker Jungels is vandaag de eerste werkmier.

14:49 14 uur 49. Een verklaring? Ik denk dat de volgwagens geen soelaas zien in een vlucht. Maar dit is alleszins een geschiedenisloze etappe uit het boekje. Er gebeurt helemaal niets. . Renaat Schotte op de motor. Een verklaring? Ik denk dat de volgwagens geen soelaas zien in een vlucht. Maar dit is alleszins een geschiedenisloze etappe uit het boekje. Er gebeurt helemaal niets. Renaat Schotte op de motor

14:45 14 uur 45. In de hotels worden de ploegen strikt gescheiden. Een tochtje zoals vandaag geeft de renners uitgebreid de tijd om wat bij te praten en van gedachten te wisselen. . In de hotels worden de ploegen strikt gescheiden. Een tochtje zoals vandaag geeft de renners uitgebreid de tijd om wat bij te praten en van gedachten te wisselen.

14:42 14 uur 42. De Gendt rijdt even voorop, maar niemand heeft er zin: "Het peloton is lusteloos". De Gendt rijdt even voorop, maar niemand heeft er zin: "Het peloton is lusteloos"

14:39 14 uur 39. Een langgerekte geeuw. Thomas De Gendt zwemt een beetje voor het peloton uit. Hij mag nu echt controleren met een kompaan van die andere Belgische ploeg. Het is toch opvallend dat zelfs de Franse ploegen hun neus ophalen voor een prik. . Een langgerekte geeuw Thomas De Gendt zwemt een beetje voor het peloton uit. Hij mag nu echt controleren met een kompaan van die andere Belgische ploeg.

Het is toch opvallend dat zelfs de Franse ploegen hun neus ophalen voor een prik.

14:39 14 uur 39. Het peloton is lusteloos. Michel Wuyts . Het peloton is lusteloos. Michel Wuyts

14:38 14 uur 38. Het verschil tussen Bennett en Sagan in het groene klassement: 7 punten. . Het verschil tussen Bennett en Sagan in het groene klassement: 7 punten.

14:37 14 uur 37. Bennett is de snelste aan de tussensprint. Bennett is de snelste aan de tussensprint

14:35 14 uur 35. Met een gemiddelde van 40,2 km/u in het eerste uur kan de koers nu beginnen. Dat hopen we toch, maar ook na de sprint blijft het voorlopig akelig stil. . Met een gemiddelde van 40,2 km/u in het eerste uur kan de koers nu beginnen. Dat hopen we toch, maar ook na de sprint blijft het voorlopig akelig stil.

14:33 Sprint. Nooit gedacht dat we ons zo zouden opwinden voor een tussensprint. De groene puntenpremie belandt in het mandje van Bennett, voor ploegmakker Morkov, Ewan en Sagan. De Ierse kampioen staat dus virtueel in het groen. . 14 uur 33. Sprint Nooit gedacht dat we ons zo zouden opwinden voor een tussensprint.

De groene puntenpremie belandt in het mandje van Bennett, voor ploegmakker Morkov, Ewan en Sagan. De Ierse kampioen staat dus virtueel in het groen.

14:32 14 uur 32. Nog 2 kilometer tot de sprint. Ook de makkers van Kristoff en Viviani melden zich. . Nog 2 kilometer tot de sprint. Ook de makkers van Kristoff en Viviani melden zich.

14:29 14 uur 29. Daar gaan we, of toch min of meer. Bora-Hansgrohe draait de vijs een beetje aan. Achteraan moet Tadej Pogacar achtervolgen na een bandbreuk. . Daar gaan we, of toch min of meer. Bora-Hansgrohe draait de vijs een beetje aan. Achteraan moet Tadej Pogacar achtervolgen na een bandbreuk.

14:25 Van Aert keuvelt wat met Trentin. 14 uur 25. Van Aert keuvelt wat met Trentin

14:24 14 uur 24. Nog 5 kilometer tot de tussensprint. Spannend! De ploegmaats van Sagan, Bennett en co bevolken de eerste linies. Maar we slenteren nog altijd. . Nog 5 kilometer tot de tussensprint. Spannend! De ploegmaats van Sagan, Bennett en co bevolken de eerste linies. Maar we slenteren nog altijd.

