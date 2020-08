LIVESTREAM Tour: Nog 1 leider na gevecht tussen de bollenmannen

15:45 15 uur 45. Nog 83 kilometer. De kop van het peloton blijft onveranderd. Deceunick-Quick Step kan nog altijd niet rekenen op een paar helpende handen. De ploegen met dezelfde sprintersbelangen weten dat er nog voldoende tijd is. Eén leider zal hen nu nog niet verontrusten. . Nog 83 kilometer De kop van het peloton blijft onveranderd. Deceunick-Quick Step kan nog altijd niet rekenen op een paar helpende handen. De ploegen met dezelfde sprintersbelangen weten dat er nog voldoende tijd is. Eén leider zal hen nu nog niet verontrusten.

15:44 15 uur 44. Koploper Cousin is solo bezig aan de Col des Lèques

15:42 15 uur 42. Het was gisteren de afspraak dat we bij Caleb zouden blijven. Dagen zoals zondag maken onze Tour ook niet, dus het maakt niet uit hoeveel tijd we dan verliezen. Maar dagen zoals vandaag maken onze Tour wel. Jasper De Buyst (Lotto-Soudal). Het was gisteren de afspraak dat we bij Caleb zouden blijven. Dagen zoals zondag maken onze Tour ook niet, dus het maakt niet uit hoeveel tijd we dan verliezen. Maar dagen zoals vandaag maken onze Tour wel. Jasper De Buyst (Lotto-Soudal)

15:42 15 uur 42. De Buyst: "Dagen zoals gisteren maken onze Tour niet, dagen zoals vandaag wel". De Buyst: "Dagen zoals gisteren maken onze Tour niet, dagen zoals vandaag wel"

15:39 15 uur 39. We hadden het daarstraks over de geblesseerde Wout Poels, maar het peloton bevat nog veel renners die niet zullen mopperen over dit slakkengangetje. Onder meer Pavel Sivakov (Ineos) en David Gaudu (Groupama-FDJ) krijgen een dagje om even op adem te komen. Zij zijn niet ongeschonden uit de tweedaagse in Nice gekomen. . We hadden het daarstraks over de geblesseerde Wout Poels, maar het peloton bevat nog veel renners die niet zullen mopperen over dit slakkengangetje. Onder meer Pavel Sivakov (Ineos) en David Gaudu (Groupama-FDJ) krijgen een dagje om even op adem te komen. Zij zijn niet ongeschonden uit de tweedaagse in Nice gekomen.

15:39 15 uur 39. Tour Wie is Marc Hirschi? 6 weetjes over het nieuwe Zwitserse koerstalent

15:34 Gemiddelde snelheid. Het gemiddelde na 3 uur koers: 36,6 km/u. Intussen tackelt Cousin de 3e helling van vandaag. . 15 uur 34. Gemiddelde snelheid Het gemiddelde na 3 uur koers: 36,6 km/u. Intussen tackelt Cousin de 3e helling van vandaag.

15:32 15 uur 32. Cavagna en Declercq werken voor gele trui Alaphilippe.

15:30 15 uur 30. Nog 88 kilometer. Nog een kleine twee uur koers, maar we kijken nu al graag eens naar de aanwezige sprinters. Wie moeten we allemaal in de gaten houden? Sagan (Bora-Hansgrohe), Venturini (AG2R), Bennett (Deceuninck-Quick Step), Colbrelli (Bahrein-McLaren), Theuns (Trek-Segafredo), Trentin (CCC), Viviani (Cofidis), Kristoff (UAE), Ewan (Lotto-Soudal), Mezgec (Mitchelton-Scott), Greipel of Hofstetter (Israel Start-Up Nation), Bonifazio (Total Direct Energie), Nizzolo (NTT), Bol (Sunweb) en Coquard (B&B). . Nog 88 kilometer Nog een kleine twee uur koers, maar we kijken nu al graag eens naar de aanwezige sprinters.

Wie moeten we allemaal in de gaten houden? Sagan (Bora-Hansgrohe), Venturini (AG2R), Bennett (Deceuninck-Quick Step), Colbrelli (Bahrein-McLaren), Theuns (Trek-Segafredo), Trentin (CCC), Viviani (Cofidis), Kristoff (UAE), Ewan (Lotto-Soudal), Mezgec (Mitchelton-Scott), Greipel of Hofstetter (Israel Start-Up Nation), Bonifazio (Total Direct Energie), Nizzolo (NTT), Bol (Sunweb) en Coquard (B&B).

Het is een komen en gaan aan de volgwagens.

15:21 15 uur 21. De potentiële tenoren blijven aandachtig meepeddelen in het peloton. Opvallend: Wout Poels (Bahrein-McLaren) doet zijn duit in het zakje in dienst van zijn kopmannen. De Nederlander fietst rond met een gehavende rib en gekneusde long, maar beperkt zich niet tot blijven plakken in de staart van het peloton. . De potentiële tenoren blijven aandachtig meepeddelen in het peloton. Opvallend: Wout Poels (Bahrein-McLaren) doet zijn duit in het zakje in dienst van zijn kopmannen. De Nederlander fietst rond met een gehavende rib en gekneusde long, maar beperkt zich niet tot blijven plakken in de staart van het peloton.

