LIVESTREAM Tour: Eerste aankomst bergop, Tiesj Benoot in de kopgroep

15:00 We beginnen aan de eerste helling van de dag. 15 uur . We beginnen aan de eerste helling van de dag.

14:58 14 uur 58. Morgen: (Belgische) punchers. U lees het hieronder: Wout van Aert heeft de etappe van morgen aangekruist. De 5e rit naar Privas is er op papier eentje voor de sprinters, maar zij zullen op hun tanden moeten bijten in de slotkilometers, die vervelend oplopen. Ook Greg Van Avermaet richtte zijn blik na het openingsweekend al op de etappe van woensdag. . Morgen: (Belgische) punchers U lees het hieronder: Wout van Aert heeft de etappe van morgen aangekruist. De 5e rit naar Privas is er op papier eentje voor de sprinters, maar zij zullen op hun tanden moeten bijten in de slotkilometers, die vervelend oplopen. Ook Greg Van Avermaet richtte zijn blik na het openingsweekend al op de etappe van woensdag.

14:56 14 uur 56. Wie draagt morgen het groen? Dan moeten we kijken naar de beste renner in het klassement. Peter Sagan staat 11 minuten in het voordeel tegenover Sam Bennett. Wellicht verlengt de Slovaak dus zijn abonnement. . Wie draagt morgen het groen? Dan moeten we kijken naar de beste renner in het klassement. Peter Sagan staat 11 minuten in het voordeel tegenover Sam Bennett. Wellicht verlengt de Slovaak dus zijn abonnement.

14:56 14 uur 56. Mijn rol vandaag zal beperkt zijn. We hebben genoeg andere klimmers in de ploeg. Die rit van morgen moet me beter liggen. Het gaat nog wat bergop richting de finish. Daar heb ik mijn zinnen op gezet. Wout van Aert. Mijn rol vandaag zal beperkt zijn. We hebben genoeg andere klimmers in de ploeg. Die rit van morgen moet me beter liggen. Het gaat nog wat bergop richting de finish. Daar heb ik mijn zinnen op gezet. Wout van Aert

14:56 14 uur 56. Van Aert: "Mijn rol vandaag wordt beperkt". Van Aert: "Mijn rol vandaag wordt beperkt"

14:47 14 uur 47. Bennett op gelijke hoogte. Wat betekent deze tussensprint voor het groene klassement? Sagan en Bennett staan nu schouder aan schouder met 83 punten. De Slovaak is dus nog niet thuis. . Bennett op gelijke hoogte Wat betekent deze tussensprint voor het groene klassement? Sagan en Bennett staan nu schouder aan schouder met 83 punten. De Slovaak is dus nog niet thuis.

14:46 14 uur 46. Politt pakt de volle buit aan de tussensprint. Politt pakt de volle buit aan de tussensprint

14:46 14 uur 46. 9 punten, dat is het maximum voor de snelste man in het peloton bij de tussensprint in Veynes. Bennett regelt het voor ploegmaat Morkov, Trentin, Coquard en Nizzolo. Sagan laat zich een beetje ringeloren. . 9 punten, dat is het maximum voor de snelste man in het peloton bij de tussensprint in Veynes. Bennett regelt het voor ploegmaat Morkov, Trentin, Coquard en Nizzolo. Sagan laat zich een beetje ringeloren.

14:41 Sprint. De 1.500 euro aan de tussensprint mag overgeschreven worden op de rekening van Politt. Benoot snuffelt wel even, maar eindigt 3e in het sprintje. . 14 uur 41. Sprint De 1.500 euro aan de tussensprint mag overgeschreven worden op de rekening van Politt. Benoot snuffelt wel even, maar eindigt 3e in het sprintje.

14:38 14 uur 38. Ook de Tourduivel krijgt een drinkbus om wat af te koelen. Ook de Tourduivel krijgt een drinkbus om wat af te koelen

14:37 14 uur 37. Deze ontsnapping heeft alleszins een grotere kans dan de vlucht van gisteren. . José De Cauwer. Deze ontsnapping heeft alleszins een grotere kans dan de vlucht van gisteren. José De Cauwer

14:35 14 uur 35. Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) is met zijn 21 jaar een van de piepkuikens in dit peloton. Enkel Maxime Chevalier (B&B) heeft nog iets minder dagen op zijn teller. . Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) is met zijn 21 jaar een van de piepkuikens in dit peloton. Enkel Maxime Chevalier (B&B) heeft nog iets minder dagen op zijn teller.