14:17 14 uur 17. De groene trui is al opgeschoven naar het front. Veel krachten kost dat uiteraard niet in deze omstandigheden. Er mag zo meteen voor een vol karton gesprint worden. . De groene trui is al opgeschoven naar het front. Veel krachten kost dat uiteraard niet in deze omstandigheden. Er mag zo meteen voor een vol karton gesprint worden.

14:13 14 uur 13. We trekken nu zoetjesaan naar de tussensprint. Daar zal er wel een versnelling volgen. Maar wat gebeurt er daarna? Blijft het toeristentempo dan nog altijd van kracht? . We trekken nu zoetjesaan naar de tussensprint. Daar zal er wel een versnelling volgen. Maar wat gebeurt er daarna? Blijft het toeristentempo dan nog altijd van kracht?

14:10 Weinig tempo in het peloton, de renners hebben tijd voor een babbel. 14 uur 10. Weinig tempo in het peloton, de renners hebben tijd voor een babbel

14:04 14 uur 04. We zoeken naar verklaringen. Het belang van de tussensprint? De tegenwind? De tol van de eerste dagen? Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). We zoeken naar verklaringen. Het belang van de tussensprint? De tegenwind? De tol van de eerste dagen? Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

14:01 14 uur 01. Centjes tellen. Wie heeft zijn spaarpot na 4 dagen al kunnen aanvullen? Deceuninck-Quick Step is de grootverdiener met 20.330 euro, Groupama-FDJ sluit de rij met amper 670 euro. . Centjes tellen Wie heeft zijn spaarpot na 4 dagen al kunnen aanvullen? Deceuninck-Quick Step is de grootverdiener met 20.330 euro, Groupama-FDJ sluit de rij met amper 670 euro.

13:59 13 uur 59. Carte blanche voor Van Aert. Bij de start heeft Wout van Aert geen verstoppertje gespeeld: "De finale is vrij lastig. Ik denk dat ik een klein voordeel zal hebben op de echt rappe mannen. Ik ben van plan om me er tussen te gooien", vertelde hij. Van Aert krijgt dus carte blanche, maar volgens onze verkenners is de slotfase niet zo verraderlijk als gedacht. En een harde koers krijgen we ook al niet... . Carte blanche voor Van Aert Bij de start heeft Wout van Aert geen verstoppertje gespeeld: "De finale is vrij lastig. Ik denk dat ik een klein voordeel zal hebben op de echt rappe mannen. Ik ben van plan om me er tussen te gooien", vertelde hij.

Van Aert krijgt dus carte blanche, maar volgens onze verkenners is de slotfase niet zo verraderlijk als gedacht. En een harde koers krijgen we ook al niet...

13:57 13 uur 57. Het Journaal heeft iets langer geduurd dan gepland: de uitzending op Eén zal rond 14.30u van start gaan. In het peloton keuvelt de etende Sagan met Viviani. De Italiaan van Cofidis heeft in deze Tour nog niets laten zien. Komt daar vandaag verandering in? Viviani zoekt al een heel jaar naar zijn beste benen. . Het Journaal heeft iets langer geduurd dan gepland: de uitzending op Eén zal rond 14.30u van start gaan.

In het peloton keuvelt de etende Sagan met Viviani. De Italiaan van Cofidis heeft in deze Tour nog niets laten zien. Komt daar vandaag verandering in? Viviani zoekt al een heel jaar naar zijn beste benen.

13:54 Kan Nizzolo vandaag zijn nieuwe trui laten blinken? 13 uur 54. Kan Nizzolo vandaag zijn nieuwe trui laten blinken?

13:50 Medisch probleem. Voor de gehavende renners in de bende klinkt dit als muziek in de oren. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), een slachtoffer van de ravage in Nice, zoekt de wedstrijddokter op. . 13 uur 50. Medisch probleem Voor de gehavende renners in de bende klinkt dit als muziek in de oren. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), een slachtoffer van de ravage in Nice, zoekt de wedstrijddokter op.

13:49 13 uur 49. Wie zijn wij om het peloton zo'n halve snipperdag te misgunnen, maar dit is niet meteen reclame voor de wielersport. Jammer dat het Circus-Wanty Gobert van Hilaire Van der Schueren niet is uitgenodigd, want we vermoeden dat hij zich niet zou hebben neergelegd bij deze vorm van staking. . Wie zijn wij om het peloton zo'n halve snipperdag te misgunnen, maar dit is niet meteen reclame voor de wielersport.