15:18 15 uur 18. Morgen: aankomst bergop. Dankzij het relatieve slenteren vandaag, kunnen we ook al even naar morgen kijken. Daar wacht in Orcières-Merlette de eerste aankomst bergop. Ook de klassementsmannen staan op die col van 1e categorie dus voor hun eerste schooldag. . Morgen: aankomst bergop Dankzij het relatieve slenteren vandaag, kunnen we ook al even naar morgen kijken. Daar wacht in Orcières-Merlette de eerste aankomst bergop. Ook de klassementsmannen staan op die col van 1e categorie dus voor hun eerste schooldag.

15:16 15 uur 16. Het blijft miezeren. Hopelijk wordt het droger als we straks zullen sprinten. Want kijk maar naar alle koersen van het voorbije weekend: er werd overal gevallen. . Michel Wuyts . Het blijft miezeren. Hopelijk wordt het droger als we straks zullen sprinten. Want kijk maar naar alle koersen van het voorbije weekend: er werd overal gevallen. Michel Wuyts

15:10 15 uur 10. Route Napoleon. We rijden vandaag overigens langs de Route Napoleon, de route vernoemd naar de Keizer die in 1815 na zijn ballingschap naar Elba teruggekeerde naar Frankrijk. In de spits van de koers moet Cousin deze tocht zonder bagagedrager afhaspelen. Hij houdt nog 2'44" over. De prijs van de strijdlust zal hij straks als beloning ontvangen. . Route Napoleon We rijden vandaag overigens langs de Route Napoleon, de route vernoemd naar de Keizer die in 1815 na zijn ballingschap naar Elba teruggekeerde naar Frankrijk.

In de spits van de koers moet Cousin deze tocht zonder bagagedrager afhaspelen. Hij houdt nog 2'44" over. De prijs van de strijdlust zal hij straks als beloning ontvangen.

15:08 15 uur 08. "Het is weer prijs", meldt onze man op de motor. "En deze keer met donder en bliksem." De weergoden sparen de renners niet. . "Het is weer prijs", meldt onze man op de motor. "En deze keer met donder en bliksem." De weergoden sparen de renners niet.

14:58 14 uur 58. Samenvatting. We naderen 15u en geven u graag een résumé na 90 kilometer koers. 4 renners kregen meteen een vrijgeleide van het peloton: ploegmaats Naesen en Cosnefroy, Perez en Cousin. Naesen werd teruggefloten door zijn ploegleiding, bergkoning Cosnefroy wilde vooral bollenconcurrent Perez schaduwen. Maar de Cofidis-man kon zijn missie met succes afronden: hij nam 2 bergjes voor zijn rekening en wordt de nieuwe eigenaar van de bollentrui. Perez liet zich na de gevechten met Cosnefroy inlopen met de AG2R-Fransman, waardoor nu nog enkel Cousin voorin overblijft. . Samenvatting We naderen 15u en geven u graag een résumé na 90 kilometer koers. 4 renners kregen meteen een vrijgeleide van het peloton: ploegmaats Naesen en Cosnefroy, Perez en Cousin.

Naesen werd teruggefloten door zijn ploegleiding, bergkoning Cosnefroy wilde vooral bollenconcurrent Perez schaduwen.

Maar de Cofidis-man kon zijn missie met succes afronden: hij nam 2 bergjes voor zijn rekening en wordt de nieuwe eigenaar van de bollentrui.

Perez liet zich na de gevechten met Cosnefroy inlopen met de AG2R-Fransman, waardoor nu nog enkel Cousin voorin overblijft.

14:57 14 uur 57. Wat zeggen de benen van Caleb Ewan? Hoe gaat het met Caleb Ewan? De Australiër kwam in de eerste rit ten val, kwam er niet aan te pas in de sprint en moest gisteren een hele dag op zijn tanden bijten. Hij kwam als laatste over de finish. Kan hij vandaag Lotto-Soudal weer op de kaart zetten? . Wat zeggen de benen van Caleb Ewan? Hoe gaat het met Caleb Ewan? De Australiër kwam in de eerste rit ten val, kwam er niet aan te pas in de sprint en moest gisteren een hele dag op zijn tanden bijten. Hij kwam als laatste over de finish. Kan hij vandaag Lotto-Soudal weer op de kaart zetten?

14:57 14 uur 57. Handen ontsmetten, alstublieft!

14:50 14 uur 50. De meeste renners hebben hun regenkledij al opnieuw afgegeven, maar we rijden weer richting donkere wolken. . Renaat Schotte op de motor. De meeste renners hebben hun regenkledij al opnieuw afgegeven, maar we rijden weer richting donkere wolken. Renaat Schotte op de motor

14:46 14 uur 46. De regisseur spot Elia Viviani. "Hij heeft nog altijd een beetje die blik van na zijn sprintnederlaag tegen Wout van Aert", vindt José De Cauwer. "Na zijn overstap naar Cofidis jaagt hij nog altijd op een zege." . De regisseur spot Elia Viviani. "Hij heeft nog altijd een beetje die blik van na zijn sprintnederlaag tegen Wout van Aert", vindt José De Cauwer. "Na zijn overstap naar Cofidis jaagt hij nog altijd op een zege."

14:43 Tijdsverschil. Door het gekissebis in de kopgroep wordt dit natuurlijk een zeer voorspelbare etappe. In het peloton wordt Declercq afgelost door ploegmaat Cavagna. Ze gunnen de eenzame Cousin 4'06". . 14 uur 43. Tijdsverschil Door het gekissebis in de kopgroep wordt dit natuurlijk een zeer voorspelbare etappe. In het peloton wordt Declercq afgelost door ploegmaat Cavagna. Ze gunnen de eenzame Cousin 4'06".



