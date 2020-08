Rit 3 in de Tour de France: een herexamen voor de sprinters?

Kijk mee naar wat er in Nice gebeurt.

Kijk mee naar wat er in Nice gebeurt. 11 uur 01.

10:59

10 uur 59. Handtekeningen. Intussen is in Nice de startceremonie begonnen. Daar moet u zich door de coronamaatregelen uiteraard niet te veel van voorstellen, maar de renners moeten elke dag het startblad tekenen. Over iets meer dan een uur worden ze aan de startlijn verwacht. .