Jammer dat het Circus-Wanty Gobert van Hilaire Van der Schueren niet is uitgenodigd, want we vermoeden dat hij zich niet zou hebben neergelegd bij deze vorm van staking.

13:47 13 uur 47. Ik heb de beelden van mijn val teruggezien en ik ben er nog niet vaak zo goed uitgekomen. Ik heb liever dat mijn vinger geraakt is dan dat ik vol schaafwonden sta. Ik heb enkel pijn bij het remmen, maar met de adrenaline van de finale komt dat wel goed. Tiesj Benoot. Ik heb de beelden van mijn val teruggezien en ik ben er nog niet vaak zo goed uitgekomen. Ik heb liever dat mijn vinger geraakt is dan dat ik vol schaafwonden sta. Ik heb enkel pijn bij het remmen, maar met de adrenaline van de finale komt dat wel goed. Tiesj Benoot

13:46 13 uur 46. Benoot: "Enkel pijn bij het remmen". Benoot: "Enkel pijn bij het remmen"

13:42 13 uur 42. Als we niet beter zouden weten, dan zouden we denken dat we naar de slotrit van de Tour met bestemming Parijs aan het kijken zijn. Het wordt een lange dag. . Als we niet beter zouden weten, dan zouden we denken dat we naar de slotrit van de Tour met bestemming Parijs aan het kijken zijn. Het wordt een lange dag.

13:40 De renners zijn vertrokken in de 5e rit. 13 uur 40. De renners zijn vertrokken in de 5e rit

13:39 13 uur 39. We trekken richting Carpentras en bij deze heldere hemel kunnen we ook de Mont Ventoux in de verte zien liggen. In de staart van de grote groep voeren Bennett en Ewan een gesprekje. De "concurrenten" zijn trainingsmakkers in Monaco en zijn geenszins rivalen. . We trekken richting Carpentras en bij deze heldere hemel kunnen we ook de Mont Ventoux in de verte zien liggen.

In de staart van de grote groep voeren Bennett en Ewan een gesprekje. De "concurrenten" zijn trainingsmakkers in Monaco en zijn geenszins rivalen.

13:37 13 uur 37. Als zijn ze op schoolreis: twee aan twee zetten de renners hun tocht voort. Links en rechts stappen sommigen af voor een plaspauze. Het kriebelt bij niemand. . Als zijn ze op schoolreis: twee aan twee zetten de renners hun tocht voort. Links en rechts stappen sommigen af voor een plaspauze. Het kriebelt bij niemand.

13:37 13 uur 37. Dit is een trainingstempo. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Dit is een trainingstempo. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:32 13 uur 32. Wapenstilstand tot de sprint? Kan dit gedrag verklaard worden door de tussensprint, die na 50 kilometer gedropt is? Groene trui Sagan telt net als eerste achtervolger Bennett 83 punten. Daarna volgen Kristoff (80), Trentin (61), Nizzolo (51) en Ewan (50). . Wapenstilstand tot de sprint? Kan dit gedrag verklaard worden door de tussensprint, die na 50 kilometer gedropt is? Groene trui Sagan telt net als eerste achtervolger Bennett 83 punten. Daarna volgen Kristoff (80), Trentin (61), Nizzolo (51) en Ewan (50).

13:29 13 uur 29. De Belgische ploegen zetten de eerste rij af. We vermoeden dat iemand als Tim Declercq toch in zijn vuistje lacht. Na alle arbeid van de voorbije dagen kan hij zijn krachten toch nog een beetje sparen. . De Belgische ploegen zetten de eerste rij af. We vermoeden dat iemand als Tim Declercq toch in zijn vuistje lacht. Na alle arbeid van de voorbije dagen kan hij zijn krachten toch nog een beetje sparen.

13:27 13 uur 27. Het was een losse flodder van Asgreen, die geneutraliseerd wordt door De Gendt en een makker van Sagan. De rust keert na dit heel bizarre intermezzo volledig terug. . Het was een losse flodder van Asgreen, die geneutraliseerd wordt door De Gendt en een makker van Sagan. De rust keert na dit heel bizarre intermezzo volledig terug.

13:26 13 uur 26. Asgreen dan maar zelf! Veel gekker moet het niet worden: het is zowaar Asgreen (Deceuninck-Quick Step) die er dan maar zelf een snok aan geeft. En Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) reageert. De wereld staat eventjes op zijn kop. . Asgreen dan maar zelf! Veel gekker moet het niet worden: het is zowaar Asgreen (Deceuninck-Quick Step) die er dan maar zelf een snok aan geeft. En Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) reageert. De wereld staat eventjes op zijn kop.