14:39 14 uur 39. Perez en Cosnefroy zijn intussen opgeslokt door het peloton. Daar vertelt de bollenman aan zijn ploegmaats dat hij zijn trui zal moeten afstaan. . Perez en Cosnefroy zijn intussen opgeslokt door het peloton. Daar vertelt de bollenman aan zijn ploegmaats dat hij zijn trui zal moeten afstaan.

14:35 14 uur 35. In het peloton is het tempo nog altijd uiterst gezapig. Het lijkt erop dat ze na alle hectiek van het openingsweekend een halve snipperdag willen nemen. . In het peloton is het tempo nog altijd uiterst gezapig. Het lijkt erop dat ze na alle hectiek van het openingsweekend een halve snipperdag willen nemen.



14:29 14 uur 29. Cousin solo. Perez en Cosnefroy hebben hun robbertje om de bollenpunten uitgevochten en laten het vervolgens lopen. Jérôme Cousin is nu de eenzame leider. Er staat nog 126 kilometer op de teller... . Cousin solo Perez en Cosnefroy hebben hun robbertje om de bollenpunten uitgevochten en laten het vervolgens lopen. Jérôme Cousin is nu de eenzame leider. Er staat nog 126 kilometer op de teller...

14:27 14 uur 27. We gaan 100% voor Bryan (Coquard). In de sprint kijken we vooral naar wat Mørkøv doet (de sprintloods bij Deceuninck-Quick Step). We vertrouwen erop dat hij op het juiste moment op de juiste plaats zit. Jens Debusschere. We gaan 100% voor Bryan (Coquard). In de sprint kijken we vooral naar wat Mørkøv doet (de sprintloods bij Deceuninck-Quick Step). We vertrouwen erop dat hij op het juiste moment op de juiste plaats zit. Jens Debusschere

14:27 14 uur 27. Debusschere: "100% voor Bryan". Debusschere: "100% voor Bryan"

14:17 2-0 voor Perez. Perez is explosiever en voert een bisnummertje op. Hij schrijft weer 2 puntjes bij en het ziet er rooskleurig uit voor de Cofidis man. 22-20 is nu de tussenstand in het bergklassement. . 14 uur 17. 2-0 voor Perez Perez is explosiever en voert een bisnummertje op. Hij schrijft weer 2 puntjes bij en het ziet er rooskleurig uit voor de Cofidis man. 22-20 is nu de tussenstand in het bergklassement.

14:17 14 uur 17. Perez vs. Cosnefroy II: opnieuw wint Perez. Perez vs. Cosnefroy II: opnieuw wint Perez

14:16 14 uur 16. We gaan sprinten. Het lijkt wel een blauwdruk van de finish van gisteren in Nice. Terwijl het nu om slechts 2 puntjes gaat. . We gaan sprinten. Het lijkt wel een blauwdruk van de finish van gisteren in Nice. Terwijl het nu om slechts 2 puntjes gaat.

14:12 14 uur 12. Nog 1,5 km tot de top. Perez verraste Cosnefroy daarnet een beetje met zijn sprint. Wat wordt het verdict zo meteen? . Nog 1,5 km tot de top. Perez verraste Cosnefroy daarnet een beetje met zijn sprint. Wat wordt het verdict zo meteen?

14:04 14 uur 04. Ik haal altijd mijn niveau en ben er altijd bij, maar het moet ook allemaal meezitten. Dat is niet evident in de Tour. Greg Van Avermaet. Ik haal altijd mijn niveau en ben er altijd bij, maar het moet ook allemaal meezitten. Dat is niet evident in de Tour. Greg Van Avermaet

14:03 14 uur 03. Van Avermaet: "Vandaag is geen rit voor mij". Van Avermaet: "Vandaag is geen rit voor mij"

14:03 14 uur 03. Voor de boekhouders onder ons: Perez telt nu 20 punten, Cosnefroy 19. De kopgroep wordt meteen richting de tweede hindernis gelanceerd. . Voor de boekhouders onder ons: Perez telt nu 20 punten, Cosnefroy 19. De kopgroep wordt meteen richting de tweede hindernis gelanceerd.

13:58 13 uur 58. Perez neemt virtueel de bolletjestrui over van Cosnefroy. Perez neemt virtueel de bolletjestrui over van Cosnefroy

13:57 Perez neemt over. Op de Col du Pilon wordt er een stevig sprintje getrokken door Perez en Cosnefroy. De Cofidis-man houdt zijn landgenoot af en eist virtueel de bollentrui op van zijn medevluchter. . 13 uur 57. Perez neemt over Op de Col du Pilon wordt er een stevig sprintje getrokken door Perez en Cosnefroy. De Cofidis-man houdt zijn landgenoot af en eist virtueel de bollentrui op van zijn medevluchter.

13:56 13 uur 56. Naesen? Ik vind het net goed dat hij niet meer voorin zit. Hij moet meegaan in een kansrijke groep. José De Cauwer. Naesen? Ik vind het net goed dat hij niet meer voorin zit. Hij moet meegaan in een kansrijke groep. José De Cauwer

13:56 13 uur 56. Naesen en Van Avermaet gezellig naast elkaar in het peloton. Naesen en Van Avermaet gezellig naast elkaar in het peloton

13:55 13 uur 55. Naesen heeft dus voor een dagje in het peloton moeten kiezen van zijn ploegleiding. Daar zoekt hij maatje Van Avermaet op. Het is intussen min of meer gestopt met regenen. . Naesen heeft dus voor een dagje in het peloton moeten kiezen van zijn ploegleiding. Daar zoekt hij maatje Van Avermaet op. Het is intussen min of meer gestopt met regenen.