14:34 Gemiddelde snelheid. De route was niet al te lastig, maar er is toch al stevig gevlamd in het eerste uur. We klokken af op 43,7 km. . 14 uur 34. Gemiddelde snelheid De route was niet al te lastig, maar er is toch al stevig gevlamd in het eerste uur. We klokken af op 43,7 km.

14:32 14 uur 32.

14:32 14 uur 32. Eén en livestream. Michel Wuyts en José De Cauwer zijn klaar voor hun opdracht. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Michel Wuyts en José De Cauwer zijn klaar voor hun opdracht. Veel kijkplezier!

14:16 3'23". Tim Declercq waarschuwde gisteren als het ware zichzelf: "We moeten opletten met zulke inspanningen, want dit kan in de kleren kruipen." Maar als we kijken naar de file indienne in het peloton, dan zien we dat hij toch weer een jasje uitdoet in de jacht. De voorsprong van de leiders neemt zeker niet toe. . 14 uur 16. 3'23" Tim Declercq waarschuwde gisteren als het ware zichzelf: "We moeten opletten met zulke inspanningen, want dit kan in de kleren kruipen."

Maar als we kijken naar de file indienne in het peloton, dan zien we dat hij toch weer een jasje uitdoet in de jacht. De voorsprong van de leiders neemt zeker niet toe.

14:15 14 uur 15. In het wiel van Declercq en Cavagna zit Jumbo-Visma weer in de loges. Normaal werden die kaartjes altijd opgekocht door Sky/Ineos, maar de gele brigade neemt in deze Tour de fakkel (voorlopig) over. . In het wiel van Declercq en Cavagna zit Jumbo-Visma weer in de loges. Normaal werden die kaartjes altijd opgekocht door Sky/Ineos, maar de gele brigade neemt in deze Tour de fakkel (voorlopig) over.

14:14 14 uur 14.

14:09 Tiesj Benoot zit in de vlucht van de dag. 14 uur 09. Tiesj Benoot zit in de vlucht van de dag

14:07 14 uur 07. Alexis Vuillermoz won in de Tour van 2015 op de Mûr-de-Bretagne. De kleine Fransman is de enige renner in de kopgroep die al een rit gewonnen heeft in een grote ronde. . Alexis Vuillermoz won in de Tour van 2015 op de Mûr-de-Bretagne. De kleine Fransman is de enige renner in de kopgroep die al een rit gewonnen heeft in een grote ronde.

14:01 14 uur 01. Het zestal kan straks de buit verdelen aan de tussensprint, maar er ligt nog een pakketje te wachten op het peloton. Sagan en co zullen straks de beentjes dus moeten strekken. . Het zestal kan straks de buit verdelen aan de tussensprint, maar er ligt nog een pakketje te wachten op het peloton. Sagan en co zullen straks de beentjes dus moeten strekken.

14:00 14 uur . Renners in de Tour krijgen eerste aankomst bergop. Renners in de Tour krijgen eerste aankomst bergop

13:54 13 uur 54. Van lanterfanten is voorlopig geen sprake. Declercq trekt het peloton met zijn brede rug al op een lint. Voor Benoot is het jammer dat Vuillermoz nog vrij dicht in de stand staat, want een monsterbonus zit er op deze manier natuurlijk niet in. . Van lanterfanten is voorlopig geen sprake. Declercq trekt het peloton met zijn brede rug al op een lint. Voor Benoot is het jammer dat Vuillermoz nog vrij dicht in de stand staat, want een monsterbonus zit er op deze manier natuurlijk niet in.

13:51 13 uur 51. Michel Wuyts en José De Cauwer genieten nog van een dessertje. Rond 14.30u draaien we hun microfoon open. Deceuninck-Quick Step laat er geen gras over groeien: de bonus stagneert tot 3'52". . Michel Wuyts en José De Cauwer genieten nog van een dessertje. Rond 14.30u draaien we hun microfoon open. Deceuninck-Quick Step laat er geen gras over groeien: de bonus stagneert tot 3'52".