13:24 13 uur 24. De Gendt en Asgreen kijken met een vragende blik om zich heen. Werkelijk niemand maakt aanstalten om iets te ondernemen. Vreemd. . De Gendt en Asgreen kijken met een vragende blik om zich heen. Werkelijk niemand maakt aanstalten om iets te ondernemen. Vreemd.

13:21 13 uur 21. We wandelen door de eerste kilometers van de dag. Als de finale niet zwaar genoeg is, dan laten we een kaarsje branden voor de wind. Er zal sowieso nervositeit zijn, maar het is afwachten of de mistral gunstig genoeg zit om de boel op de kant te trekken. . We wandelen door de eerste kilometers van de dag. Als de finale niet zwaar genoeg is, dan laten we een kaarsje branden voor de wind. Er zal sowieso nervositeit zijn, maar het is afwachten of de mistral gunstig genoeg zit om de boel op de kant te trekken.

13:20 13 uur 20. We hebben nieuws: het startschot is gegeven, maar niemand valt aan! Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). We hebben nieuws: het startschot is gegeven, maar niemand valt aan! Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:19 13 uur 19. Neen, de départ réel nodigt niemand uit om als een komeet weg te schieten. Het wegdek helt bij het verlaten van Gap een beetje. De ploegmaats van Sagan, Ewan en Bennett houden alles en iedereen in de gaten. . Neen, de départ réel nodigt niemand uit om als een komeet weg te schieten. Het wegdek helt bij het verlaten van Gap een beetje. De ploegmaats van Sagan, Ewan en Bennett houden alles en iedereen in de gaten.

13:17 13 uur 17. De jurywagen versnelt: de renners kunnen elkaar de duvel aandoen. Is de eerste aanval meteen de goeie, zoals de voorbije dagen het geval was? . De jurywagen versnelt: de renners kunnen elkaar de duvel aandoen. Is de eerste aanval meteen de goeie, zoals de voorbije dagen het geval was?

13:15 13 uur 15. "Het is geen etappe zoals aan de Belgische kust. Ja, het is glooiend met een knikje op 2 kilometer van de finish. Maar dat zal niet voldoende zijn om Ewan en Bennett te lossen", analyseert onze man op de radio. "Een goeie verkenning van de ploegen zal nodig zijn." . "Het is geen etappe zoals aan de Belgische kust. Ja, het is glooiend met een knikje op 2 kilometer van de finish. Maar dat zal niet voldoende zijn om Ewan en Bennett te lossen", analyseert onze man op de radio. "Een goeie verkenning van de ploegen zal nodig zijn."

13:15 13 uur 15. Iedereen praat over een machtssprint, maar de laatste kilometer gaat bergaf... Ik geloofde mijn eigen ogen bijna niet. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Iedereen praat over een machtssprint, maar de laatste kilometer gaat bergaf... Ik geloofde mijn eigen ogen bijna niet. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:15 Alaphilippe en Sagan keuren elkaars outfit. 13 uur 15. Alaphilippe en Sagan keuren elkaars outfit

13:11 13 uur 11. De geneutraliseerde zone bedraagt 3,2 kilometer. Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step nestelen zich in het spoor van de rode jurywagen. Zij hebben er natuurlijk baat bij dat zo meteen slechts een klein groepje probeert te ontsnappen. . De geneutraliseerde zone bedraagt 3,2 kilometer. Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step nestelen zich in het spoor van de rode jurywagen. Zij hebben er natuurlijk baat bij dat zo meteen slechts een klein groepje probeert te ontsnappen.

13:09 13 uur 09. Start! Het zonnetje schijnt, de aftelklok springt op 0: we zijn begonnen aan de 5e etappe. . Start! Het zonnetje schijnt, de aftelklok springt op 0: we zijn begonnen aan de 5e etappe.

13:03 13 uur 03. De truidragers worden naar de eerste rij geroepen. Alaphilippe (geel), Sagan (groen) en Cosnefroy (bollen) krijgen vandaag het gezelschap van Pogacar (wit). . De truidragers worden naar de eerste rij geroepen. Alaphilippe (geel), Sagan (groen) en Cosnefroy (bollen) krijgen vandaag het gezelschap van Pogacar (wit).