13:52 13 uur 52. Cosnefroy en Perez zijn elkaar nu al aan het beloeren. Cousin rijdt zo op zijn kousenvoeten even weg, maar Perez rijdt het gaatje toch dicht. . Cosnefroy en Perez zijn elkaar nu al aan het beloeren. Cousin rijdt zo op zijn kousenvoeten even weg, maar Perez rijdt het gaatje toch dicht.

Nog eens herhalen: de nummers 1 en 2 in het bollenklassement zijn mee en tellen allebei 18 punten.

13:50 13 uur 50. Renners kunnen natuurlijk wel tegen een stootje, maar aan het einde van het verhaal of deze Tour kunnen zulke plensbuien ook een rol spelen in de eindafrekening. Het zijn allemaal factoren die de Ronde van Frankrijk nog wat extra afmattend maken. . Renners kunnen natuurlijk wel tegen een stootje, maar aan het einde van het verhaal of deze Tour kunnen zulke plensbuien ook een rol spelen in de eindafrekening. Het zijn allemaal factoren die de Ronde van Frankrijk nog wat extra afmattend maken.

13:47 13 uur 47. Nog 4 kilometer tot de top van het eerste bergje. Het verschil blijft stabiel: 1'43". . Nog 4 kilometer tot de top van het eerste bergje. Het verschil blijft stabiel: 1'43".

13:46 13 uur 46. Zekerheden in het leven: regen en Tim Declercq beukt verder. Zekerheden in het leven: regen en Tim Declercq beukt verder

13:45 Regen. Dit is meer dan zomaar een buitje, want de hemelsluizen gaan helemaal open. Renners zetten zelfs voet aan de grond om hun regenkledij in de volgwagen op te halen. . 13 uur 45. Regen Dit is meer dan zomaar een buitje, want de hemelsluizen gaan helemaal open. Renners zetten zelfs voet aan de grond om hun regenkledij in de volgwagen op te halen.

13:41 13 uur 41. Dit is tegenwoordig de Tour: de eerste vlucht is meteen de goeie. . Michel Wuyts . Dit is tegenwoordig de Tour: de eerste vlucht is meteen de goeie. Michel Wuyts

De renners halen hun jasjes op.

13:38 13 uur 38. De kopgroep snijdt de Col du Pilon aan, de eerste hindernis van de dag. Daar monsteren we ook de eerste regendruppels. . De kopgroep snijdt de Col du Pilon aan, de eerste hindernis van de dag. Daar monsteren we ook de eerste regendruppels.

13:35 13 uur 35. Eén en livestream. Michel Wuyts en José De Cauwer hebben hun lunchpauze afgesloten. Onze tandem wordt nu op u losgelaten. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Michel Wuyts en José De Cauwer hebben hun lunchpauze afgesloten. Onze tandem wordt nu op u losgelaten. Veel kijkplezier!

13:32 13 uur 32. De andere sprintersploegen, al zijn er niet zoveel in deze Tour, laten Deceuninck-Quick Step voorlopig in de steek. Na de Belgische trein zien we groepjes van Jumbo-Visma en Ineos. . De andere sprintersploegen, al zijn er niet zoveel in deze Tour, laten Deceuninck-Quick Step voorlopig in de steek. Na de Belgische trein zien we groepjes van Jumbo-Visma en Ineos.

Oude bekende Rasmussen waarschuwt voor hagel op de tweede knik van de dag.

13:28 13 uur 28. 3.100 hoogtemeters. Terwijl er onweer in de lucht hangt, mogen we ons vooral niet verkijken op dit profiel. De renners moeten meer dan 3.000 hoogtemeters verwerken. . 3.100 hoogtemeters Terwijl er onweer in de lucht hangt, mogen we ons vooral niet verkijken op dit profiel. De renners moeten meer dan 3.000 hoogtemeters verwerken.

13:27 13 uur 27. Oliver Naesen liet de kopgroep toch een beetje tegen zijn zin lopen. "Dan ben ik eens mee en dan moet ik de vlucht laten rijden", zei hij tegen ons. Renaat Schotte op de motor. Oliver Naesen liet de kopgroep toch een beetje tegen zijn zin lopen. "Dan ben ik eens mee en dan moet ik de vlucht laten rijden", zei hij tegen ons. Renaat Schotte op de motor

En we zwaaien met z'n allen naar de Franse chouchou.

13:21 13 uur 21. Wind op kop. Onze radiocommentator geeft nu al een factor waar we rekening mee moeten houden: de wind blaast aan de finish in het nadeel. "Een geluk bij een ongeluk als je die laatste kilometer bekijkt. Dat zal de snelheid wel wat afremmen", zegt Christophe Vandegoor. "Ze hadden hier ook kunnen finishen op de citadel, maar dan heb je natuurlijk geen aankomst voor de sprinters." . Wind op kop Onze radiocommentator geeft nu al een factor waar we rekening mee moeten houden: de wind blaast aan de finish in het nadeel.

"Een geluk bij een ongeluk als je die laatste kilometer bekijkt. Dat zal de snelheid wel wat afremmen", zegt Christophe Vandegoor.