13:50 Is Bernal vandaag al iets van plan? 13 uur 50. Is Bernal vandaag al iets van plan?

13:47 13 uur 47. Er staan nog veel renners in dezelfde tijd en Alaphilippe zal het geel willen houden. Veel voorsprong zal er niet gegeven worden. Ik verwacht een drag race tussen de vlucht en het peloton. Oliver Naesen. Er staan nog veel renners in dezelfde tijd en Alaphilippe zal het geel willen houden. Veel voorsprong zal er niet gegeven worden. Ik verwacht een drag race tussen de vlucht en het peloton. Oliver Naesen

13:46 13 uur 46. Naesen: "Drag race tussen vlucht en peloton". Naesen: "Drag race tussen vlucht en peloton"

13:46 13 uur 46. 3'28". Voor Declercq en Cavagna blijft alles bij het oude: zij zijn weer de eerste werkmieren van de dag. In hun wiel zit De Gendt. Waarom hij zo nadrukkelijk in hetzelfde kantoor heeft plaatsgenomen, is nog niet duidelijk. . 3'28" Voor Declercq en Cavagna blijft alles bij het oude: zij zijn weer de eerste werkmieren van de dag. In hun wiel zit De Gendt. Waarom hij zo nadrukkelijk in hetzelfde kantoor heeft plaatsgenomen, is nog niet duidelijk.

13:44 13 uur 44. Met wie is Benoot op pad? Vuillermoz won een rit in de Tour in 2015, Burgaudeau is een van de jongste veulens van dit peloton, Politt en Neilands willen de Israëlische debutant in de Tour kleur geven en Pacher vertegenwoordigt met B&B een van de wildcards. . Met wie is Benoot op pad? Vuillermoz won een rit in de Tour in 2015, Burgaudeau is een van de jongste veulens van dit peloton, Politt en Neilands willen de Israëlische debutant in de Tour kleur geven en Pacher vertegenwoordigt met B&B een van de wildcards.

13:42 13 uur 42. Net voor de coronastop won Tiesj Benoot een rit in Parijs-Nice. Net voor de coronastop won Tiesj Benoot een rit in Parijs-Nice

13:41 13 uur 41. Gele bedreiging? Het is afwachten hoeveel minuten de leiders zullen krijgen. Alexis Vuillermoz (AG2R) staat 46e op 3'53" van de gele trui. Hij kan de pret van Benoot dus misschien een beetje bederven. . Gele bedreiging? Het is afwachten hoeveel minuten de leiders zullen krijgen. Alexis Vuillermoz (AG2R) staat 46e op 3'53" van de gele trui. Hij kan de pret van Benoot dus misschien een beetje bederven.

13:40 Alaphilippe wil ook na de 4e rit in het geel blijven. 13 uur 40. Alaphilippe wil ook na de 4e rit in het geel blijven

13:37 Tijdsverschil. Het zestal draait goed rond. Dat Israel-Start Up Nation twee mannetjes mee heeft, helpt natuurlijk. Het peloton gunt hen in geen tijd 1'11". . 13 uur 37. Tijdsverschil Het zestal draait goed rond. Dat Israel-Start Up Nation twee mannetjes mee heeft, helpt natuurlijk. Het peloton gunt hen in geen tijd 1'11".

13:37 13 uur 37. Misschien heeft een vlucht kans op slagen vandaag. Dan heeft Benoot dat goed gezien. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Misschien heeft een vlucht kans op slagen vandaag. Dan heeft Benoot dat goed gezien. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:35 13 uur 35. CCC probeert de vaart weer in het pak te krijgen, maar Declercq en Martin neutraliseren. De 6 leiders zijn definitief vertrokken. . CCC probeert de vaart weer in het pak te krijgen, maar Declercq en Martin neutraliseren. De 6 leiders zijn definitief vertrokken.

13:33 13 uur 33.