13:00 Kan Van Avermaet scoren in de Tour? 13 uur . Kan Van Avermaet scoren in de Tour?

12:49 12 uur 49. Deze finale moet me liggen. En ik droom al zo lang van een ritzege in de Tour. . Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept). Deze finale moet me liggen. En ik droom al zo lang van een ritzege in de Tour. Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept)

12:47 12 uur 47. Nog ruim 20 minuten hebben de renners om het startblad te tekenen. De snelle mannen worden door iedereen aan de tand gevoeld. Ze lijken allemaal te geloven in hun kansen, maar tekenen toch ook een beetje voorbehoud aan voor de finale. . Nog ruim 20 minuten hebben de renners om het startblad te tekenen. De snelle mannen worden door iedereen aan de tand gevoeld. Ze lijken allemaal te geloven in hun kansen, maar tekenen toch ook een beetje voorbehoud aan voor de finale.

12:25 12 uur 25. Eén, livestream en Radio 1. Radio 1 opent om 13u de deuren van de radiostudio. Michel Wuyts en José De Cauwer pikken rond 14.20u in op Eén. Dan bieden we ook onze livestream aan. . Eén, livestream en Radio 1 Radio 1 opent om 13u de deuren van de radiostudio. Michel Wuyts en José De Cauwer pikken rond 14.20u in op Eén. Dan bieden we ook onze livestream aan.

11:52 11 uur 52. Luc Meersman in Vive le Vélo over de val van Joseba Beloki op weg naar Gap. Luc Meersman in Vive le Vélo over de val van Joseba Beloki op weg naar Gap

11:49 11 uur 49. Gap, waar de carrière van Beloki eindigde. Wie Gap zegt, denkt ook aan Joseba Beloki. De Spanjaard kwam er in de Tour van 2003 zwaar ten val en zou nooit meer zijn oude niveau halen. Luc Meersman, ploegleider bij Trek-Segafredo, was gisteren te gast in Vive le Vélo. Hij was destijds met vakantie in de buurt en was getuige van de val. "Het was niet te doen, hij kermde van de pijn. Ik heb zijn helm afgedaan en zijn fiets aan de kant gelegd. Toen kwam zijn ploegleider aangestormd en de mecanicien nam zelfs nog een fiets van het dak. Ik wist meteen: dat zal niet lukken. Het was verschrikkelijk. Vooraleer de renners passeerden, zagen wij al dat de motards zo raar reden in die bocht. Het was een heel snelle afdaling en plotseling was daar die bocht die je niet zag. Het asfalt was ook gesmolten. Wij gingen 50 meter voor die bocht staan en toen de renners afkwamen probeerden we hen aan te manen om vaart te minderen. Maar de renners letten daar natuurlijk niet op. . Gap, waar de carrière van Beloki eindigde Wie Gap zegt, denkt ook aan Joseba Beloki. De Spanjaard kwam er in de Tour van 2003 zwaar ten val en zou nooit meer zijn oude niveau halen.



Luc Meersman, ploegleider bij Trek-Segafredo, was gisteren te gast in Vive le Vélo. Hij was destijds met vakantie in de buurt en was getuige van de val.

"Het was niet te doen, hij kermde van de pijn. Ik heb zijn helm afgedaan en zijn fiets aan de kant gelegd. Toen kwam zijn ploegleider aangestormd en de mecanicien nam zelfs nog een fiets van het dak. Ik wist meteen: dat zal niet lukken. Het was verschrikkelijk.

Vooraleer de renners passeerden, zagen wij al dat de motards zo raar reden in die bocht. Het was een heel snelle afdaling en plotseling was daar die bocht die je niet zag. Het asfalt was ook gesmolten. Wij gingen 50 meter voor die bocht staan en toen de renners afkwamen probeerden we hen aan te manen om vaart te minderen. Maar de renners letten daar natuurlijk niet op.