"Ze hadden hier ook kunnen finishen op de citadel, maar dan heb je natuurlijk geen aankomst voor de sprinters."

13:19 13 uur 19. Ik schrok toch van de finale. Net na de vod gaat het 150 meter bergaf. De laatste rechte lijn van 700 meter is vrij smal. Dan denk je toch heel snel terug aan de commotie in Polen. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Ik schrok toch van de finale. Net na de vod gaat het 150 meter bergaf. De laatste rechte lijn van 700 meter is vrij smal. Dan denk je toch heel snel terug aan de commotie in Polen. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

Wordt het straks weer schaatsen?

13:17 13 uur 17. Nog 160 kilometer en de tegenwind zorgt voor een vrij gezapig tempo. Over goed 15 kilometer trekken we naar de eerste bergprijs van de dag. . Nog 160 kilometer en de tegenwind zorgt voor een vrij gezapig tempo. Over goed 15 kilometer trekken we naar de eerste bergprijs van de dag.

Hangt er regen in de lucht?

13:11 Tijdsverschil. Het trio hoeft zich niet te veel illusies te maken: hun bonus bedraagt amper 2'10". . 13 uur 11. Tijdsverschil Het trio hoeft zich niet te veel illusies te maken: hun bonus bedraagt amper 2'10".

13:08 13 uur 08. De kopstoot van Renshaw. Ex-renner Mark Renshaw koestert geen fijne herinneringen aan Sisteron, de bestemming van de dag. In de Tour van 2010 was Sisteron startplaats voor de rit die gewonnen werd door Mark Cavendish. Zijn locomotief Mark Renshaw werd toen uit de Tour gezet nadat hij Julian Dean een kopstoot had verkocht in de laatste hectometers. . De kopstoot van Renshaw Ex-renner Mark Renshaw koestert geen fijne herinneringen aan Sisteron, de bestemming van de dag. In de Tour van 2010 was Sisteron startplaats voor de rit die gewonnen werd door Mark Cavendish. Zijn locomotief Mark Renshaw werd toen uit de Tour gezet nadat hij Julian Dean een kopstoot had verkocht in de laatste hectometers.



13:02 13 uur 02. Radio 1. Over een halfuurtje bieden we u rechtstreekse beelden op Eén en met onze livestream aan. Radio 1 trapt deze Tourweek nu al op gang. . Radio 1 Over een halfuurtje bieden we u rechtstreekse beelden op Eén en met onze livestream aan. Radio 1 trapt deze Tourweek nu al op gang.

13:00 13 uur . Eerst gaan we de gele trui verdedigen en daarna is het in de sprint voor mij. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step). Eerst gaan we de gele trui verdedigen en daarna is het in de sprint voor mij. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step)

13:00 13 uur . Bennett: "Eerst gele trui verdedigen". Bennett: "Eerst gele trui verdedigen"

12:59 12 uur 59. Met z'n zevenen bevolkt Deceunick-Quick Step de voorwacht van het peloton. Enkel Sam Bennett houdt zich schuil in de buik van de groep. . Met z'n zevenen bevolkt Deceunick-Quick Step de voorwacht van het peloton. Enkel Sam Bennett houdt zich schuil in de buik van de groep.

12:58 12 uur 58. Greg Van Avermaet hoopte gisteren op het geel. Hij focust nu vooral op de 5e etappe, waar een hellende aankomst wacht.

12:56 12 uur 56. 15e dag in het geel. Julian Alaphilippe bekijkt de Tour vandaag door een gele bril, voor de 15e keer in zijn carrière. Van de renners die nog actief zijn, doen enkel Chris Froome (59 dagen) en Vincenzo Nibali (19 dagen) beter. Alaphilippe heeft Geraint Thomas bijgebeend. De teller van Greg Van Avermaet blijft voorlopig op 11 staan. . 15e dag in het geel Julian Alaphilippe bekijkt de Tour vandaag door een gele bril, voor de 15e keer in zijn carrière.

Van de renners die nog actief zijn, doen enkel Chris Froome (59 dagen) en Vincenzo Nibali (19 dagen) beter. Alaphilippe heeft Geraint Thomas bijgebeend. De teller van Greg Van Avermaet blijft voorlopig op 11 staan.

12:52 12 uur 52. Van Avermaet: "Ontgoocheld, maar ik heb gedaan wat ik kon gisteren". Van Avermaet: "Ontgoocheld, maar ik heb gedaan wat ik kon gisteren"

12:48 12 uur 48. Bisnummer voor Cousin? Dat Jerome Cousin in de vlucht zit, is geen complete verrassing. De Fransman houdt goeie herinneringen over aan Sisteron, vandaag aankomstplaats. In 2018 lag de aankomst van een rit in Parijs-Nice in het Franse stadje en Cousin overleefde de vroege vlucht. Met zijn metgezel Nils Politt bleef hij het aanstormende peloton nog net voor. Kan hij ook vandaag zo'n huzarenstukje opvoeren? . Bisnummer voor Cousin? Dat Jerome Cousin in de vlucht zit, is geen complete verrassing. De Fransman houdt goeie herinneringen over aan Sisteron, vandaag aankomstplaats. In 2018 lag de aankomst van een rit in Parijs-Nice in het Franse stadje en Cousin overleefde de vroege vlucht. Met zijn metgezel Nils Politt bleef hij het aanstormende peloton nog net voor. Kan hij ook vandaag zo'n huzarenstukje opvoeren?