13:33 13 uur 33. Eerste poging is meteen in de roos. Het peloton palmt de volledige weg in en gooit de boel al op slot. We tellen 6 renners: Tiesj Benoot (Sunweb), Nils Politt en Krists Neilands (Israel Start-Up Nation), Alexis Vuillermoz (AG2R), Quentin Pacher (B&B) en Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie). . Eerste poging is meteen in de roos Het peloton palmt de volledige weg in en gooit de boel al op slot. We tellen 6 renners: Tiesj Benoot (Sunweb), Nils Politt en Krists Neilands (Israel Start-Up Nation), Alexis Vuillermoz (AG2R), Quentin Pacher (B&B) en Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie).

13:31 13 uur 31. Benoot in de aanval! Er is een Belgische vertegenwoordiger in de eerste aanvalspoging: Tiesj Benoot glijdt mee. We herkennen ook onder meer Nils Politt en Krists Neilands. . Benoot in de aanval! Er is een Belgische vertegenwoordiger in de eerste aanvalspoging: Tiesj Benoot glijdt mee. We herkennen ook onder meer Nils Politt en Krists Neilands.

13:31 Medisch probleem. De vlag van de organisatie is gezakt. Wie poeft meteen weg? Amador (Ineos) alleszins niet, want hij zoekt de dokter op. . 13 uur 31. Medisch probleem De vlag van de organisatie is gezakt. Wie poeft meteen weg? Amador (Ineos) alleszins niet, want hij zoekt de dokter op.

13:28 13 uur 28. AG2R en Sunweb ademen in het zog van de wagen van Tourbaas Christian Prudhomme. Hun belangstelling is blijkbaar groot. . AG2R en Sunweb ademen in het zog van de wagen van Tourbaas Christian Prudhomme. Hun belangstelling is blijkbaar groot.

13:25 13 uur 25. Start! Bij een graad of 20 klikken de renners zich vast in hun pedalen. Het défilé wordt steeds korter: amper 2,5 kilometer vandaag. . Start! Bij een graad of 20 klikken de renners zich vast in hun pedalen. Het défilé wordt steeds korter: amper 2,5 kilometer vandaag.

13:23 13 uur 23. Truitjes op de eerste rij. De truidragers worden even afgezonderd van de kudde. In vergelijking met gisteren is er één verandering: het vertrouwde beeld van de groene Peter Sagan is terug. . Truitjes op de eerste rij De truidragers worden even afgezonderd van de kudde. In vergelijking met gisteren is er één verandering: het vertrouwde beeld van de groene Peter Sagan is terug.

13:18 13 uur 18. "Ze zullen Julian Alaphilippe met moeite uit het geel rijden", voorspelt onze radiocommentator na de verkenning van de slotklim. "Deze klim moet hij zeker aankunnen. En zijn gele trui speelt in de kaart van de grote blokken zoals Jumbo-Visma en Ineos." . "Ze zullen Julian Alaphilippe met moeite uit het geel rijden", voorspelt onze radiocommentator na de verkenning van de slotklim. "Deze klim moet hij zeker aankunnen. En zijn gele trui speelt in de kaart van de grote blokken zoals Jumbo-Visma en Ineos."

13:15 13 uur 15. Neen, ik vind dit geen zware slotklim. Het is een loper, 5 à 6 procent, niet al te steil. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Neen, ik vind dit geen zware slotklim. Het is een loper, 5 à 6 procent, niet al te steil. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:10 13 uur 10. Nog een kwartiertje tot de officieuze start. Sisteron was gisteren aankomstplaats en wuift de renners zo meteen uit. Dat heeft ook gevolgen voor de schoolgaande jeugd, want zij krijgen vandaag nog een extra dagje vakantie. . Nog een kwartiertje tot de officieuze start. Sisteron was gisteren aankomstplaats en wuift de renners zo meteen uit. Dat heeft ook gevolgen voor de schoolgaande jeugd, want zij krijgen vandaag nog een extra dagje vakantie.