11:42 11 uur 42. Gap is vandaag startplaats, vorig jaar eindigde de 17e Tourrit er: Matteo Trentin won. Gap is vandaag startplaats, vorig jaar eindigde de 17e Tourrit er: Matteo Trentin won

11:36 11 uur 36. We mogen dit niet vergelijken met vorig jaar. Ik ben goed begonnen aan deze Tour, maar dit ritme houden mijn ploeg en ik niet vol gedurende 3 weken. Binnenkort zullen wij niet meer moeten controleren. . Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). We mogen dit niet vergelijken met vorig jaar. Ik ben goed begonnen aan deze Tour, maar dit ritme houden mijn ploeg en ik niet vol gedurende 3 weken. Binnenkort zullen wij niet meer moeten controleren. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

11:32 11 uur 32. Laat ons nog even terugkeren naar gisteren, waar op Orcières-Merlette met de kaarten werd geschud. Wie viel door de mand? Emanuel Buchmann en Enric Mas gaven 9 tellen prijs, Alejandro Valverde (21") kon zich helemaal niet mengen op een klim die hem op het lijf geschreven was, de Colombiaanse tandem van EF Pro Cycling (Higuita en Martinez, 28") kwam ook niet in het stuk voor, Marc Hirschi (38") verspeelde zijn witte trui en ook Davide Formolo (57"), Warren Barguil (59") en Fabio Aru (1'17") moesten passen. . Laat ons nog even terugkeren naar gisteren, waar op Orcières-Merlette met de kaarten werd geschud. Wie viel door de mand?

Emanuel Buchmann en Enric Mas gaven 9 tellen prijs, Alejandro Valverde (21") kon zich helemaal niet mengen op een klim die hem op het lijf geschreven was, de Colombiaanse tandem van EF Pro Cycling (Higuita en Martinez, 28") kwam ook niet in het stuk voor, Marc Hirschi (38") verspeelde zijn witte trui en ook Davide Formolo (57"), Warren Barguil (59") en Fabio Aru (1'17") moesten passen.

09:52 Wind. Nog een factor om rekening mee te houden: de wind. De mistral kan in de Ardèche een woordje meespreken en ook nu wordt een stevige bries aangekondigd. Dan wordt al snel aan waaiers gedacht, maar vanaf Montélimar (laatste 40 km) zou de wind voornamelijk in het nadeel blazen. . 09 uur 52. Wind Nog een factor om rekening mee te houden: de wind. De mistral kan in de Ardèche een woordje meespreken en ook nu wordt een stevige bries aangekondigd. Dan wordt al snel aan waaiers gedacht, maar vanaf Montélimar (laatste 40 km) zou de wind voornamelijk in het nadeel blazen.

09:39 09 uur 39. De rit in een notendop. Om 13.10u volgt het officieuze startschot in Gap, een vaste klant in de Tour de France. De tussensprint na zo'n 50 kilometer is een eerste sleutelmoment, want de strijd voor de groene trui ligt nog volledig open. De rit gaat veelal in dalende lijn, met twee pukkels van 4e categorie in het laatste deel van de dag. De top van de slothelling ligt op 16 kilometer van de aankomst. De finale in Privas loopt hoe dan ook op, maar de meningen in het peloton zijn verdeeld. Onder meer Caleb Ewan, Sam Bennett en Giacomo Nizzolo kunnen wel tegen een stootje, maar als de verzuring in hun kuiten toch te groot wordt, dan zijn er heel wat andere kapers op de kust. . De rit in een notendop Om 13.10u volgt het officieuze startschot in Gap, een vaste klant in de Tour de France. De tussensprint na zo'n 50 kilometer is een eerste sleutelmoment, want de strijd voor de groene trui ligt nog volledig open.

De rit gaat veelal in dalende lijn, met twee pukkels van 4e categorie in het laatste deel van de dag. De top van de slothelling ligt op 16 kilometer van de aankomst.

De finale in Privas loopt hoe dan ook op, maar de meningen in het peloton zijn verdeeld. Onder meer Caleb Ewan, Sam Bennett en Giacomo Nizzolo kunnen wel tegen een stootje, maar als de verzuring in hun kuiten toch te groot wordt, dan zijn er heel wat andere kapers op de kust.

09:35 09 uur 35. De slotfase, met veel vals plat, is niet volledig op het lijf van de sprinters geschreven. De snelle mannen zullen hun tanden moeten laten zien. Het wordt een strijd tussen de rassprinters en de punchers. . Koersdirecteur Thierry Gouvenou. De slotfase, met veel vals plat, is niet volledig op het lijf van de sprinters geschreven. De snelle mannen zullen hun tanden moeten laten zien. Het wordt een strijd tussen de rassprinters en de punchers. Koersdirecteur Thierry Gouvenou

09:33 Het speelterrein tussen Gap en Privas. 09 uur 33. Het speelterrein tussen Gap en Privas