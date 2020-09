Rit 4 in de Tour: daar is de eerste aankomst bergop al

11:54 11 uur 54. Orcières-Merlette: 1971. Orcières-Merlette draagt wel een brokje Tourgeschiedenis met zich mee. In 1971 was Luis Ocana er de auteur van een monsterlijke aanval. Lucien Van Impe werd 2e op bijna 6 minuten van de betreurde Spanjaard, Eddy Merckx was 3e op 8'42". Merckx leek een kruis te moeten maken over eindwinst in de Tour, maar enkele dagen later kwam Ocana zwaar ten val in de afdaling van de Col de Menté. Merckx schreef in 1971 de Tour uiteindelijk toch nog op zijn naam. . Orcières-Merlette: 1971 Orcières-Merlette draagt wel een brokje Tourgeschiedenis met zich mee. In 1971 was Luis Ocana er de auteur van een monsterlijke aanval. Lucien Van Impe werd 2e op bijna 6 minuten van de betreurde Spanjaard, Eddy Merckx was 3e op 8'42".

De potentiële buit vandaag: 17 bergpunten. Na de bewogen bergstrijd van gisteren - virtuele bollenkoning Anthony Perez gaf op na een val - voert Benoit Cosnefroy nog steeds het bergklassement aan. De Fransman telt 21 punten, Michael Gogl is eerste achtervolger met 12 punten. De slotklim heeft de status van 1e categorie, de hapjes zijn 3 bergjes van 3e categorie en 1 heuvel van 4e categorie. Stort de Fransman van AG2R zich straks weer in het offensief om zijn trui te verdedigen?

Als je het geel pakt in het begin van de Tour, dan zitten er nog veel hongerige renners achter je klaar. Veel renners moeten nog iets bewijzen en dat zal in deze rit al het geval zijn. Ik verwacht dat Julian Alaphilippe zijn gele trui na deze etappe al kwijt zal zijn. Tom Boonen in Vive le Vélo.