12:44 12 uur 44. Nieuwe testronde bij Lotto-Soudal: iedereen negatief. Lotto-Soudal mocht gisteren klinken op de ritzege van Caleb Ewan, maar er was ook een iets minder aangenaam momentje: er stonden weer coronatesten op het menu. De Belgische ploeg kampte net voor de Grand Départ met enkele (al dan niet verdachte) gevallen, waarna er beslist werd om iedereen maandag aan een nieuwe test te onderwerpen. De eerstvolgende test zou normaal voor de eerste rustdag van maandag gereserveerd zijn, maar Lotto-Soudal anticipeerde dus. De uitslagen zijn "positief", want iedereen testte negatief. . Nieuwe testronde bij Lotto-Soudal: iedereen negatief Lotto-Soudal mocht gisteren klinken op de ritzege van Caleb Ewan, maar er was ook een iets minder aangenaam momentje: er stonden weer coronatesten op het menu.



De Belgische ploeg kampte net voor de Grand Départ met enkele (al dan niet verdachte) gevallen, waarna er beslist werd om iedereen maandag aan een nieuwe test te onderwerpen.

De eerstvolgende test zou normaal voor de eerste rustdag van maandag gereserveerd zijn, maar Lotto-Soudal anticipeerde dus. De uitslagen zijn "positief", want iedereen testte negatief.

12:43 Nairo Quintana ziet zichzelf niet tussen de favorieten finishen. Valse bescheidenheid? . 12 uur 43. Nairo Quintana ziet zichzelf niet tussen de favorieten finishen. Valse bescheidenheid?

12:42 12 uur 42. Rode lantaarn. We leven toch een beetje mee met Pavel Sivakov, het 23-jarige goudklompje van Ineos. Na een sterke Dauphiné zal hij met verwachtingen naar de Tour zijn afgezakt, maar een dubbele chute op dag 1 heeft zijn plannen helemaal aangetast. Meer nog, na 3 ritten sluit hij de rij van het klassement: Sivakov is 172e op 46'45" van leider Alaphilippe. . Rode lantaarn We leven toch een beetje mee met Pavel Sivakov, het 23-jarige goudklompje van Ineos. Na een sterke Dauphiné zal hij met verwachtingen naar de Tour zijn afgezakt, maar een dubbele chute op dag 1 heeft zijn plannen helemaal aangetast. Meer nog, na 3 ritten sluit hij de rij van het klassement: Sivakov is 172e op 46'45" van leider Alaphilippe.

12:41 12 uur 41. Ik voel me goed. Dit is toch al een belangrijke test en ik wil tussen de toppers finishen. Miguel Angel Lopez (Astana). Ik voel me goed. Dit is toch al een belangrijke test en ik wil tussen de toppers finishen. Miguel Angel Lopez (Astana)

12:40 12 uur 40. In Sisteron schijnt de zon en worden de renners uit hun ploegbussen gelokt. De Fransen kijken naar de leider in het klassement en uiteraard ook naar Thibaut Pinot. "Het kan een lastige dag worden", puft de kopman van Groupama-FDJ. Hij kwam zaterdag ten val, maar lijkt ondanks het uitblijven van tijdverlies toch (mentaal) een beetje gehavend. . In Sisteron schijnt de zon en worden de renners uit hun ploegbussen gelokt. De Fransen kijken naar de leider in het klassement en uiteraard ook naar Thibaut Pinot.

"Het kan een lastige dag worden", puft de kopman van Groupama-FDJ. Hij kwam zaterdag ten val, maar lijkt ondanks het uitblijven van tijdverlies toch (mentaal) een beetje gehavend.

12:38 Renaat Schotte heeft Thomas De Gendt te pakken voor de start. 12 uur 38. Renaat Schotte heeft Thomas De Gendt te pakken voor de start

12:32 Thomas De Gendt lijkt een uurtje voor de start nog goedgezind. . 12 uur 32. Thomas De Gendt lijkt een uurtje voor de start nog goedgezind.

12:25 12 uur 25. Tussensprint na 51 kilometer. Peter Sagan is weer eigenaar van de groene trui, voor de 126e keer al in zijn carrière. De Slovaak heeft een bonus van 2 punten op Alexander Kristoff, die na zijn 15e plaats van gisteren aangaf dat hij vanaf nu vooral kopman Tadej Pogacar wil ondersteunen. In deze rit werd de tussensprint na 51 kilometer neergelegd, voor de eerste hindernis van de dag dus. Schuift Sagan weer mee in een vlucht om de groene kloof uit te diepen? . Tussensprint na 51 kilometer Peter Sagan is weer eigenaar van de groene trui, voor de 126e keer al in zijn carrière. De Slovaak heeft een bonus van 2 punten op Alexander Kristoff, die na zijn 15e plaats van gisteren aangaf dat hij vanaf nu vooral kopman Tadej Pogacar wil ondersteunen.

