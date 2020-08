Weg pech: Caleb Ewan doet hemel opklaren voor Lotto-Soudal in de Tour

Sunweb beschikt over de beste papieren. Dit is een gouden kans voor Bol.

Daar is de vod. Niemand durft het heft resoluut in handen te nemen. Uit schrik voor de wind?

Ook gele trui Alaphilippe zal zich laten zien in de sprintvoorbereiding. Hij zet zich gewoon in de trein. Kristoff kiest het wiel van Ewan.

17:32

17 uur 32. Nog 4 kilometer en we zien nog altijd veel volk van Ineos voorin. Er zit voorlopig geen lijn in. En we zitten in een dalende strook. Het gaat razendsnel. .