12:48 Jerome Cousin won in 2018 in Parijs-Nice in... Sisteron. 12 uur 48. Jerome Cousin won in 2018 in Parijs-Nice in... Sisteron

12:45 12 uur 45. Vanuit Nice trekken we de Provence binnen, waar het terrein toch behoorlijk golvend is. De weersomstandigheden zijn aangenaam, al speelt de zon nu even verstoppertje. . Vanuit Nice trekken we de Provence binnen, waar het terrein toch behoorlijk golvend is. De weersomstandigheden zijn aangenaam, al speelt de zon nu even verstoppertje.

12:42 12 uur 42. In de grote groep staat Deceuninck-Quick Step er voorlopig alleen voor. In het wiel van Declercq stellen ook de andere gezanten zoals Asgreen en Cavagna zich nu al netjes op. . In de grote groep staat Deceuninck-Quick Step er voorlopig alleen voor. In het wiel van Declercq stellen ook de andere gezanten zoals Asgreen en Cavagna zich nu al netjes op.

12:40 12 uur 40. Wereldkampioenen bij de beloften. De jeugd voert steeds meer het hoge woord in het peloton. Gisteren veroverde Benoit Cosnefroy de bergtrui. De Fransman werd in 2017 wereldkampioen bij de beloften. Een jaartje later werd hij in Innsbruck opgevolgd door Marc Hirschi, die in Nice 2e werd na Julian Alaphilippe. . Wereldkampioenen bij de beloften De jeugd voert steeds meer het hoge woord in het peloton. Gisteren veroverde Benoit Cosnefroy de bergtrui. De Fransman werd in 2017 wereldkampioen bij de beloften. Een jaartje later werd hij in Innsbruck opgevolgd door Marc Hirschi, die in Nice 2e werd na Julian Alaphilippe.

12:36 12 uur 36. Ik mag zeker mijn kans gaan, maar ik ben niet van plan om elke dag ofwel voluit te werken, ofwel er voor te gaan. Als het een gecontroleerde koers wordt, dan probeer ik krachten te sparen. Als de kans zich aandient, dan pak ik ze. Maar ik denk niet dat dat vandaag zal zijn. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik mag zeker mijn kans gaan, maar ik ben niet van plan om elke dag ofwel voluit te werken, ofwel er voor te gaan. Als het een gecontroleerde koers wordt, dan probeer ik krachten te sparen. Als de kans zich aandient, dan pak ik ze. Maar ik denk niet dat dat vandaag zal zijn. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

12:35 12 uur 35. Gooit Wout van Aert zich vandaag tussen de sprinters? Gooit Wout van Aert zich vandaag tussen de sprinters?

12:34 12 uur 34. De koers in de koers wordt de strijd voor de bergtrui vandaag. Cosnefroy en Perez hebben 18 streepjes achter hun naam. Vandaag kunnen er maximaal 7 punten verdiend worden. . De koers in de koers wordt de strijd voor de bergtrui vandaag. Cosnefroy en Perez hebben 18 streepjes achter hun naam. Vandaag kunnen er maximaal 7 punten verdiend worden.

12:33 12 uur 33. Naesen zat even in de kopgroep, maar liet zich weer uitzakken.

12:31 2'44". Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step) wordt meteen naar de kop van het peloton gestuurd. Met een grote glimlach kan hij het trio binnen schot houden. Nog eens de namen: Benoit Cosnefroy (AG2R), Anthony Perez (Cofidis) en Jerome Cousin (Total Direct Energie). . 12 uur 31. 2'44" Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step) wordt meteen naar de kop van het peloton gestuurd. Met een grote glimlach kan hij het trio binnen schot houden.

Nog eens de namen: Benoit Cosnefroy (AG2R), Anthony Perez (Cofidis) en Jerome Cousin (Total Direct Energie).

12:29 12 uur 29. Naesen laat zich uitzakken. Het was een beetje te verwachten: Oliver Naesen wil krachten sparen en heeft geen zin in deze onderneming. Hij past en wacht het peloton op. . Naesen laat zich uitzakken Het was een beetje te verwachten: Oliver Naesen wil krachten sparen en heeft geen zin in deze onderneming. Hij past en wacht het peloton op.

12:28 12 uur 28.

12:28 12 uur 28. Bij Deceuninck-Quick Step wrijven ze in hun handen. De kopgroep telt geen gevaarlijke klant voor het klassement en een groepje van 4 moet ook makkelijk te controleren zijn met een sprint in gedachten. . Bij Deceuninck-Quick Step wrijven ze in hun handen. De kopgroep telt geen gevaarlijke klant voor het klassement en een groepje van 4 moet ook makkelijk te controleren zijn met een sprint in gedachten.

Cosnefroy en Perez tellen allebei 18 punten. Het is dus logisch dat ze elkaar geschaduwd hebben bij de start.

12:23 12 uur 23. Is het een beetje tegen wil en dank voor Naesen? De voormalige Belgische kampioen heeft al een paar keer over zijn schouder gekeken. Er komt niemand meer. Naesen beseft wellicht ook dat dit onbegonnen werk zal zijn tegen het jagende peloton. . Is het een beetje tegen wil en dank voor Naesen? De voormalige Belgische kampioen heeft al een paar keer over zijn schouder gekeken. Er komt niemand meer. Naesen beseft wellicht ook dat dit onbegonnen werk zal zijn tegen het jagende peloton.