In deze rit werd de tussensprint na 51 kilometer neergelegd, voor de eerste hindernis van de dag dus. Schuift Sagan weer mee in een vlucht om de groene kloof uit te diepen?

12:10 Rond 13u25 starten de renners in Sisteron. 12 uur 10. Rond 13u25 starten de renners in Sisteron

12:00 De winnaars van gisteren op het startpodium. 12 uur . De winnaars van gisteren op het startpodium

12:00 12 uur . Beelden van de lange solo van Ocana in 1971. Beelden van de lange solo van Ocana in 1971

11:54 11 uur 54. Orcières-Merlette: 1971. Orcières-Merlette draagt wel een brokje Tourgeschiedenis met zich mee. In 1971 was Luis Ocana er de auteur van een monsterlijke aanval. Lucien Van Impe werd 2e op bijna 6 minuten van de betreurde Spanjaard, Eddy Merckx was 3e op 8'42". Merckx leek een kruis te moeten maken over eindwinst in de Tour, maar enkele dagen later kwam Ocana zwaar ten val in de afdaling van de Col de Menté. Merckx schreef in 1971 de Tour uiteindelijk toch nog op zijn naam. . Orcières-Merlette: 1971 Orcières-Merlette draagt wel een brokje Tourgeschiedenis met zich mee. In 1971 was Luis Ocana er de auteur van een monsterlijke aanval. Lucien Van Impe werd 2e op bijna 6 minuten van de betreurde Spanjaard, Eddy Merckx was 3e op 8'42".

Merckx leek een kruis te moeten maken over eindwinst in de Tour, maar enkele dagen later kwam Ocana zwaar ten val in de afdaling van de Col de Menté. Merckx schreef in 1971 de Tour uiteindelijk toch nog op zijn naam.

11:43 We finishen straks op een hoogte van 1.825 meter. 11 uur 43. We finishen straks op een hoogte van 1.825 meter.

11:39 11 uur 39. De potentiële buit vandaag: 17 bergpunten. Na de bewogen bergstrijd van gisteren - virtuele bollenkoning Anthony Perez gaf op na een val - voert Benoit Cosnefroy nog steeds het bergklassement aan. De Fransman telt 21 punten, Michael Gogl is eerste achtervolger met 12 punten. De slotklim heeft de status van 1e categorie, de hapjes zijn 3 bergjes van 3e categorie en 1 heuvel van 4e categorie. Stort de Fransman van AG2R zich straks weer in het offensief om zijn trui te verdedigen? . De potentiële buit vandaag: 17 bergpunten Na de bewogen bergstrijd van gisteren - virtuele bollenkoning Anthony Perez gaf op na een val - voert Benoit Cosnefroy nog steeds het bergklassement aan.

De Fransman telt 21 punten, Michael Gogl is eerste achtervolger met 12 punten.



De slotklim heeft de status van 1e categorie, de hapjes zijn 3 bergjes van 3e categorie en 1 heuvel van 4e categorie.



Stort de Fransman van AG2R zich straks weer in het offensief om zijn trui te verdedigen?

10:48 10 uur 48. Tour De troeven van Sporza voor rit 4: Alejandro Valverde als joker

10:30 10 uur 30.

09:46 09 uur 46. Als je het geel pakt in het begin van de Tour, dan zitten er nog veel hongerige renners achter je klaar. Veel renners moeten nog iets bewijzen en dat zal in deze rit al het geval zijn. Ik verwacht dat Julian Alaphilippe zijn gele trui na deze etappe al kwijt zal zijn. . Tom Boonen in Vive le Vélo. Als je het geel pakt in het begin van de Tour, dan zitten er nog veel hongerige renners achter je klaar. Veel renners moeten nog iets bewijzen en dat zal in deze rit al het geval zijn. Ik verwacht dat Julian Alaphilippe zijn gele trui na deze etappe al kwijt zal zijn. Tom Boonen in Vive le Vélo