12:21 12 uur 21. Kwartet met Naesen. Het peloton waait breed uit en gooit de boel al meteen op slot. Oliver Naesen houdt vandaag zijn ploegmaat en bergkoning Benoit Cosnefoy (AG2R) gezelschap. Jerome Cousin (Total Direct Energie) en Anthony Perez (Cofidis) storten zich ook in het offensief. . Kwartet met Naesen Het peloton waait breed uit en gooit de boel al meteen op slot. Oliver Naesen houdt vandaag zijn ploegmaat en bergkoning Benoit Cosnefoy (AG2R) gezelschap. Jerome Cousin (Total Direct Energie) en Anthony Perez (Cofidis) storten zich ook in het offensief.

12:20 12 uur 20. Ook de bollenman is aan boord. AG2R heeft dus twee schakels. . Ook de bollenman is aan boord. AG2R heeft dus twee schakels.

12:19 12 uur 19. Eerste aanval. Christian Prudhomme geeft zijn zegen. Oliver Naesen schuift mee in een groepje met ook nog een pion van Total Direct Energie en Cofidis. De Franse ploegen tonen zich. . Eerste aanval Christian Prudhomme geeft zijn zegen. Oliver Naesen schuift mee in een groepje met ook nog een pion van Total Direct Energie en Cofidis. De Franse ploegen tonen zich.

12:18 12 uur 18. Van Aert? Ook de Franse regie kiest voor elke etappe 4 favorieten. Caleb Ewan, Sam Bennett, Giacomo Nizzolo en... Wout van Aert staan op hun lijst. Mag hij zich vandaag mengen? Durft Van Aert zich in het gevecht te gooien? We zien het rond 17u. . Van Aert? Ook de Franse regie kiest voor elke etappe 4 favorieten. Caleb Ewan, Sam Bennett, Giacomo Nizzolo en... Wout van Aert staan op hun lijst. Mag hij zich vandaag mengen? Durft Van Aert zich in het gevecht te gooien? We zien het rond 17u.

Onze man ter plaatse verkende de slotkilometer.

12:14 12 uur 14. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) zit al klaar op de eerste rij. Moet hij snel aan de bak om te controleren voor Caleb Ewan? De ontsnappingskoning is wat op de sukkel met een geblokkeerde rug en kwam in Nice niet in het stuk voor. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) zit al klaar op de eerste rij. Moet hij snel aan de bak om te controleren voor Caleb Ewan? De ontsnappingskoning is wat op de sukkel met een geblokkeerde rug en kwam in Nice niet in het stuk voor.

12:10 12 uur 10. Start! We zijn vertrokken voor deze derde dag. De geneutraliseerde zone bedraagt vandaag slechts 5 kilometer. Het défilé is dus een stukje korter dan de voorbije dagen. . Start! We zijn vertrokken voor deze derde dag. De geneutraliseerde zone bedraagt vandaag slechts 5 kilometer. Het défilé is dus een stukje korter dan de voorbije dagen.

12:09 12 uur 09. De truitjes op de eerste rij. Het lijkt wel 2019, want het geel is weer eigendom van Julian Alaphilippe. Alexander Kristoff heeft die maillot jaune ingewisseld voor het groen. Naast hen staan bollenman Benoit Cosnefroy en beste jongere Marc Hirschi. . De truitjes op de eerste rij Het lijkt wel 2019, want het geel is weer eigendom van Julian Alaphilippe. Alexander Kristoff heeft die maillot jaune ingewisseld voor het groen. Naast hen staan bollenman Benoit Cosnefroy en beste jongere Marc Hirschi.

AG2R trekt meteen alle registers open en heeft Benoit Cosnefroy van kop tot teen in de bollen gestoken.

11:56 11 uur 56. Ik probeer deze witte trui zo lang mogelijk in mijn bezit te houden. Het wordt vooral morgen moeilijk met een aankomst bergop, maar ik zal vechten. Marc Hirschi (Sunweb) is de beste jongere. Ik probeer deze witte trui zo lang mogelijk in mijn bezit te houden. Het wordt vooral morgen moeilijk met een aankomst bergop, maar ik zal vechten. Marc Hirschi (Sunweb) is de beste jongere

11:53 11 uur 53. Op 1 na langste rit. We zetten ons schrap voor een dagje van 198 kilometer. Enkel de 12e rit telt nog meer kilometers: 218 in totaal. De parcoursbouwer heeft dus maar voor één rit van meer dan 200 kilometer gekozen, maar vergis u niet: de lengte van de etappes zegt niet alles, want heel wat "kortere" ritten zijn meer dan pittig. . Op 1 na langste rit We zetten ons schrap voor een dagje van 198 kilometer. Enkel de 12e rit telt nog meer kilometers: 218 in totaal.

De parcoursbouwer heeft dus maar voor één rit van meer dan 200 kilometer gekozen, maar vergis u niet: de lengte van de etappes zegt niet alles, want heel wat "kortere" ritten zijn meer dan pittig.

Mads Pedersen werd zaterdag verrassend 2e. Als ze bij Trek-Segafredo niet de kaart van de wereldkampioen trekken, dan wel die van Edward Theuns of Jasper Stuyven?

11:37 11 uur 37. Allianz Riviera. Koers en voetbal gaan vandaag min of meer hand in hand. Het peloton wordt samengeroepen aan de thuishaven van de Franse eersteklasser OGC Nice. Die club is overigens in handen van Jim Ratcliffe, de man die ook eigenaar is van (Team) Ineos. Ratcliffe heeft intussen een sportimperium uitgebouwd en de Engelse miljardair zal vooral hopen dat over 3 weken in Parijs een van zijn pionnen op het hoogste schavotje staat te blinken. . Allianz Riviera Koers en voetbal gaan vandaag min of meer hand in hand. Het peloton wordt samengeroepen aan de thuishaven van de Franse eersteklasser OGC Nice.

Die club is overigens in handen van Jim Ratcliffe, de man die ook eigenaar is van (Team) Ineos.

Ratcliffe heeft intussen een sportimperium uitgebouwd en de Engelse miljardair zal vooral hopen dat over 3 weken in Parijs een van zijn pionnen op het hoogste schavotje staat te blinken.

11:32 11 uur 32. Het laatste deel van de etappe zou de plannen van de sprintersteams normaal niet mogen verstoren. Tourbaas Christian Prudhomme. Het laatste deel van de etappe zou de plannen van de sprintersteams normaal niet mogen verstoren. Tourbaas Christian Prudhomme

Bij Deceuninck-Quick Step kunnen ze weer leeuwtjes verzamelen. Vorig jaar stopte de teller bij 14. Wat wordt het dit jaar?

10:59 10 uur 59. Handtekeningen. Intussen is in Nice de startceremonie begonnen. Daar moet u zich door de coronamaatregelen uiteraard niet te veel van voorstellen, maar de renners moeten elke dag het startblad tekenen. Over iets meer dan een uur worden ze aan de startlijn verwacht. . Handtekeningen Intussen is in Nice de startceremonie begonnen. Daar moet u zich door de coronamaatregelen uiteraard niet te veel van voorstellen, maar de renners moeten elke dag het startblad tekenen. Over iets meer dan een uur worden ze aan de startlijn verwacht.

10:49 10 uur 49. Tour Du jamais vu: ploegleider Tom Steels wordt knettergek na zege Julian Alaphilippe

07:05 07 uur 05. Eén, livestream en Radio 1. Op de Sporza-kanalen zit u weer in een zetel. De uitzending op Eén begint na Het Journaal rond 13.30u. Ook onze livestream wordt dan ingeschakeld. Radio 1 is vanaf 13u op de afspraak. . Eén, livestream en Radio 1 Op de Sporza-kanalen zit u weer in een zetel. De uitzending op Eén begint na Het Journaal rond 13.30u. Ook onze livestream wordt dan ingeschakeld. Radio 1 is vanaf 13u op de afspraak.

07:04 07 uur 04. Ook op de openingsdag werd er gesprint: bekijk hier de slotkilometer van de eerste rit in Nice. Ook op de openingsdag werd er gesprint: bekijk hier de slotkilometer van de eerste rit in Nice

07:04 07 uur 04. Ik ben opgelucht met deze ritzege en het geel, maar ons oorspronkelijke plan wordt niet aangepast. Het geel moet je natuurlijk respecteren. Ik zal deze trui eren en met veel strijd verdedigen. Maar ik ben hier niet om de Tour te winnen. We blijven op ritzeges jagen. . Leider Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Ik ben opgelucht met deze ritzege en het geel, maar ons oorspronkelijke plan wordt niet aangepast. Het geel moet je natuurlijk respecteren. Ik zal deze trui eren en met veel strijd verdedigen. Maar ik ben hier niet om de Tour te winnen. We blijven op ritzeges jagen. Leider Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

07:02 07 uur 02. Opkikker voor Lotto-Soudal? Deceuninck-Quick Step is met een dubbel doel op pad: de Belgische ploeg heeft de leider in zijn gelederen en zal met Sam Bennett ook willen mikken op ritwinst. Lotto-Soudal wil het dramatische openingsweekend zo snel mogelijk doorspoelen en behoudt het vertrouwen in Caleb Ewan. Alexander Kristoff verraste iedereen zaterdag. Kan hij dat vandaag nog eens? Ook onder meer Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Cees Bol, Peter Sagan en andere Bryan Coquards weten dat ze hun snelle benen niet al te veel kunnen laten spreken en zullen dus gebrand zijn op een knalprestatie. . Opkikker voor Lotto-Soudal? Deceuninck-Quick Step is met een dubbel doel op pad: de Belgische ploeg heeft de leider in zijn gelederen en zal met Sam Bennett ook willen mikken op ritwinst.

Lotto-Soudal wil het dramatische openingsweekend zo snel mogelijk doorspoelen en behoudt het vertrouwen in Caleb Ewan.

Alexander Kristoff verraste iedereen zaterdag. Kan hij dat vandaag nog eens?

Ook onder meer Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Cees Bol, Peter Sagan en andere Bryan Coquards weten dat ze hun snelle benen niet al te veel kunnen laten spreken en zullen dus gebrand zijn op een knalprestatie.

07:02 07 uur 02. Op papier is deze rit spek naar de bek van de sprinters, maar vergis je niet: pas de laatste 50 kilometer wordt het parcours overwegend vlak. . Koersdirecteur Thierry Gouvenou. Op papier is deze rit spek naar de bek van de sprinters, maar vergis je niet: pas de laatste 50 kilometer wordt het parcours overwegend vlak. Koersdirecteur Thierry Gouvenou

07:01 Het parcours telt vandaag 4 hellingen: 3 keer 3e categorie, een knikje van 4e categorie als afsluiter. 07 uur 01. Het parcours telt vandaag 4 hellingen: 3 keer 3e categorie, een knikje van 4e categorie als afsluiter